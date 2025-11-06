Commerzbank: Στα 591 εκατ. ευρώ τα κέρδη του τρίτου τριμήνου - Αυξάνει τον στόχο για τα καθαρά έσοδα από τόκους

Η Commerzbank αναθεώρησε την Πέμπτη προς τα πάνω τις προβλέψεις της για τα έσοδα από δάνεια για ολόκληρο το έτος, παρά το γεγονός ότι τα αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου ήταν χαμηλότερα από τις εκτιμήσεις των αναλυτών, λόγω της αύξησης του φορολογικού συντελεστή.

Τα καθαρά έσοδα από τόκους για ολόκληρο το έτος αναμένεται να διαμορφωθούν σε περίπου 8,2 δισ. ευρώ, όπως ανακοίνωσε η τράπεζα με έδρα τη Φρανκφούρτη την Πέμπτη. Προηγουμένως, η τράπεζα είχε προβλέψει έσοδα ύψους

Τα κέρδη του τρίτου τριμήνου μειώθηκαν κατά 7,9% σε 591 εκατομμύρια ευρώ, κάτω από τα 626,5 εκατομμύρια ευρώ που ανέμεναν κατά μέσο όρο οι αναλυτές. Η Commerzbank επιβεβαίωσε τις προβλέψεις για τα καθαρά έσοδα του τρέχοντος έτους.

Το Bloomberg σημείωσε πως η Διευθύνουσα Σύμβουλος Μπετίνα Όρλοπ βρίσκεται υπό πίεση να αποδείξει ότι η στρατηγική της για την ενίσχυση της κερδοφορίας και των αποδόσεων προς τους μετόχους είναι βιώσιμη, καθώς εν μέσω των προσπαθειών για εξαγορά από την ιταλική UniCredit.

Ενώ η ώθηση από τα υψηλότερα επιτόκια έχει εξασθενήσει, το γερμανικό σχέδιο για την ενίσχυση των δαπανών για την άμυνα και τις υποδομές είναι πιθανό να ενισχύσει την τράπεζα.