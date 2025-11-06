Autohellas: Αύξηση κύκλου εργασιών 5,3% και 72,6 εκατ. ευρώ κέρδη μετά φόρων στο εννεάμηνο του 2025

Ο Όμιλος Autohellas ανακοίνωσε τα οικονομικά αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου του 2025, με τον Κύκλο Εργασιών να ανέρχεται σε €286,5 εκατ.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, το EBITDA διαμορφώθηκε στα €103,3 εκατ. για το τρίμηνο με αύξηση 4,4%, ενώ τα κέρδη μετά από φόρους (ΕΑΤ) έφτασαν τα €40,1 εκατ. με αύξηση 2,9%.

Σε επίπεδο εννεάμηνου , ο Κύκλος Εργασιών αυξήθηκε κατά 5,3% και ανήλθε σε €789 εκατ.. Το ΕBITDA για το εννεάμηνο του 2025 ανήλθε σε €229,7 εκατ., παρουσιάζοντας αύξηση 4,5%, ενώ τα Κέρδη μετά από Φόρους (ΕΑΤ) διαμορφώθηκαν σε €72,6 εκατ..

Συνολικά, η δραστηριότητα των βραχυχρόνιων και μακροχρόνιων μισθώσεων στην Ελλάδα, και στις χώρες που δραστηριοποιείται ο Όμιλος, απασχολεί στόλο σχεδόν 63.500 αυτοκινήτων με επενδύσεις σε περίπου 16.300 νέα αυτοκίνητα εντός του εννεάμηνου 2025.

Η κερδοφορία του Ομίλου υποστηρίχθηκε, αντίστοιχα με το 2024, με €9,7 εκατ. από την είσπραξη μερισμάτων μη ελεγχόμενων συμμετοχών.

Τα Ίδια Κεφάλαια του Ομίλου κατά την 30 Σεπτεμβρίου 2025 ανήλθαν σε 558,2 εκατ., αυξημένα κατά 68,3 εκατ. ευρώ από την 31/12/2024, παρά την καταβολή μερίσματος €0,85 ανά μετοχή (€40,8 εκατ. συνολικά) που έλαβε χώρα τον Απρίλιο 2025.