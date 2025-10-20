Α. Αθανασόπουλος (Olympia Group): Το θέμα της ενέργειας έχει ανέβει ψηλά στην ατζέντα

Στο φετινό Olympia Dialogues, η συζήτηση για το μέλλον των υποδομών και της ενέργειας ήταν σημείο αναφοράς, καθώς ο διευθύνων σύμβουλος της Olympia Group, Ανδρέας Αθανασόπουλος και ο διεθνώς αναγνωρισμένος επενδυτής Δρ. Sadek Wahba, Πρόεδρος και Managing Partner της I Squared Capital, ανέδειξαν με λόγο ουσίας τον ρόλο που μπορεί να παίξει η Ελλάδα στο νέο παγκόσμιο ενεργειακό και επενδυτικό περιβάλλον.

Στο fireside chat με τίτλο «Infrastructure: Learning from the Past, Building for the Future», επισημάνθηκε το πώς η Ελλάδα μπορεί να χαράξει τον δικό της δρόμο ανάπτυξης και μάλιστα με φόντο μια εποχή όπου η ενέργεια, οι τεχνολογικές υποδομές και η βιωσιμότητα τέμνονται ολοένα και περισσότερο.

«Η Ελλάδα μπορεί να γίνει η νέα Σιγκαπούρη»

Με μια φράση που πυροδότησε έντονο ενδιαφέρον, ο Δρ. Wahba δήλωσε: «Δεν υπάρχει κανένας λόγος που να στερεί από την Ελλάδα τη δυνατότητα να εξελιχθεί σε μία περίπτωση αντίστοιχη με εκείνη της Σιγκαπούρης».

Ο επικεφαλής ενός fund με 50 δισ. δολάρια υπό διαχείριση, τοποθέτησε τη χώρα μας στον χάρτη των ώριμων επενδυτικών προορισμών, επισημαίνοντας τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα, όπως τη γεωπολιτική της θέση, τους εθνικούς της πόρους, αλλά κυρίως το ανθρώπινο δυναμικό της.

Ο Δρ. Wahba έδωσε έμφαση στην ανάγκη για ισορροπία μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στις επενδύσεις υποδομών, σημειώνοντας πως ««η Σιγκαπούρη είναι ένα μικρό νησί. Η Ελλάδα είναι μια μικρή χώρα. Και οι δύο αντιμετωπίζουν γεωπολιτικές προκλήσεις, όμως η Ελλάδα διαθέτει ένα μοναδικό πλεονέκτημα: βρίσκεται υπό την ομπρέλα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γεγονός που ενισχύει την εμπιστοσύνη των επενδυτών. Επιπλέον, έχει εθνικούς πόρους και μια δεξαμενή εξαιρετικά ποιοτικού ανθρώπινου δυναμικού».

Ενέργεια και υποδομές στο προσκήνιο

Ο κ. Αθανασόπουλος σημείωσε ότι «οι υποδομές αποτελούν σήμερα ένα από τα πιο κρίσιμα ζητήματα της παγκόσμιας συζήτησης» και είπε χαρακτηριστικά ότι «Το θέμα της ενέργειας έχει ανέβει ψηλά στην ατζέντα», εξηγώντας ότι η παγκόσμια οικονομία βρίσκεται σε μια φάση όπου η ενεργειακή ασφάλεια, η πράσινη μετάβαση και η τεχνολογική καινοτομία διαμορφώνουν μια νέα πραγματικότητα.

Ο CEO της Olympia Group αναγνώρισε ότι υπάρχει συχνά «υπερπροσφορά νέων υποδομών», υπονοώντας ότι η ποσότητα δεν αρκεί, χρειάζεται ποιότητα, σχεδιασμός και στρατηγική κατεύθυνση. Οι υποδομές, είπε, δεν είναι απλώς έργα αλλά «μηχανισμοί επιτάχυνσης της κοινωνικής συνοχής και της οικονομικής ανάπτυξης».

Οι υποδομές ως κοινωνικό συμβόλαιο

Ο Δρ. Wahba, με τη διεθνή εμπειρία του, υπογράμμισε ότι «στις περιοχές με φτωχότερες υποδομές παρατηρούνται και τα μεγαλύτερα κοινωνικά προβλήματα». Ο κ. Αθανασόπουλος, από την πλευρά του, τόνισε τη σημασία της ενεργειακής επάρκειας και της τεχνολογικής υποστήριξης, φέρνοντας στο επίκεντρο τον ρόλο των ιδιωτικών ομίλων που λειτουργούν με όραμα και διαφάνεια.

Στη διάρκεια της συζήτησης, ο Αθανασόπουλος ρώτησε τον Δρ. Wahba ποια είναι η πιο ελκυστική περιοχή στον κόσμο για επενδύσεις σε υποδομές, η απάντηση ήταν: «Οι Ηνωμένες Πολιτείες». Ωστόσο, ο ίδιος πρόσθεσε ότι η Ευρώπη και η Ασία παραμένουν ιδιαίτερα ελκυστικές για έργα ανανεώσιμης ενέργειας, αποθήκευσης και logistics, επισημαίνοντας παράλληλα ότι οι καθυστερήσεις στις ευρωπαϊκές διαδικασίες παραμένουν τροχοπέδη.

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα σημεία της συζήτησης ήρθε όταν οι δύο άνδρες αναφέρθηκαν στην τεχνητή νοημοσύνη. Ο Δρ. Wahba σημείωσε ότι η AI μπορεί να είναι λογισμικό, αλλά χρειάζεται φυσικές υποδομές, ήτοι data centers, ενέργεια, δίκτυα.

Ο επικεφαλής της I Squared επισήμανε ότι, παρά την πληθώρα διαθέσιμων κεφαλαίων διεθνώς, ο αριθμός των ώριμων και χρηματοδοτήσιμων έργων παραμένει περιορισμένος. «Έχουμε πολλά κεφάλαια, αλλά δεν έχουμε αρκετά projects που να αξίζει να τα χρηματοδοτήσεις. Και ο λόγος είναι ότι, σε πολλές περιπτώσεις, οι υποδομές εξακολουθούν να ανήκουν σε τοπικές κυβερνήσεις ή να εξαρτώνται από πολύπλοκα ρυθμιστικά πλαίσια. Το ζητούμενο είναι να υπάρξει ένα σταθερό περιβάλλον πολιτικής που να επιτρέπει στο ιδιωτικό κεφάλαιο να λειτουργήσει συμπληρωματικά, επιταχύνοντας την ανάπτυξη», ανέφερε.

Η συζήτηση έκλεισε με τον Δρ.Wahba να απευθύνεται στη νέα γενιά λέγοντας «Καμία τεχνολογία, κανένα chat GPT δεν υποκαθιστά τη φυσική επαφή, τη συνεργασία και το όραμα. Οι υποδομές δεν είναι μόνο δρόμοι και καλώδια, αλλά είναι οι βάσεις πάνω στις οποίες χτίζουμε κοινωνίες».