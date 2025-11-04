Coca-Cola Τρία Έψιλον: Επιστρέφει δυναμικά στο Athens Bar Show 2025!

Η Coca-Cola Τρία Έψιλον δίνει ραντεβού για ακόμα μία χρονιά στο Athens Bar Show, στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, στις 4 και 5 Νοεμβρίου 2025, όπου θα παρευρεθούν πάνω από 17.000 επαγγελματίες του bartending και λάτρεις του fine drinking. Με όραμα να αποτελεί τον συνεργάτη επιλογής για τον κλάδο HoReCa και πρωταγωνιστή το 24/7 χαρτοφυλάκιο των προϊόντων της - ένα σύνολο μοναδικών επιλογών για κάθε στιγμή και ώρα της ημέρας- η εταιρεία στηρίζει τους πελάτες της, ώστε να προσφέρουν στους καταναλωτές εμπειρίες που ξεχωρίζουν.

Στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο των περιπτέρων 309 & 313, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να περιηγηθούν και να απολαύσουν ιδιαίτερα serves και μοναδικά pairings για Early Evening, Early & Late Night Consumption στα Booths των Finlandia, Schweppes, Three Cents, Jack Daniel’s, Gin Mare και Highland Park. Παράλληλα, τα bars των Finlandia & Jack Daniel’s θα «ζωντανέψουν» μέσα από 9 ταλαντούχους bartenders, οι οποίοι συμμετείχαν στο HoReCa Empowered, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της εταιρείας που δίνει την ευκαιρία σε νέους επαγγελματίες του HoReCa να εξελιχθούν, να δικτυωθούν και να διακριθούν σε σημαντικές διοργανώσεις, όπως το Αthens Bar Show.

Στο πλαίσιο της παρουσίας της Coca-Cola Τρία Έψιλον στη διοργάνωση, πάνω από 65 εκλεκτοί προσκεκλημένοι της, κορυφαίοι bartenders από την Ελλάδα και το εξωτερικό, θα βρεθούν ως guests στα Booths των brands της εταιρείας για να ετοιμάσουν ιδιαίτερα σερβιρίσματα των αγαπημένων μας Premium Spirits και mixers, αλλά και στα ειδικά σχεδιασμένα Masterclasses, μεταφέροντας γνώσεις, εμπειρίες και έμπνευση στο κοινό, μέσα από ιστορίες που αποτυπώνουν τη μαγεία και το πάθος του bartending.

Τα highlights των activations των brands της εταιρείας περιλαμβάνουν τα εξής:

Finlandia Bartenders Grand Prix – 4 Νοεμβρίου 2025

Στο Βooth της Finlandia, οι επισκέπτες θα παρακολουθήσουν το Finlandia Bartenders Grand Prix, με τη συμμετοχή 5 διεθνών φιναλίστ, επιλεγμένων από τον Pekka Pellinen, Global Brand Ambassador της Finlandia Vodka.

Bar Attitude by Three Cents – 4 Νοεμβρίου 2025

Την ίδια ημέρα, στο αμφιθέατρο, θα πραγματοποιηθεί το σεμινάριο με θέμα: «Πώς ένα iconic ποτό μπορεί να επηρεάσει την κουλτούρα κατανάλωσης σε μία πόλη;». Μέσα από μια εις βάθος συζήτηση, οι καταξιωμένοι επαγγελματίες του χώρου του bartending, και πρωταγωνιστές του barcumentary “Bar Attitude by Three Cents” Νίκος Μπάκουλης, Dom Carella, Danil Nevsky και Anna Sebastian, με τον συντονισμό του Γιώργου Μπάγκου, Γενικού Διευθυντή & Συνιδρυτή των Three Cents, θα μοιραστούν πολύτιμα insights για τις σύγχρονες τάσεις και την εξέλιξη της κουλτούρας των cocktails.

Schweppes Pioneers European Final 2025 – 5 Νοεμβρίου 2025

Την επόμενη ημέρα, στο Booth των Schweppes, θα πραγματοποιηθεί ο Ευρωπαϊκός τελικός του Schweppes BarMasters. Εκεί θα βρεθούν τέσσερα από τα πιο επιδραστικά ονόματα της παγκόσμιας bartending σκηνής, οι Schweppes Pioneers, Millie Tang, Iain McPherson, Βασίλης Κυρίτσης και Simone Caporale ως κριτές και θα προσφέρουν στο κοινό μοναδικά serves και εμπλουτίζοντας την εμπειρία της επίσκεψης.

Highland Park – 4 & 5 Νοεμβρίου 2025

Το εμβληματικό ουίσκι Highland Park θα «ταξιδέψει» τους επισκέπτες στα νησιά Orkney. Ο Martin Markvardsen, Global Brand Ambassador, θα παρουσιάσει τα χαρακτηριστικά του ποτού και θα προτείνει πρωτότυπους συνδυασμούς cocktails και pairings στο masterclass "All about the Heather" (4 Νοεμβρίου, Stage B). Επίσης, και τις δύο ημέρες, οι επισκέπτες θα έχουν την εμπειρία ενός μοναδικού food pairing στο Booth.

Σε συνδυασμό με την παρουσία της στο Athens Bar Show, η Coca-Cola Τρία Έψιλον διοργανώνει περισσότερα από 30 guest shift events στα πιο δημοφιλή bars σε όλη την πόλη, καθώς και δύο experiential after parties των αγαπημένων brands Three Cents και Finlandia που υπόσχονται αξέχαστες στιγμές έμπνευσης, δημιουργικότητας και διασκέδασης.

Σας περιμένουμε όλους σε μια από τις μεγαλύτερες και πλέον σημαντικές εκδηλώσεις για τον κλάδο των spirits στην Ευρώπη, όπου η Αθήνα μετατρέπεται σε πρωτεύουσα της bartending σκηνής κατά τη διάρκεια του Athens Bar Week.

Απολαύστε υπεύθυνα!