Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Performance Technologies, Διονύσιος Χιντζίδης δήλωσε στον Liberal ότι καταλύτης για την κερδοφορία ήταν η απόδοση του προσωπικού, που επένδυσε η εταιρεία την προηγούμενη χρονιά στην εκπαίδευση του. Αναφορικά με τα έργα μας είπε ότι τα ισχυρότερα συμβόλαια αφορούν τον ιδιωτικό τομέα, ωστόσο έχει γίνει ένα καλό άνοιγμα και στο δημόσιο. Τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου του 2025 έρχονται να επιβεβαιώσουν την ανοδική τροχιά.

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε στα 40,69 εκατ. ευρώ, αυξημένος κατά 18,8% σε σχέση με πέρυσι. Τα μεικτά κέρδη ενισχύθηκαν σχεδόν 30%, στα 12,15 εκατ. ευρώ, με το κόστος πωλήσεων να υποχωρεί κατά 14,7%.

Στο μέτωπο της λειτουργικής κερδοφορίας, η εικόνα είναι ακόμη πιο δυναμική: τα EBITDA εκτοξεύτηκαν κατά 56,5% στα 4,83 εκατ. ευρώ, ενώ τα EBIT ανέβηκαν 61,3% στα 3,67 εκατ. ευρώ. Τα καθαρά κέρδη μετά φόρων έφτασαν τα 2,6 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση άνω του 63%.

Και σε εταιρικό επίπεδο, η εικόνα παραμένει θετική: τζίρος 37,29 εκατ. ευρώ (+23,6%), EBITDA 4,17 εκατ. ευρώ (+65%) και καθαρά κέρδη 2,01 εκατ. ευρώ (+74,6%). Η εικόνα αυτή, όπως σημειώνουν στελέχη της αγοράς, τοποθετεί την Performance Technologies ανάμεσα στους πλέον αξιόπιστους και κερδοφόρους παίκτες του κλάδου.

Συμβόλαια που κάνουν τη διαφορά

Η ανάπτυξη δεν είναι θεωρητική, αλλά βασίζεται σε μεγάλα έργα. Η εταιρεία ανέλαβε στο πρώτο εξάμηνο έργα όπως: η προμήθεια της νέας υποδομής υπερυπολογιστών για το ΕΜΠ, ο ψηφιακός μετασχηματισμός της ΕΥΔΑΠ με την πλατφόρμα HPE GreenLake, η δημιουργία private cloud για τον ΟΤΕ, αλλά και το Health Monitoring για την ΗΔΙΚΑ.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκάλεσε το έργο διερεύνησης κρυπτοσυναλλαγών για την Ελληνική Αστυνομία, το οποίο εντάσσει την Performance σε ένα πεδίο αιχμής που αφορά την ασφάλεια και την καταπολέμηση της οικονομικής εγκληματικότητας. Παράλληλα, υπεγράφησαν εννέα ακόμη μεγάλα συμβόλαια διαχειριζόμενων υπηρεσιών συνολικής αξίας 6,5 εκατ. ευρώ.

Στροφή και στο Δημόσιο

Παρά το γεγονός ότι ο κύριος όγκος των συμβολαίων εξακολουθεί να προέρχεται από τον ιδιωτικό τομέα, η Performance Technologies έχει αρχίσει να «πατά γερά» και στο Δημόσιο. Το ανεκτέλεστο έργων φτάνει τα 6,3 εκατ. ευρώ, με προοπτική να αγγίξει σύντομα τα 11,5 εκατ. ευρώ.

Σημαντικό ορόσημο αποτέλεσε η ολοκλήρωση του ευρωπαϊκού έργου TRACY, που απέσπασε τα εύσημα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ενώ η συμμετοχή στο πρόγραμμα NEXUS για την ασφάλεια συγκοινωνιών δείχνει τον δρόμο για ακόμη πιο φιλόδοξες διεθνείς συνεργασίες.

Επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό

Η μεγάλη αύξηση των οικονομικών μεγεθών συνδέεται άρρηκτα με την ενίσχυση του προσωπικού. Η εταιρεία προχώρησε σε 56 νέες προσλήψεις το πρώτο εξάμηνο, αυξάνοντας το δυναμικό της κατά 22%. Οι νέοι εργαζόμενοι στελεχώνουν τμήματα αιχμής, όπως το cloud, τα big data, την κυβερνοασφάλεια και την ψηφιοποίηση επιχειρηματικών διαδικασιών.

Η δημιουργία νέου Business Unit για τις λύσεις Enterprise Content Management εντάσσεται στη στρατηγική διαφοροποίησης, ενώ οι Performance Academies λειτουργούν ως φυτώρια εκπαίδευσης νέων επιστημόνων πληροφορικής, με στενή διασύνδεση με τα πανεπιστήμια. «Αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να εντοπίζουμε και να καλλιεργούμε νωρίς το ταλέντο», εξηγεί στέλεχος της εταιρείας.

Τα θετικά αποτελέσματα αντικατοπτρίζουν τις επιλογές της διοίκησης για επενδύσεις σε υψηλού επιπέδου ανθρώπινο δυναμικό και για συνεχή ανάπτυξη καινοτόμων δεξιοτήτων σε τεχνολογίες αιχμής που εξελίσσονται δυναμικά, ενώ ισχυροποιεί την αξιόπιστη θέση που έχει αποκτήσει ο Όμιλος στην αγορά, προσφέροντάς του τη δυνατότητα να αυξάνει το μερίδιο στο πελατολόγιό του (share of wallet) και να διεκδικεί νέες ευκαιρίες ανάπτυξης.

Οι προοπτικές

Η διοίκηση εμφανίζεται αισιόδοξη για το σύνολο της χρονιάς, καθώς επισημαίνει ότι ήδη η εικόνα που έχει διαμορφωθεί για το εννεάμηνο 2025 δείχνει σημαντική αύξηση εσόδων και μικτών κερδών σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024, ενώ αναμένει περαιτέρω αύξηση στο υπόλοιπο του έτους.

«Πιστεύουμε ότι διαθέτουμε εξαιρετικό επίπεδο ανθρώπινου δυναμικού που στηρίζει τις λειτουργίες μας και τις προοπτικές ανάπτυξής μας, και οδηγεί σε αυξανόμενα επίπεδα κερδοφορίας και σκοπεύουμε να εδραιωθούμε ως ο κατεξοχήν έμπιστος συνεργάτης των επιχειρήσεων και η πρώτη επιλογή τους για ψηφιακό μετασχηματισμό και την ασφάλεια των πληροφοριών. Η μελλοντική ανάπτυξή μας βασίζεται τόσο στην οργανική ενίσχυση, με σημαντικές επενδύσεις σε νέα τμήματα - όπως το Τμήμα Λύσεων Εταιρικού Περιεχομένου - και στην περαιτέρω ενδυνάμωση υπαρχόντων, όπως τα τμήματα επιχειρηματικών λύσεων και το Κέντρο Παρακολούθησης Υποδομών και Ασφάλειας Επιχειρήσεων, όσο και σε ενδεχόμενες εξαγορές και συγχωνεύσεις», υπογραμμίζει η εταιρεία στην ανακοίνωση της.

Η στρατηγική ανάπτυξης στηρίζεται τόσο στην οργανική πορεία, με νέες επενδύσεις σε τμήματα και υποδομές, όσο και σε πιθανές εξαγορές και συγχωνεύσεις, εφόσον παρουσιαστούν οι κατάλληλες ευκαιρίες.