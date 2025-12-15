ΒΕΘ: Αυξήθηκε κατά 15% το μεταφορικό κόστος λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων

Αύξηση 15% σημειώνεται ήδη στο μεταφορικό κόστος των επιχειρήσεων, εξαιτίας των αποκλεισμών δρόμων από τους αγρότες, καθώς οι παρακάμψεις στοιχίζουν σε χρόνο και χρήμα, όπως επισήμανε σήμερα ο πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ), Μάριος Παπαδόπουλος, επικαλούμενος αναφορές μελών του φορέα από τους κλάδους της λιανικής και των logistics.

Kατά τη διάρκεια γεύματος εργασίας με δημοσιογράφους, o κ.Παπαδόπουλος σημείωσε ότι παρότι προς το παρόν δεν υπάρχουν προβλήματα στην προμήθεια πρώτων υλών και την τροφοδοσία της αγοράς, το μεταφορικό κόστος αυξάνεται, όπως και ο φόβος για την επόμενη ημέρα, ιδίως ενόψει των Χριστουγέννων, καθώς πολλές επιχειρήσεις πραγματοποιούν μέχρι και το 20% του ετήσιου τζίρου τους κατά τον μήνα Δεκέμβριο.

Ο πρόεδρος του ΒΕΘ δεν απέκλεισε ακόμη το ενδεχόμενο τουρίστες από όμορες χώρες, οι οποίοι συνήθως ταξιδεύουν οδικώς, να μην επισκεφτούν φέτος την Ελλάδα για τα Χριστούγεννα, φοβούμενοι ότι θα εγκλωβιστούν σε κάποιο μπλόκο, ενώ ιδιαίτερη μνεία έκανε στη χρονική μετάθεση, κατά έναν μήνα, της διεθνούς έκθεσης AGROTICA.

Όπως είπε, η συγκεκριμένη έκθεση κανονικά πραγματοποιείται Φεβρουάριο, που είναι ένας μήνας μειωμένων οικονομικών δυνάμεων για τις επιχειρήσεις, οπότε η AGROTICA τόνωνε την αγορά της πόλης με τους χιλιάδες επισκέπτες και συμμετέχοντες. Η μετάθεσή της στον Μάρτιο στερεί λοιπόν πολύτιμα έσοδα από τις επιχειρήσεις κατά τη διάρκεια ενός «νεκρού» μήνα, χωρίς οι οικονομικές τους υποχρεώσεις να παίρνουν κι αυτές χρονική μετάθεση.

Όσο δίκαιο και να είναι αυτό που διεκδικείς, δεν μπορείς να προκαλείς ζήτημα στην επιχειρηματικότητα» είπε ο κ.Παπαδόπουλος, ενώ αναφέρθηκε και στην αποχή των εκπροσώπων των αγροτών από τον θεσμικό διάλογο, λέγοντας πως «δεν είναι σωστό να σε καλεί ο πρωθυπουργός και να μην πας», καθώς «στη δημοκρατία δεν υπάρχουν αδιέξοδα».

Πρόσθεσε πάντως πως θέση τόσο του ΒΕΘ, όσο και της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος είναι η στήριξη του πρωτογενούς παραγωγικού τομέα και για αυτό βρίσκεται σε εξέλιξη διαβούλευση, ώστε να συγκροτηθεί αγροτικό τμήμα στο επιμελητήριο.

Αναφερόμενος στα γενικότερα αιτήματα και προβλήματα των βιοτεχνών, επισήμανε ότι κατά τη ΔΕΘ του περασμένου Σεπτεμβρίου «δεν ακούστηκαν από τον πρωθυπουργό μέτρα στήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων», που αποτελούν τη συντριπτική πλειονότητα, ενώ η συζήτηση για τη μείωση του ΦΠΑ έμεινε χωρίς απάντηση.

Επιπλέον, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις εξακολουθούν να μην έχουν πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισμό, για αυτό και από κοινού με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα το ΒΕΘ αναζητά ένα μοντέλο ενίσχυσης, ώστε «η επιδότηση προς μια επιχείρηση να μπορεί να συνδέεται και με ένα business plan που καταθέτει».

Αύξηση λογαριασμού ρεύματος κατά 70% σε πέντε χρόνια

Βραχνά αποτελεί για τις επιχειρήσεις και το κόστος της ενέργειας. Ο κ.Παπαδόπουλος αναφέρθηκε ενδεικτικά στη δική του επιχείρηση, που είναι εντάσεως ενέργειας και ανθρώπινου δυναμικού (ζαχαροπλαστείο), στην οποία, όπως υποστήριξε ο λογαριασμός του ρεύματος έχει αυξηθεί κατά 70% μεταξύ του 2020 και 2025.

