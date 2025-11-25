Black Friday στα mastihashop σημαίνει -50%

Η Black Friday φτάνει και στα mastihashop την υποδεχόμαστε με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο: έκπτωση 50% σε επιλεγμένα προϊόντα αυθεντικής Μαστίχας Χίου! Μια μοναδική ευκαιρία να γνωρίσετε τις ευεργετικές ιδιότητες της μαστίχας μέσα από καλλυντικά, τρόφιμα, ποτά και προτάσεις δώρων για τις γιορτές.

Η προσφορά ισχύει αποκλειστικά:

Παρασκευή 28 Νοεμβρίου

➤ σε όλα τα φυσικά καταστήματα mastihashop και στο eshop www.mastihashop.com

Σάββατο 29 και Κυριακή 30 Νοεμβρίου

➤ αποκλειστικά στο eshop www.mastihashop.com

Αν αναζητάτε το ιδανικό δώρο ή θέλετε να περιποιηθείτε τον εαυτό σας, τα mastihashop είναι ο απόλυτος προορισμός για τη Black Friday 2025.

Μην αργήσετε – οι εκπτώσεις ισχύουν μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

Η προσφορά ισχύει αποκλειστικά για αποδείξεις λιανικής, για ένα τεμάχιο ανά προϊόν και ανά πελάτη, και δεν συνδυάζεται με άλλες προσφορές ή εκπτώσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε το www.mastihashop.com και ακολουθήστε μας στα social media για exclusive updates και sneak peeks!