Connect all in one: Ψηφιακή ταμειακή μηχανή & POS μαζί

Όλα σε ένα. Ή όχι;

Μια ενιαία λύση για όλες τις ανάγκες. Ευκαιρία ή πρόκληση;

Ας είμαστε ρεαλιστές. Η ενσωμάτωση πολλαπλών λειτουργιών σε ενιαίες ψηφιακές λύσεις δεν είναι απλώς μια τάση, αλλά η νέα πραγματικότητα για την επιχείρησή σου. Είναι πιο πρακτικό, εύχρηστο και αποδοτικό να διαχειρίζεσαι όλες τις σημαντικές καθημερινές διαδικασίες μέσα από μία ενιαία πλατφόρμα, μειώνοντας το κόστος και τον χρόνο που απαιτούν.

Για να διατηρήσεις ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε ένα συνεχώς εξελισσόμενο ψηφιακό περιβάλλον, αντιλαμβάνεσαι ότι η ψηφιοποίηση και η αυτοματοποίηση δεν είναι απλά εργαλεία, αλλά προϋποθέσεις βιώσιμης ανάπτυξης της επιχείρησής σου.

Ακριβώς όπως το κινητό σου έχει εξελιχθεί σε ένα πολυλειτουργικό εργαλείο καθημερινής χρήσης, έτσι και η επιχείρησή σου χρειάζεται έξυπνες, ευέλικτες λύσεις που συγκεντρώνουν πολλαπλές λειτουργικότητες σε ένα ενιαίο περιβάλλον.

Με λιγότερα εργαλεία, μπορείς να προσφέρεις ταχύτερη εξυπηρέτηση, εξοικονομώντας πολύτιμο χρόνο για να ασχοληθείς με αυτό που έχει πραγματικά αξία: την ανάπτυξη της επιχείρησής σου. Φαντάσου λοιπόν, ένα σύστημα που συνδυάζει και απλοποιεί την αποδοχή πληρωμών, την τιμολόγηση και τη διαχείριση παραστατικών, εξασφαλίζοντας και την αυτόματη ενημέρωση των λογιστικών σου εγγραφών.

Και το σημαντικότερο είναι ότι και η εμπειρία των πελατών σου θα αναβαθμιστεί. Θα τους προσφέρεις αμεσότητα και ασφάλεια στις συναλλαγές, με πληρωμές που ολοκληρώνονται μέσα σε δευτερόλεπτα, μέσω απλής προσέγγισης κάρτας, κινητού ή smartwatch.

Από όλα αυτά τα πλεονεκτήματα μπορείς να επωφεληθείς άμεσα, με τη νέα καινοτόμο λύση Connect all in one, που φέρνει η NBG Pay και η EDPS σε συνεργασία με τον Όμιλο Epsilon Net και με την υποστήριξη της Εθνικής Τράπεζας.

Η ολοκληρωμένη αυτή λύση συνδυάζει σε μία συσκευή το τερματικό POS PAX A8900 που παρέχεται μέσω της EDPS, τη σύγχρονη cloud ψηφιακή ταμειακή μηχανή EPSILON SMART και τις υπηρεσίες αδειοδοτημένου παρόχου ηλεκτρονικής τιμολόγησης Epsilon Digital, προσφέροντάς σου όλα τα εργαλεία που χρειάζεσαι για μια εύκολη και αποτελεσματική διαχείριση πωλήσεων.

Αναβάθμισε την επιχείρησή σου με ολοκληρωμένα εργαλεία που καλύπτουν τις σύγχρονες ανάγκες συναλλαγών, χωρίς περίπλοκες διαδικασίες. Απόκτησε σήμερα το Connect All in One, κλείνοντας ραντεβού σε ένα κατάστημα της Εθνικής Τράπεζας εδώ.

Ανακάλυψε περισσότερα εδώ.