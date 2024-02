Beverage World: Με νέα προϊόντα, νέες συνεργασίες και νέα προϊοντική κατηγορία στη HO.RE.CA. 2024

Η Beverage World συμμετέχει και φέτος στην διεθνή έκθεση για τον Τουρισμό και τη Μαζική Εστίαση, HO.RE.CA. 2024, με νέα προϊόντα και ανανεωμένο portfolio. Η εταιρεία για μία ακόμα χρονιά θα έχει παρουσία με 2 περίπτερα, όπου οι επισκέπτες της έκθεσης θα μπορούν να δοκιμάσουν τις πλούσιες επιλογές του χαρτοφυλακίου της σε καφέ, μπίρα, μηλίτη και ελληνικά αποστάγματα, αλλά και να γνωρίσουν από κοντά τις τελευταίες προσθήκες στην οικογένεια προϊόντων της Beverage World, οι οποίες αντικατοπτρίζουν την All Around the Clock δέσμευση της, δηλαδή γευστικές προτάσεις για όλες τις περιστάσεις κατανάλωσης.

Όπως πάντα, το ξεχωριστό περίπτερο της LAVAZZA (D27), θα αποτελέσει το επίκεντρο της προσοχής για όλους τους επαγγελματίες της καφεστίασης, και όχι μόνο! Το διεθνώς αναγνωρίσιμο ιταλικό brand καφέ θα προσφέρει στους επισκέπτες της έκθεσης την ευκαιρία να γνωρίσουν τρία νέα χαρμάνια.

Αντλώντας έμπνευση από τρεις ιδιαίτερες πόλεις της Ιταλίας, το Μιλάνο, την Βενετία και την πρωτεύουσα της Ιταλίας, την Ρώμη, η σειρά “Tales of Italy” δημιουργήθηκε με σκοπό να ταξιδέψει τους λάτρεις του καφέ και να τους προσφέρει μια αυθεντικά ιταλική εμπειρία υπογραμμίζοντας την καταγωγή της LAVAZZA.

Τα 3 νέα blends της LAVAZZA, Galleria, Canal Grande και Trastevere εμπεριέχουν νότες από αποξηραμένα φρούτα, μέλι, κακάο, σιρόπι αμυγδάλου, κανέλα και σοκολάτα. Πέρα από τη νέα σειρά “Tales of Italy”, οι επισκέπτες της Ho.Re.Ca. θα έχουν την ευκαιρία να δοκιμάσουν και τα βιώσιμα χαρμάνια της σειράς “La Reserva de Tierra”. Κάθε χαρμάνι από την συγκεκριμένη σειρά είναι συνώνυμο των αξιών της Lavazza για ποιότητα και βιωσιμότητα. Η συγκεκριμένη σειρά προέρχεται από κοινότητες που συμμετέχουν σε προγράμματα κοινωνικής υπευθυνότητας, τα οποία προωθεί και διαχειρίζεται το Ίδρυμα Lavazza, υποστηρίζοντας ενεργά τις τοπικές κοινότητες από όπου παράγεται η κάθε ποικιλία.

Στο περίπτερο της Beverage World (C22), πρωταγωνιστικό ρόλο θα έχουν φέτος και οι μπίρες και τα ελληνικά αποστάγματα, που αποτελούν την καινούργια προσθήκη στο portfolio της εταιρείας. Πιο συγκεκριμένα, οι φίλοι της μπίρας θα μπορούν να απολαύσουν και φέτος την γκάμα της craft μπίρας Voreia, που παράγεται από τη Siris Craft Brewery. Επιπλέον, για πρώτη φορά θα παρουσιαστεί στο κοινό της έκθεσης μια νέα πρόταση καλοκαιρινής μπίρας, η “ΛΑΤΙΝΑ”, που έρχεται να εμπλουτίσει την κατηγορία με τον μοναδικό χαρακτήρα της. Η “ΛΑΤΙΝΑ” είναι μια μπίρα με έντονα αρώματα, χαμηλή πικράδα, χαμηλό αλκοόλ (4,5%), αλλά και δροσιστική γεύση!

Επιπλέον στο περίπτερο θα μπορεί κανείς να δοκιμάσει τις δυο γεύσεις του premium craft cider “Μηλίτσα”, που έκανε την πρώτη του εμφάνιση στην περσινή Ho.Re.Ca., ενθουσιάζοντας τους καταναλωτές.

Πέρα από τις μπίρες όμως, αυτή τη χρονιά η Beverage World θα παρουσιάσει στο κοινό της έκθεσης και τις πρόσφατες προσθήκες στο προϊοντικό της portfolio, τα ελληνικά αποστάγματα. Πιο συγκεκριμένα, το «ΟΥΖΟ 12», το μεγαλύτερο σε πωλήσεις ούζο παγκοσμίως, θα κάνει την πρώτη του εμφάνιση κάτω από την ομπρέλα της Beverage World. Το διάσημο brand ούζου 100% απόσταξης, που παράγεται ακόμη και σήμερα με την μυστική συνταγή του βαρελιού Νο.12 από το 1880, θα συναντήσει το κοινό που θα μπορεί να απολαύσει τη μοναδική γεύση του και τα πλούσια αρώματά του.

Το portfolio των ελληνικών αποσταγμάτων συμπληρώνεται από δύο μοναδικά brands στην κατηγορία του τσίπουρου: το ολοκαίνουριο τσίπουρο “Αρόδο”, μια αποκλειστική παραγωγή της Beverage World και το τσίπουρο “Εωθινόν”, διπλής απόσταξης από στέμφυλα σταφυλιών της Βόρειου Ελλάδας, με δυο διαφορετικές συνταγές (με και χωρίς γλυκάνισο, πολυποικιλιακό και μονοποικιλιακό).

Ο κύριος Γ. Μακρυγιαννάκης, Γενικός Διευθυντής της Beverage World, αναφέρει σχετικά: «Η Ho.Re.Ca. είναι πάντα μια ευκαιρία για να έρθουμε πιο κοντά με τους επαγγελματίες του κλάδου της φιλοξενίας και της μαζικής εστίασης και να μοιραστούμε μαζί τους τις εξελίξεις και τα νέα μας. Η φετινή χρονιά είναι ιδιαίτερα σημαντική για εμάς, καθώς θα σας ταξιδέψουμε με τη νέα σειρά “Tales of Italy” της LAVAZZA που περιλαμβάνει τρία ξεχωριστά χαρμάνια. Ενώ για πρώτη φορά θα σας παρουσιάσουμε μια ολοκαίνουρια κατηγορία για την Beverage World, με ένα από τα πιο εμβληματικά προϊόντα για την ελληνική αλλά και διεθνή αγορά, το “Ούζο 12”, καθώς και δύο επιπλέον αποστάγματα, το ολοκαίνουριο τσίπουρο “Αρόδο” και το τσίπουρο “Εωθινόν”. Ανυπομονούμε να μοιραστούμε τα νέα μας προϊόντα με τους επισκέπτες της έκθεσης, αλλά και με το ευρύτερο κοινό το συντομότερο δυνατόν».