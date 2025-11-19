Cenergy: Αναβάθμιση της πρόβλεψης για ebitda 335-350 εκατ. το 2025 - Παραμένει ισχυρή η ζήτηση για καλώδια και σωλήνες χάλυβα

Ξεπέρασαν τις προβλέψεις των αναλυτών τα οικονομικά μεγέθη 9μηνου της Cenergy καθώς και οι δύο τομείς δραστηριότητας, καλώδια και σωλήνες χάλυβα ευνοούνται από την ισχυρή ζήτηση στα ηλεκτρικά δίκτυα και στη μεταφορά υγρών καυσίμων στο πλαίσιο της πράσινης μετάβασης.

Οι πωλήσεις ανήλθαν σε 1,55 δισ. ευρώ, 23% υψηλότερα σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Οι δείκτες κερδοφορίας παρέμειναν σε υψηλά επίπεδα, με το αναπροσαρμοσμένο EBITDA για το εννεάμηνο του 2025 να φτάνει τα 261 εκατ. (+35% σε ετήσια βάση) και περιθώρια λειτουργικής κερδοφορίας στην περιοχή του 17%.

Το καθαρό κέρδος αυξήθηκε στα 148 εκατ. ευρώ (+47% σε ετήσια βάση), υπερβαίνοντας την αύξηση των πωλήσεων, ενώ τα κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν στα 0,70 ευρώ. (+32%).

Χαρακτηριστικό της δυναμικής του ομίλου είναι ότι το τρίτο τρίμηνο σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο είχε αύξηση πωλήσεων 17%, αύξηση προσαρμοσμένων ebitda 21%, αύξηση στα κέρδη προ φόρων 36% και αύξηση στα καθαρά κέρδη 20%.

Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών παραμένει σταθερό και ανήλθε σε 3,3 δισ. ευρώ στις 30 Σεπτεμβρίου 2025.

Το αναπροσαρμοσμένο EBITDA για το οικονομικό έτος 2025 εκτιμάται πλέον ότι θα ανέλθει μεταξύ 335 και 350 εκατ. ευρώ έναντι 310-340 εκατ. ευρώ που ήταν η αρχική εκτίμηση.

Οι επενδύσεις για την αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας των εργοστασίων καλωδίων συνεχίστηκαν και συνδυάστηκαν με αυξημένες ανάγκες σε κεφάλαιο κίνησης κατά το τρίτο τρίμηνο του 2025, ανεβάζοντας τον καθαρό δανεισμό πάνω από τα επίπεδα της 30ής Ιουνίου. Παρ’ όλα αυτά, εκτιμάται ότι ο καθαρός δανεισμός θα μειωθεί στο τέταρτο τρίμηνο, διατηρώντας τους δείκτες μόχλευσης σε ικανοποιητικά επίπεδα.

Ο Αλέξης Αλεξίου διευθύνων σύμβουλος της Cenergy Holding δήλωσε: «Η πορεία μας κατά τους πρώτους εννέα μήνες του 2025 αποτυπώνει τη δυναμική και την ανθεκτικότητα του επιχειρηματικού μας μοντέλου. Και οι δύο τομείς, καλωδίων και σωλήνων χάλυβα, κατέγραψαν σταθερές επιδόσεις, επωφελούμενοι από τις παγκόσμιες τάσεις για εξηλεκτρισμό, ενεργειακή ασφάλεια και μετάβαση στην καθαρή ενέργεια.

Συνεχίζουμε να επενδύουμε σε παραγωγική ικανότητα και καινοτομία, ενισχύοντας τη θέση μας ώστε να προσφέρουμε βιώσιμες, προστιθέμενης αξίας λύσεις στους πελάτες μας. Το σταθερό ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών και η αναβάθμιση της εκτίμηση της κερδοφορίας για το τέλος της χρήσης επιβεβαιώνουν την εμπιστοσύνη μας στη στρατηγική κατεύθυνση που έχουμε χαράξει, καθώς και τις μακροπρόθεσμες προοπτικές ανάπτυξης του Ομίλου».