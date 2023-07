Απονομή δεύτερου Research Award από την Ελληνική Ένωση Χρηματοοικονομικών Αναλυτών CFA

Η Ελληνική Ένωση Χρηματοοικονομικών Αναλυτών CFA ανακοινώνει, με ιδιαίτερη χαρά, τα αποτελέσματα του δεύτερου CFA Society Greece Annual Research Award της. Το Research Award αποσκοπεί στην αναγνώριση και διάκριση της καλύτερης επιστημονικής και εμπειρικής έρευνας από επαγγελματίες και ακαδημαϊκούς του ευρύτερου χρηματοοικονομικού κλάδου στην Ελλάδα, στους τομείς των επενδύσεων, χρηματοοικονομικών, οικονομικών, της διαχείρισης επιχειρήσεων και της λογιστικής.

Υποβλήθηκαν προς αξιολόγηση επτά (7) επιστημονικά και εμπειρικά ερευνητικά άρθρα, δημοσιευμένα σε κορυφαία διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Η αξιολόγηση έγινε ανώνυμα από τετραμελή επιτροπή η οποία απαρτιζόταν από άτομα με αποδεδειγμένη και μακροχρόνια εμπειρία στον τομέα της επιστημονικής έρευνας.

Μεταξύ των κριτηρίων αξιολόγησης ήταν η προσβασιμότητα του ερευνητικού άρθρου σε μη εξειδικευμένους αναγνώστες, η επιστημονική εγκυρότητά του, η επάρκεια της επιχειρηματολογίας και των αποδεικτικών στοιχείων, καθώς και το συμπέρασμα της έρευνας. Το νικητήριο άρθρο τιτλοφορείται «Enhancement in a Firm's Information Environment via Options Trading and the Efficiency of Corporate Investment» των κκ. Σεραΐνα Αναγνωστοπούλου, CFA, Λένου Τριγιώργη και Ανδριανού Τσεκρέκου. Οι ερευνητές-συγγραφείς του άρθρου αναφέρουν σχετικά με τη νίκη τους: «Είμαστε πολύ χαρούμενοι και νιώθουμε ειλικρινά μεγάλη τιμή που η έρευνά μας βραβεύεται από το CFA Society Greece στο πλαίσιο του ετήσιου ερευνητικού διαγωνισμού του. Είναι πολύ σημαντική, για εμάς, η αναγνώριση της έρευνάς μας από ένα φορέα των επαγγελματιών της Χρηματοοικονομικής με τέτοιο κύρος, όπως το CFA Society Greece.»

Όσον αφορά το αντικείμενο του άρθρου, τονίζουν οι ερευνητές-συγγραφείς, «Η έρευνά μας δείχνει πως η αύξηση της δραστηριότητας διαπραγμάτευσης δικαιωμάτων προαίρεσης (options) επί των μετοχών μιας εισηγμένης επιχείρησης βελτιώνει την αποτελεσματικότητα των εταιρικών της επενδύσεων, φέρνοντας τις επενδύσεις πιο κοντά στα αναμενόμενα επίπεδά τους με βάση τις πραγματικές δυνατότητες ανάπτυξης των επιχειρήσεων, καθώς μειώνει την ασυμμετρία της πληροφόρησης για την επιχείρηση, τον ηθικό κίνδυνο και τα προβλήματα αντιπροσώπευσης. Τα ευρήματα μας καταδεικνύουν ότι το αυξημένο ενδιαφέρον και η άσκηση πίεσης από τους επενδυτές των αγορών δικαιωμάτων προαίρεσης, με συνεπαγόμενη μείωση των προβλημάτων αντιπροσώπευσης, οδηγούν την αυξημένη διαπραγμάτευση δικαιωμάτων προαίρεσης στο να βελτιώνει την αποτελεσματικότητα των επενδύσεων των εταιρειών. Το εύρημα αυτό έχει άμεσες και σημαντικές επιπτώσεις στη βελτιστοποίηση της διαδικασίας επενδύσεων για τις επιχειρήσεις μέσα από μια αποτελεσματικότερη λειτουργία των αγορών. Η βράβευση της έρευνάς μας αυτής από το CFA Society Greece είναι τιμή για εμάς και μας παρακινεί να συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας για διευρυνόμενη επιστημονική έρευνα με επιπτώσεις και προεκτάσεις για τους επαγγελματίες της Χρηματοοικονομικής.»

Η Πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Χρηματοοικονομικών Αναλυτών CFA κα. Βιολέτα Σπυροπούλου, CFA, δήλωσε «Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε την νικήτρια ομάδα του δεύτερου CFA Society Greece Annual Research Award. Τα θερμά μας συγχαρητήρια εκ μέρους όλου του ΔΣ, στη νικήτρια ομάδα των ερευνητών, κκ. Σ. Αναγνωστοπούλου, Λ. Τριγιώργη και Α. Τσεκρέκο, για την εργασία τους που βραβεύτηκε στο διαγωνισμό μας. Όλες οι ερευνητικές μελέτες που συμμετείχαν ήταν αξιόλογες και η διαδικασία επιλογής της νικήτριας μελέτης ήταν δύσκολη. Είναι μεγάλη τιμή να επιβραβεύουμε την ακαδημαϊκή και ερευνητική αριστεία στον χρηματοοικονομικό κλάδο.».

Το άρθρο είναι δημοσιευμένο στο Journal of Banking and Finance. Οι ενδιαφερόμενοι αναγνώστες μπορούν να αναζητήσουν το άρθρο και στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Ένωσης Χρηματοοικονομικών Αναλυτών CFA.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη διεύθυνση: [email protected].