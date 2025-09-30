Tο ΑΡΚΑΝΤΙΑ του Γιώργου Ζώη που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στα Όσκαρ παίζει αποκλειστικά στο Vodafone TV

Το ΑΡΚΑΝΤΙΑ του Γιώργου Ζώη, η πρώτη ελληνική συμπαραγωγή του Vodafone TV που προβλήθηκε με επιτυχία στις ελληνικές αίθουσες από την Tanweer, προτάθηκε ως η επίσημη υποψηφιότητα της Ελλάδας στην 98η διοργάνωση των βραβείων Όσκαρ, για το βραβείο Καλύτερης Διεθνούς Ταινίας.

H δεύτερη μεγάλου μήκους του Γιώργου Ζώη, που παίζει αποκλειστικά στο Vodafone TV και είναι μια παραγωγή των FOSS PRODUCTIONS (Αντιγόνη Ρώτα, Στέλιος Κοτιώνης) και HOMEMADE FILMS (Μαρία Δρανδάκη), διένυσε μια μεγάλη φεστιβαλική πορεία που ξεκίνησε πέρυσι στο φεστιβάλ κινηματογράφου του Βερολίνου και στο τμήμα Enoucnters, με ενδιάμεσους σταθμούς και βραβεύσεις στα φεστιβάλ του Κορκ, του Χονγκ-Κονγκ, του Σεράγεβο και της Θεσσαλονίκης και συνεχίστηκε στα 16α Βραβεία Ίρις της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου, κερδίζοντας τα Βραβεία Καλύτερης Ταινίας, Σκηνοθεσίας και Πρωτότυπου Σεναρίου για τον Γιώργο Ζώη και την Κωνσταντίνα Κοτζαμάνη.

Η ταινία που είναι μια παραβολή για τα φαντάσματα, τις αναμνήσεις, τις ενοχές και την λύτρωση πήρε το χρίσμα μετά τη γνωμοδότηση 11μελούς επιτροπής που συνέθεσε το Υπουργείο Πολιτισμού, η οποία και συστήθηκε αποκλειστικά για αυτόν τον σκοπό (ΕΚΚΟΜΕΔ, Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, Ένωση Σεναριογράφων Ελλάδος, Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου, Σύνδεσμος Ανεξάρτητων Παραγωγών Οπτικοακουστικών Έργων, Ένωση Παραγωγών Έργων Επικοινωνίας, Ένωση Σκηνοθετών – Παραγωγών Ελληνικού Κινηματογράφου, Εταιρεία Ελλήνων Σκηνοθετών, Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών, Ένωση Τεχνικών Ελληνικού Κινηματογράφου, Ελληνικό Φεστιβάλ Κινηματογράφου Λος Άντζελες).

Το ΑΡΚΑΝΤΙΑ είναι αποκλειστικά διαθέσιμο στην πλατφόρμα του Vodafone TV.