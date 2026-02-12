Σε μια κίνηση που πολλοί αναλυτές ερμηνεύουν ως δείγμα «υπερβολικής αισιοδοξίας» (froth) στις αγορές, ο τεχνολογικός «κολοσσός» της Alphabet –μητρικής της Google– προχώρησε στην έκδοση ενός σπάνιου ομολόγου διάρκειας 100 ετών σε λίρα.

Η κίνηση αυτή εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πρόγραμμα δανεισμού ύψους 20 δισ.δολαρίων, με στόχο τη χρηματοδότηση των γιγαντιαίων υποδομών Τεχνητής Νοημοσύνης (AI).

Το στοίχημα του «αιώνα»

Η έκδοση του «century bond» (ομόλογο του αιώνα) αποτελεί ορόσημο για τον κλάδο της τεχνολογίας. Αν και τέτοιου είδους τίτλοι συνδέονται συνήθως με κυβερνήσεις ή ακαδημαϊκά ιδρύματα κύρους (όπως το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης), η Alphabet επιδιώκει να κεφαλαιοποιήσει τη δίψα των θεσμικών επενδυτών για μακροπρόθεσμες αποδόσεις.

Ζήτηση-ρεκόρ: Οι προσφορές ξεπέρασαν κατά 10 φορές το αρχικό ποσό της έκδοσης (1 δισ. στερλίνες).

Η εταιρεία επιλέγει να δανειστεί σε στερλίνες, ευρώ και ελβετικά φράγκα, ώστε να μην «κορεστεί» η αμερικανική αγορά δολαρίου, ενώ ταυτόχρονα προσελκύει ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ταμεία που αναζητούν τίτλους για την κάλυψη μελλοντικών υποχρεώσεων.

Ανάμεσα στην καινοτομία και τη φούσκα

Παρά την επιτυχία της έκδοσης, κορυφαίοι στρατηγικοί αναλυτές χτυπούν «καμπανάκι». Με τις κεφαλαιουχικές δαπάνες (capex) της Alphabet να αναμένεται να αγγίξουν τα 185 δισ. δολάρια φέτος, τίθεται το ερώτημα: Είναι η AI μια βιώσιμη επένδυση για τα επόμενα 100 χρόνια ή βιώνουμε μια νέα τεχνολογική φούσκα;

«Το γεγονός ότι εκδίδεται ένα ομόλογο 100 ετών είναι η απόλυτη ένδειξη ευφορίας. Αν ψάχνετε για ένα σήμα ότι η αγορά έχει πιάσει 'κορυφή', αυτό είναι», επισημαίνει ο Bill Blain, CEO της Wind Shift Capital.

Οι προκλήσεις για τους επενδυτές

Οι αγοραστές του ομολόγου κλειδώνουν αποδόσεις λίγο πάνω από το 6%, σε ένα περιβάλλον όμως που χαρακτηρίζεται από τεχνολογική αβεβαιότητα, καθώς σε αντίθεση με τα κράτη που μπορούν να τυπώσουν χρήμα, οι εταιρείες τεχνολογίας είναι ευάλωτες στον ανταγωνισμό και τις ραγδαίες αλλαγές.

Παράλληλα, υπάρχει και η γεωπολιτική αστάθεια, καθώς δέσμευση για 100 χρόνια σε ένα «ταραγμένο» παγκόσμιο πολιτικό σκηνικό ενέχει σημαντικά ρίσκα.

Η κίνηση αυτή της Alphabet, μαζί με αντίστοιχες κινήσεις των Microsoft, Amazon και Oracle, δείχνει ότι οι «Big Tech» μετατρέπονται πλέον σε υπερ-κράτη του δανεισμού, με τη συνολική τους έκδοση χρέους να αναμένεται να φτάσει τα 3 τρισεκατομμύρια δολάρια την επόμενη πενταετία.