Chiesi “We ACT Day” 2025: Περιβαλλοντική ευθύνη σε δράση Ομάδες εθελοντών της Chiesi Hellas υλοποίησαν δράσεις για ένα πιο πράσινο αστικό περιβάλλον σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Με έμπρακτη δέσμευση απέναντι στο περιβάλλον και στην κοινωνία, η βιοφαρμακευτική εταιρεία Chiesi Hellas πραγματοποίησε δράσεις δενδροφύτευσης και φροντίδας νεόφυτων δέντρων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, μέσω του ετήσιου προγράμματος εταιρικής υπευθυνότητας «We ACT Day – We Actively Care for Tomorrow».

Το πρόγραμμα, το οποίο ξεκίνησε το 2018 από τον Όμιλο Chiesi και υλοποιείται κάθε χρόνο σε όλες τις χώρες που δραστηριοποιείται, επικεντρώνεται φέτος σε δύο στρατηγικούς πυλώνες: Περιβάλλον και Άνθρωποι. Με οδηγό τις εταιρικές της αξίες και σε συνεργασία με την περιβαλλοντική οργάνωση We4all, η Chiesi Hellas ενισχύει τις δράσεις της για την προστασία του πλανήτη και την καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης στους εργαζομένους της.

Στην Αττική, η δράση πραγματοποιήθηκε στην περιοχή της Βούλας, έπειτα από αίτημα του Δήμου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης, στο πλαίσιο των προσπαθειών ενίσχυσης των φυσικών φραγμάτων απορρόφησης των ομβρίων υδάτων και περιορισμού των πλημμυρικών φαινομένων. Με τη φύτευση δεκάδων νέων δέντρων, η Chiesi Hellas συνέβαλε στη βελτίωση του μικροκλίματος της περιοχής, δημιουργώντας χώρους πρασίνου που θα βοηθήσουν τόσο στη διαχείριση του νερού όσο και στη μακροπρόθεσμη αναβάθμιση της ποιότητας του αέρα.





Οι εργαζόμενοι της εταιρείας στη Θεσσαλονίκη με στόχο τη συντήρηση έργου που είχε ξεκινήσει στο παρελθόν, επισκέφτηκαν τη Νέα Ραιδεστό, σε περιοχή που είχαν ήδη φυτευτεί δέντρα. Κατά τη διάρκεια της δράσης, οι εθελοντές της Chiesi Hellas καθάρισαν τον περιβάλλοντα χώρο, κλάδεψαν και πότισαν το αστικό πράσινο, αναδεικνύοντας την ανάγκη για συνέχεια και συνέπεια στο χρόνο στις ενέργειες δενδροφύτευσης και ανάπλασης.

Επιπρόσθετα των δράσεων, η Chiesi Hellas υποστήριξε το έργο του οργανισμού We4all με τη δωρεά 500 δέντρων για την ενίσχυση δασικής περιοχής στην Ελλάδα, την οποία και θα υποδείξουν αρμόδιοι περιβαλλοντολόγοι επιστήμονες.

Ο Head of Value, Market Access & External Affairs της Chiesi Hellas κ. Ηλίας Πυρνοκόκης δήλωσε: «Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά όλους τους συναδέλφους της Chiesi Hellas για τον ενθουσιασμό, τη δέσμευση και το ομαδικό πνεύμα που επέδειξαν, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην επιτυχία της φετινής μας δράσης. Ευχαριστούμε, επίσης, τον Περιβαλλοντικό & Ανθρωπιστικό Οργανισμό We4all για τη φετινή, εξαιρετικά εποικοδομητική συνεργασία, καθώς και τους τοπικούς φορείς για τη στήριξή τους. Φέτος, το μήνυμά μας “Do good, Do well, Repeat!” εκφράζει τη δέσμευσή μας να μετατρέπουμε το καλό σε πράξη, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα που αναπνέουμε και την προώθηση μιας πιο υγιούς και βιώσιμης ζωής για όλους».

Σε πλήρη εναρμόνιση με τη στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης του Ομίλου Chiesi, η εταιρεία επικοινωνεί το μήνυμα ότι η υγεία του περιβάλλοντος είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την υγεία του ανθρώπου. Με κάθε «We ACT Day», η Chiesi Hellas αποδεικνύει ότι η εταιρική υπευθυνότητα δεν είναι απλώς μια δέσμευση στα λόγια, αλλά μια συνεχής πράξη προσφοράς προς το περιβάλλον και την κοινωνία – μια δράση που θέτει τα θεμέλια για ένα βιώσιμο και πιο ανθρώπινο αύριο.