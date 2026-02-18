Από την Πειραϊκή στη San Miguel: Το νέο αναπτυξιακό στοίχημα της ΕΖΑ

H Ελληνική Ζυθοποιία Αταλάντης επιχειρεί να επαναπροσδιορίσει το αποτύπωμά της, επενδύοντας στην ποιότητα, στην εντοπιότητα και σε ισχυρές διεθνείς συνεργασίες. Με αιχμή νέα λανσαρίσματα και στρατηγικές συμμαχίες, η εταιρεία χαράσσει πορεία «ωρίμανσης» για το 2026.

Η ΕΖΑ λοιπόν, συνεχίζει να ενισχύει το χαρτοφυλάκιό της, δίνοντας έμφαση τόσο σε ελληνικά brands με ισχυρή ταυτότητα όσο και σε διεθνείς ετικέτες με αναγνωρισιμότητα. Όπως μας ανέφερε η Κατερίνα Παπαχρήστου, υπεύθυνη marketing της εταιρείας, η στρατηγική εστιάζει στην προσαρμογή, στις νέες τάσεις κατανάλωσης και στα σύγχρονα σημεία διάθεσης.

«Η μπύρα Total Madre πάει στη λογική του Mexican food, του all day bar και του beach bar, γιατί είναι δροσιστική και μπορεί άνετα να καταναλωθεί το καλοκαίρι. Γενικά είναι μια ευκολόπιοτη μπύρα», σημείωσε, περιγράφοντας τη στόχευση σε ένα νεανικό και πιο χαλαρό κοινό που αναζητά εμπειρία και ευκολία στην κατανάλωση.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στο rebranding της Πειραϊκής, μιας μπύρας με ιστορία και έντονο τοπικό αποτύπωμα. «Είναι μια μπύρα παλιά με ιδιαίτερους λυκίσκους, αργής ζύμωσης. Μας χαροποιεί που οι Πειραιώτες την έχουν αγαπήσει, καθώς βλέπουμε ότι πάει πολύ καλά στις πωλήσεις εκεί», ανέφερε χαρακτηριστικά, επιβεβαιώνοντας ότι η επένδυση στην τοπική ταυτότητα αποδίδει.

Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και η Cretan Kings, μια μικροζυθοποιία που προστέθηκε στο portfolio της εταιρείας, ενισχύοντας το στοιχείο της εντοπιότητας. «Η Κρήτη τη στηρίζει πολύ. Έχει καταγωγή από το Ρέθυμνο και γενικά έχουμε πάρει πολύ καλό feedback», σημείωσε η κ. Παπαχρήστου, υπογραμμίζοντας ότι η σύνδεση με την τοπική κοινωνία αποτελεί βασικό πυλώνα ανάπτυξης.

Όσον αφορά τους στόχους για το 2026, η έμφαση μετατοπίζεται και στη διεθνή διάσταση. Στα τέλη του 2025 πραγματοποιήθηκε το νέο λανσάρισμα της Mahou στην ελληνική αγορά, με την εταιρεία να θέτει ως βασικό στόχο την επιτυχημένη της πορεία. Η Mahou αποτελεί την νούμερο 1 μπύρα στην Ισπανία, ενώ η San Miguel είναι η κορυφαία ισπανική μπύρα σε εξαγωγές παγκοσμίως. «Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι για αυτή τη συνεργασία και κάνουμε focus στο κομμάτι του all day bar και όλης αυτής της τάσης που επικρατεί τα τελευταία χρόνια», τόνισε η κ. Παπαχρήστου.

Στρατηγική ωρίμανσης και διεθνείς συνεργασίες

Η στρατηγική συνεργασία με τη Mahou San Miguel, τη μεγαλύτερη ζυθοποιία της Ισπανίας, εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλάνο αναβάθμισης του χαρτοφυλακίου της ΕΖΑ. Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία γίνεται ο επίσημος διανομέας της Mahou στην Ελλάδα, ενώ από τον Μάρτιο του 2026 θα διανέμει αποκλειστικά και τη San Miguel, μια μάρκα με ιστορία άνω των 130 ετών και ισχυρή διεθνή αναγνωρισιμότητα.

Η προσθήκη της San Miguel, σύμφωνα με την εταιρεία, αναβαθμίζει ουσιαστικά το εμπορικό της αποτύπωμα σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον, προσφέροντας περισσότερες επιλογές με έντονο διεθνή χαρακτήρα. Η κίνηση αυτή εντάσσεται στο συνολικό αναπτυξιακό πλάνο που εστιάζει στη συνεχή ανανέωση της γκάμας με ποιοτικές, διεθνώς αναγνωρισμένες μάρκες, ανταποκρινόμενη στις σύγχρονες καταναλωτικές τάσεις.

Με βάση δε, όσα ανέφερε πρόσφατα σε δημοσίευσή του ο Νικήτας Ασπιώτης, Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΖΑ, το 2026 δεν αναμένεται να είναι χρονιά απότομων ανατροπών, αλλά χρονιά ωρίμανσης. Μετά από μια παρατεταμένη περίοδο κρίσεων, το ζητούμενο δεν είναι απλώς η ανάπτυξη, αλλά η ποιότητά της. Η ανθεκτικότητα, η αξιοπιστία και η ικανότητα προσαρμογής αποτελούν τους παράγοντες που θα κρίνουν ποιοι παίκτες θα διατηρήσουν σταθερή πορεία. Ο ίδιος επισημαίνει ότι η κατανάλωση γίνεται πλέον πιο επιλεκτική, με έμφαση στην ποιότητα, τη διαφάνεια και την υπεύθυνη απόλαυση.

Βελτίωση κερδοφορίας και χρηματοοικονομική εξυγίανση

Να υπενθυμίσουμε ότι σε επίπεδο οικονομικών μεγεθών, το 2024 αποτέλεσε χρονιά ουσιαστικής στρατηγικής εξέλιξης για την εταιρεία. Η ΕΖΑ ανακοίνωσε αύξηση του EBITDA κατά 57%, το οποίο διαμορφώθηκε σε 2,8 εκατ. ευρώ, ενώ το μικτό περιθώριο ενισχύθηκε στο 42% από 35% το 2023. Το περιθώριο EBITDA ανήλθε σε 10% έναντι 6% την προηγούμενη χρονιά, επιβεβαιώνοντας τη στροφή σε ένα πιο αποδοτικό μοντέλο λειτουργίας.

Ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 28,7 εκατ. ευρώ έναντι 31,5 εκατ. ευρώ το 2023, καθώς η εταιρεία περιόρισε τον ετήσιο παραγόμενο όγκο στις 200 χιλιάδες εκατόλιτρα, επιλέγοντας να εστιάσει σε πωλήσεις με υψηλότερα περιθώρια κέρδους. Παρά τη μείωση του τζίρου, τα μεικτά κέρδη αυξήθηκαν στα 12,1 εκατ. ευρώ από 11,1 εκατ. ευρώ, στοιχείο που αποτυπώνει την ενίσχυση της αποδοτικότητας.

Τα καθαρά αποτελέσματα μετά φόρων διαμορφώθηκαν σε ζημία 3,7 εκατ. ευρώ, έναντι ζημίας 2,9 εκατ. ευρώ το 2023, εξέλιξη που αποδίδεται σε εφάπαξ λογιστική τακτοποίηση κονδυλίων ανάπτυξης προϊόντων προηγούμενων ετών. Την ίδια στιγμή, το καθαρό χρέος μειώθηκε στα 22,1 εκατ. ευρώ από 23,5 εκατ. ευρώ, ενισχύοντας τη χρηματοοικονομική σταθερότητα.