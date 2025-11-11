Αύξηση κερδών 10% για την Sony - Ανέβασε τις εκτιμήσεις για το σύνολο του οικονομικού έτους

Η Sony αύξησε την πρόβλεψη για τα λειτουργικά της κέρδη για το έτος που λήγει τον Μάρτιο του 2026 κατά 8% σε 1,43 τρισεκατομμύρια γιεν (9,48 δισεκατομμύρια δολάρια) την Τρίτη, επικαλούμενη μικρότερη από την αναμενόμενη επίδραση των αμερικανικών δασμών και την ισχύ των επιχειρήσεων ψυχαγωγίας και τσιπ της.

Τα λειτουργικά κέρδη για το τρίμηνο Ιουλίου-Σεπτεμβρίου αυξήθηκαν κατά 10% σε 429 δισεκατομμύρια γιεν, μετά την αύξηση των πωλήσεων που περιλαμβάνουν anime, και τσιπ.

Η Sony ανέφερε ως βασικό παράγοντα την επιτυχία της ταινίας κινουμένων σχεδίων «Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle».

Ο ιαπωνικός όμιλος ήταν κάποτε γνωστός για τα οικιακά ηλεκτρονικά είδη, αλλά έχει εξελιχθεί σε μια ισχυρή δύναμη στον τομέα της ψυχαγωγίας και ποντάρει στην ανάπτυξη των anime.

Ωστόσο, τα κέρδη της Sony στον τομέα των παιχνιδιών μειώθηκαν το δεύτερο τρίμηνο, καθώς η εταιρεία κατέγραψε ζημίες απομείωσης που σχετίζονται με το βιντεοπαιχνίδι «Destiny 2».

Η Sony πούλησε 3,9 εκατομμύρια μονάδες του PlayStation 5, το οποίο κυκλοφόρησε το 2020, κατά τη διάρκεια του τριμήνου, σημειώνοντας μια μικρή αύξηση σε σχέση με την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους.

Η Take-Two Interactive ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα ότι έχει αναβάλει για δεύτερη φορά την κυκλοφορία του «Grand Theft Auto VI» για τον Νοέμβριο του επόμενου έτους. Ο πολυαναμενόμενος τίτλος αναμένεται να ενισχύσει τον τομέα των παιχνιδιών της Sony.

Η Nintendo αύξησε την περασμένη εβδομάδα τις ετήσιες προβλέψεις πωλήσεων για το Switch 2 σε 19 εκατομμύρια μονάδες, καθώς οι καταναλωτές συρρέουν στην αγορά της συσκευής παιχνιδιών που κυκλοφόρησε τον Ιούνιο.

Η Sony, ένας από τους κορυφαίους κατασκευαστές αισθητήρων εικόνας που χρησιμοποιούνται σε smartphone, ανέφερε ότι οι πωλήσεις μεγαλύτερων αισθητήρων ενίσχυσαν την μονάδα τσιπ της κατά τη διάρκεια του τριμήνου.

Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι θα αγοράσει έως και 35 εκατομμύρια μετοχές για περίπου 100 δισεκατομμύρια γιεν. Οι μετοχές της Sony σημείωσαν άνοδο 6% μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.