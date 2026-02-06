Capital Clean Energy Carriers: Κυρίαρχος «παίκτης» στην ενέργεια

Η πράσινη μετάβαση της ναυτιλίας, η ενεργειακή επάρκεια της Ευρώπης αλλά και ο «κάθετος διάδρομος» (vertical corridor) μέσω των ελληνικών υποδομών (Ρεβυθούσα, FSRU Αλεξανδρούπολης) τοποθετούν στρατηγικά, ως κυρίαρχο «παίκτη», την εταιρεία Capital Clean Energy Carriers (CCEC) του διεθνώς αναγνωρισμένου εφοπλιστή και επιχειρηματία Βαγγέλη Μαρινάκη στην αφετηρία μιας κρίσιμης διαδρομής.

Μάλιστα, δεδομένης της σημασίας του LNG για την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης, με την απεξάρτσηή της από τη Ρωσία και του ρόλου της Ελλάδας ως κόμβου, ο στόλος της CCEC είναι ουσιαστικά ο «αγωγός» που μπορεί να υλοποιήσει αυτή τη στρατηγική, εξασφαλίζοντας υψηλή ζήτηση για τις υπηρεσίες της.

Η εταιρεία, της οποίας η δημόσια προσφορά για το ομολογιακό δάνειο συνολικού ύψους 250 εκατ. ευρώ έχει προγραμματιστει για αμέσως μετά τις 15 Φεβρουαρίου, δεν περιορίζεται μόνο στο υγροποιημένο φυσικό αέριο, αλλά επεκτείνεται σε πλοία μεταφοράς LCO2 (Υγροποιημένου Διοξειδίου του Άνθρακα) και Αμμωνίας, τομείς που είναι ακόμη στα σπάργανα για τις περισσότερες εισηγμένες.

Ο σύγχρονος στόλος της CCEC

Η ναυτιλιακή εταιρεία Capital Clean Energy Carriers εισήχθη στον δείκτη Nasdaq του χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης τον Μάρτιο του 2007. Σήμερα αποτελεί ένα μοναδικό success story. Συνδυάζει την ασφάλεια των μακροχρόνιων συμβολαίων με την εκρηκτική ανάπτυξη που προσφέρει ο κλάδος του LNG. Είναι η εταιρεία-πρότυπο σχετικά με το πώς η ελληνική Ναυτιλία πρωταγωνιστεί στην παγκόσμια ενεργειακή σκακιέρα.

Η CCEC διαθέτει τον μεγαλύτερο σύγχρονο στόλο πλοίων μεταφοράς LNG μεταξύ των εισηγμένων ναυτιλιακών εταιρειών στις ΗΠΑ, σε αριθμό πλοίων. Ακόμη, υλοποιεί ένα ευρύ επενδυτικό πρόγραμμα 3 δισ. δολαρίων περίπου, το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη.

Αυτό περιλαμβάνει την ενίσχυση του στόλου με 18 νεότευκτα πλοία (9 LNG/C τελευταίας γενιάς, 6 μεσαίου μεγέθους πλοία LPG διπλού καυσίμου και 3 πλοία LCO2/πολλαπλών αερίων), τα οποία θα παραδοθούν μεταξύ του δεύτερου τριμήνου του 2026 και του πρώτου τριμήνου του 2029. Με την προγραμματισμένη παραλαβή των νεότευκτων πλοίων, ο υπερσύγχρονος στόλος της CCEC θα αριθμεί συνολικά 32 πλοία.

Παράλληλα, στο πλαίσιο του γεωπολτικού της ρόλου και δεδομένης της σημασίας του LNG για την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης και του ρόλου της Ελλάδας ως κόμβου, ο στόλος της CCEC είναι ουσιαστικά ο «αγωγός» που υλοποιεί αυτή τη στρατηγική, εξασφαλίζοντας υψηλή ζήτηση για τις υπηρεσίες της.

Οικονομικά αποτελέσματα και ανεκτέλεστο υπόλοιπο

Τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας αντικατοπτρίζουν την επιτυχία του στρατηγικού της σχεδιασμού. Σε ό,τι αφορά το ανεκτέλστο (Revenue Backlog) αυτό κρίνεται από τους αναλυτές ως εντυπωσιακό καθώς έχει εξασφαλίσει μακροχρόνιες ναυλώσεις με ενεργειακούς κολοσσούς (blue-chip charterers).

‘Ετσι, έχει δημιουργήσει ένα τεράστιο ανεκτέλεστο συμβασιοποιημένων εσόδων που αγγίζει τα 2,9 δισ. δολάρια με προοπτική περαιτέρω αύξησης στα 4,2 δισ. δολάρια. (30.09.2025) Τα εξασφαλισμένα έσοδα αυτά προσδίδουν σταθερότητα και ενισχυμένη ορατότητα στις μεσοπρόθεσμες προοπτικές της εταιρείας. Ακόμη, η στροφή σε πλοία υψηλής προστιθέμενης αξίας (LNG/Gas) έχει εκτοξεύσει τα περιθώρια κέρδους, επιτρέποντας στην εταιρεία να επιβραβεύει σταθερά τους μετόχους της.

Για το εννεάμηνο του 2025 τα έσοδα της από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανληλθαν σε 306 εκατ. δολάρια έναντι 185 εκατ. δολάρια για ολόκληρο το 2021. Τα αποτελέσματα EBITDAγια την ίδια περίοδο ανήλθαν σε 265 εκατ. δολάρια έναντι 125 εκατ.δολαρίων το 2021.

Ακόμη, το σύνολο περιουσιακών στοιχείων στος 30 Σεπτεμβρίου 2025 ήταν 4,1 δισ. δολάρια έναντι 1,9 δισ. δολάρια την 31η Δεκεμβρίου 2021. Παράλληλα η εταιρεία διαθέτει εκτεταμένη ρευστότητα, με ταμειακά διαθέσιμα περίπου 332 εκατ. δολάρια και Ισχυρή κεφαλαιακή βάση με ίδια κεφάλαια 1,5 δισ. δολάρια.

Η CCEC παραουσιάζει μέση διάρκεια ναύλου στα 6,9 χρόνια από εγνωσμένου κύρους πελατολόγιο, χωρίς όμως σημαντική εξάρτηση από μεμονωμένους πελάτες.

Σε ό,τι αφορά τους μετόχους έχει δημιουργήσει μακροπρόθεσμης αξία με κεφαλαιοποίηση που, σήμερα, ανέρχεται σε περίπου 1,2 δισ. δολάρια έναντι 318 εκατ. δολάρια στα τέλη του 2021. Ακόμη,, καταγράφει σημαντική υπεραπόδοση της μετοχής σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα έναντι των λοιπών εισηγμένων ναυτιλιακών από το 2008 έως και σήμερα.

Σε ό,τι αφορά την ανταμοιβή των μετόχων διαθέτει ένα μακρύ και μοναδικό ιστορικό με 74 συνεχόμενες πληρωμές μερισμάτων σε μετρητά ανά τρίμηνο συνολικού ποσού 1,1 δισ.δολαρίων, από την εισαγωγή της εταιρείας στον NASDAQ το 2007 μέχρι και σήμερα. Καμία άλλη ναυτιλιακή εταιρεία που εισήχθη στο χρηματιστήριο κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου δεν έχει πετύχει κάτι ανάλογο.