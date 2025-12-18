Bee the Change - Make the Difference: Κωτσόβολος και ΑΦΗΣ ενισχύουν τη βιοποικιλότητα

Το πρόγραμμα “Bee the Change – Make the Difference” πήρε ζωή, με τη δημιουργία 21 νέων μελισσιών, τα οποία φιλοξενούνται σε κυψέλες που κατασκεύασαν και διακόσμησαν εργαζόμενοι και συνεργάτες της Κωτσόβολος και της ΑΦΗΣ. Η πρωτοβουλία, που υλοποιήθηκε σε συνεργασία με τη Bee for planet, συνδέει τη βιωσιμότητα με τη δράση, αποδεικνύοντας πώς μια μικρή καθημερινή κίνηση, όπως η ανακύκλωση μιας μπαταρίας, μπορεί να συμβάλει στη δημιουργία ζωής και στην ενίσχυση της βιοποικιλότητας γύρω μας.

Οι κυψέλες που κατασκευάστηκαν στο workshop μεταφέρθηκαν και τοποθετήθηκαν στις Σπέτσες, δημιουργώντας τα 21 νέα μελίσσια που φιλοξενούν περισσότερες από 420.000 μέλισσες. Με τον τρόπο αυτό, η δράση συμβάλλει ενεργά στην επικονίαση εκατομμυρίων λουλουδιών και στην αναζωογόνηση της τοπικής βιοποικιλότητας σε μια έκταση άνω των 28.000 στρεμμάτων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ολοκλήρωση της δράσης ήταν αποτέλεσμα της συμμετοχής του κοινού στο κάλεσμα της Κωτσόβολος και της ΑΦΗΣ να ανακυκλώσουν τις μπαταρίες τους στους ειδικούς κάδους ΑΦΗΣ που βρίσκονται σε 59 καταστήματα της Κωτσόβολος. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία αποδεικνύει πως μέσα από τη συνεργασία και τη συλλογική συμμετοχή, ακόμη και οι πιο απλές κινήσεις μπορούν να αφήσουν ένα ουσιαστικό θετικό αποτύπωμα στο περιβάλλον.

Η πρωτοβουλία “Bee the Change – Make the Difference” θα συνεχιστεί τους επόμενους μήνες, με τον πρώτο τρύγο να προγραμματίζεται για τον Μάιο του 2026 και τη διάθεση του μελιού για καλό σκοπό τον Ιούλιο της ίδιας χρονιάς. Με αυτόν τον τρόπο, η Κωτσόβολος και η ΑΦΗΣ συνδέουν τη βιωσιμότητα με την κοινωνική προσφορά, αποδεικνύοντας στην πράξη ότι η αλλαγή ξεκινά όταν οι άνθρωποι ενώνουν τις δυνάμεις τους για έναν Καλύτερο Κόσμο.

Η συνεπής συνεργασία της Κωτσόβολος και της ΑΦΗΣ δείχνει πως η αλλαγή δεν είναι μια στιγμή, αλλά μια διαδρομή που συνεχίζεται. Από τη δημιουργία των κυψελών έως την αξιοποίηση του μελιού, κάθε στάδιο της πρωτοβουλίας “Bee the Change – Make the Difference” φέρνει πιο κοντά το όραμα ενός βιώσιμου μέλλοντος για όλους.

Δείτε το workshop και μάθετε περισσότερα για τη δράση εδώ: https://www.kotsovolos.gr/ypiresies/anakyklosi-antallagi/anakyklosi/anakyklosi-mpatariwn.