Όπως είπε, για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα, χρειάζεται μεταξύ άλλων «να ενεργοποιηθούν γρήγορα μοντέλα αποθήκευσης ενέργειας, ώστε το ρεύμα να φτάνει στις επιχειρήσεις στη χαμηλότερη μείωση τιμή της ημέρας», κάτι που προϋποθέτει ότι η κυβέρνηση θα δώσει τις σχετικές άδειες.

Έμφαση έδωσε και στην έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού στον κλάδο, είτε εξειδικευμένου είτε ανειδίκευτου, ενώ προανήγγειλε την ανάληψη πρωτοβουλίας «δημιουργίας επαφών με οικογένειες και μικρά παιδιά, για να ενημερωθούν πόσο σημαντικό είναι να ακολουθήσουν τεχνικά επαγγέλματα», χωρίς ωστόσο να επεκταθεί σε λεπτομέρειες.

Συνολικά είπε, το 2025 ήταν ένα έτος που έκλεισε με θετικό πρόσημο για το επιμελητήριο και το 2026 πρέπει να είναι η χρονιά της εξωστρέφειας. Επικαλούμενος στοιχεία από συνολικά έξι Βαρόμετρα, ο κ.Παπαδόπουλος επισήμανε ότι τέσσερις στις δέκα επιχειρήσεις δηλώνουν πλέον σταθεροποίηση τζίρου και δύο στις δέκα αύξηση, αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν και εκείνες (επίσης τέσσερις στις δέκα), που ο κύκλος εργασιών τους είναι μειωμένος.

Σε επίπεδο εγγραφών - διαγραφών, το ισοζύγιο είναι θετικό: δυο βιοτεχνίες, ανοίγουν, κατά μέσο όρο καθημερινά στη Θεσσαλονίκη, την ώρα που λουκέτο βάζουν περισσότερες από μια την ημέρα. Τα στοιχεία προκύπτουν από τις εγγραφές - διαγραφές στο μητρώο του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης για το 2025, σύμφωνα με τα οποία κατά την τρέχουσα χρονιά και συγκεκριμένα μέχρι τις 12 Δεκεμβρίου, έναρξη έκαναν 746 βιοτεχνικές επιχειρήσεις, ενώ ρολά κατέβασαν 476.

Αναλυτικότερα, οι εγγραφές κατά το εξεταζόμενο διάστημα του 2025 παρουσίασαν αύξηση 22,5%, έναντι του αντίστοιχου περσινού διαστήματος, όποτε 609 επιχειρήσεις έκαναν έναρξη. Την ίδια ώρα σημαντικά αυξημένες κατά 18,7% ήταν οι διαγραφές, καθώς φέτος από τον επαγγελματικό στίβο αποχώρησαν 476 βιοτεχνίες, ενώ ένα χρόνο νωρίτερα 401.

Η εικόνα των διαγραφών δημιουργεί προβληματισμό λαμβάνοντας, μάλιστα, υπόψη το γεγονός πως από τις 476 διαγραφές οι 177 αφορούν βιοτεχνίες - με την πλειονότητα τους να είναι ατομικές επιχειρήσεις - που κρίθηκαν ασύμφορες. Ένα χρόνο νωρίτερα, ασύμφορες ήταν 120 επιχειρήσεις, με τη μερίδα του λέοντος, να αφορά επίσης ατομικές επιχειρήσεις.

Ο δεύτερος πιο σημαντικός λόγος που οδήγησε και το 2025 σε διαγραφές βιοτεχνιών ήταν η συνταξιοδότηση, και η μη διάδοχη κατάσταση. Συγκεκριμένα 125 ατομικές επιχειρήσεις έφυγαν από την ενεργό δράση λόγω συνταξιοδότησης. Αντίστοιχα πέρυσι ο αριθμός τους άγγιξε τις 126 ατομικές επιχειρήσεις.

Τη μερίδα του λέοντος στις εγγραφές κατέχουν για φέτος οι ατομικές επιχειρήσεις καθώς έναρξη έκαναν 430, ενώ δραστηριότητα ξεκίνησαν 101 Ο.Ε., 93 Ε.Ε., 4 Ε.Π.Ε, 28 Α.Ε., 3 Κοινοπραξίες, 85 Ι.Κ.Ε. και δύο Κοινότητες Ανανεώσιμης Ενέργειας. Αναφορικά με τις διαγραφές, 307 ήταν ατομικές επιχειρήσεις, 66 Ο.Ε (ομόρρυθμες), 34 Ε.Ε (ετερόρρυθμες), 5 Ε.Π.Ε (περιορισμένης ευθύνης), 19 Α.Ε (ανώνυμες), 42 ΙΚΕ (ιδιωτικές κεφαλαιουχικές), και τρεις Ενεργειακές Κοινότητες.