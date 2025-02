Η COSMOTE αναδείχθηκε «Πελάτης της Χρονιάς 2024» στα Ermis Awards, τον κορυφαίο θεσμό που επιβραβεύει τα πιο δημιουργικά και καινοτόμα έργα στον τομέα της διαφήμισης και της επικοινωνίας στην Ελλάδα.

«Η κορυφαία διάκριση της COSMOTE ως “Client of the Year 2024” μας γεμίζει χαρά και υπερηφάνεια καθώς αναγνωρίζεται το ταλέντο, το πάθος, οι ιδέες και η δημιουργικότητα τόσο των ανθρώπων μας, όσο και των συνεργατών μας» δήλωσε η κα. Λιάνα Μόσχου, Διευθύντρια Marketing Communications Strategy Ομίλου ΟΤΕ.

«Στόχος μας είναι όλες οι καμπάνιες μας να έχουν πάντα Φάρο και Οδηγό, την προστιθέμενη αξία που φέρνει η COSMOTE στον πελάτη, ακούγοντας με προσοχή τις ποικίλες ανάγκες και επιθυμίες του. Συνεχίζουμε δυνατά την προσπάθειά μας να σχεδιάζουμε και να παρουσιάζουμε τις υπηρεσίες μας, με δημιουργικές, καινοτόμες ιδέες και επικοινωνίες που αγγίζουν το κοινό»

Η εταιρεία απέσπασε συνολικά 14 βραβεία για τις επικοινωνιακές της δράσεις το 2024, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της παρουσία και την ισχυρή δέσμευσή της στην πρωτοποριακή επικοινωνία και τις καινοτόμες στρατηγικές.

Η COSMOTE συνεργάστηκε με τις εταιρείες Ogilvy, Foss Productions και Mindshare, και συγκέντρωσε 3 Χρυσά, 3 Ασημένια και 8 Χάλκινα Ermis, αποδεικνύοντας για ακόμη μία φορά την υψηλή ποιότητα των έργων της. Ιδιαίτερη αναγνώριση απέσπασε η καμπάνια «YOU. MADE BY YOU» του WHAT’S UP, η οποία κέρδισε 12 από τα συνολικά 14 βραβεία της COSMOTE.

Συγκεκριμένα η καμπάνια τιμήθηκε με 3 Χρυσά Ermis στις κατηγορίες Campaigns, Digital και Entertainment & Brand Experience, καθώς και με 3 Ασημένια στην κατηγορία Digital, Media και Production.

Παράλληλα, 5 Χάλκινα βραβεία απονεμήθηκαν για τις κατηγορίες Ad Film, Audio, Direct και PR, ενώ ένα ακόμη Χάλκινο βραβείο για την ενέργεια DIY Data Boost του WHAT’S UP στην κατηγορία Ad Radio.

Η αναγνώριση του WHAT’S UP ως «Creative Brand of the Year» στην κατηγορία Services αποτέλεσε μια από τις πιο σημαντικές διακρίσεις της βραδιάς, υπογραμμίζοντας τη νεανική, καινοτόμο και δημιουργική προσέγγιση της μάρκας.

Επιπλέον, η ενέργεια «Παπακαλιάρης» της COSMOTE TV και η καμπάνια «Αυτοκίνητο» της COSMOTE Insurance απέσπασαν βραβεία στην κατηγορία Ad Radio & Audio, προσφέροντας έτσι και άλλες αναγνωρίσεις στην εταιρεία για τη συνολική της επικοινωνιακή στρατηγική.

Τα Ermis Awards, που διοργανώνονται ετησίως από την Ένωση Εταιρειών Διαφήμισης & Επικοινωνίας Ελλάδος (Ε.Ε.Δ.Ε.), απονέμουν βραβεία στους δημιουργούς των πιο αξιόλογων έργων στον τομέα της διαφήμισης, της δημόσιας επικοινωνίας και του ψηφιακού μάρκετινγκ. Σκοπός των βραβείων είναι η αναγνώριση και η προώθηση των πιο δημιουργικών και καινοτόμων έργων στον κλάδο, με την COSMOTE να επιβεβαιώνει τη θέση της στην κορυφή της επικοινωνίας και της διαφήμισης στην Ελλάδα.