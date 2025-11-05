«Ανθεκτικότητα» της Toyota στους δασμούς του Τραμπ - Στα 22 δισ. δολάρια τα έσοδα

Η Toyota αύξησε τις ετήσιες προβλέψεις της για τα κέρδη, αφού η εμπορική συμφωνία της Ιαπωνίας με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ απέφυγε το χειρότερο σενάριο για τους δασμούς στα αυτοκίνητα και τα ανταλλακτικά αυτοκινήτων.

Όπως μετέδωσε το Bloomberg, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής αυτοκινήτων στον κόσμο ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι αναμένει λειτουργικά έσοδα ύψους 3,4 τρισεκατομμυρίων γιεν (22 δισεκατομμύρια δολάρια) για το οικονομικό έτος που λήγει τον Μάρτιο του 2026. Αν και το ποσό αυτό είναι χαμηλότερο από τις εκτιμήσεις των αναλυτών για 3,9 τρισεκατομμύρια γιεν, είναι υψηλότερο από την προηγούμενη πρόβλεψη για 3,2 τρισεκατομμύρια γιεν.

Η πιο αισιόδοξη πρόβλεψη της Toyota για το δεύτερο εξάμηνο έρχεται σε αντίθεση με το δύσκολο δεύτερο τρίμηνο, κατά το οποίο σημείωσε πτώση 27% στα λειτουργικά έσοδα, στα 840 δισεκατομμύρια γιεν, κυρίως λόγω των διμερών εμπορικών εντάσεων.

Οι παγκόσμιοι κατασκευαστές αυτοκινήτων έχουν προετοιμαστεί για ζημίες δισεκατομμυρίων δολαρίων λόγω του εμπορικού πολέμου του Τραμπ, αναγκάζοντας ορισμένους να αυξήσουν τις τιμές ή να μεταφέρουν περισσότερη παραγωγή στις ΗΠΑ, ενώ άλλοι μείωσαν την παραγωγή. Ωστόσο, τα πιο πρόσφατα σημάδια χαλάρωσης και οι συμφωνίες που έχουν επιτευχθεί με σημαντικούς εμπορικούς εταίρους έχουν προσφέρει στον κλάδο την απαραίτητη σαφήνεια για τα επόμενα τρίμηνα.

Οι ιαπωνικές αυτοκινητοβιομηχανίες αντιμετωπίζουν πλέον δασμό 15% στα αυτοκίνητα και τα ανταλλακτικά αυτοκινήτων που εξάγουν στις ΗΠΑ, μετά από μια διμερή συμφωνία που υπογράφηκε τον Ιούλιο. Αν και αυτό αποτελεί μεγάλη αύξηση σε σχέση με τους προηγούμενους δασμούς 2,5%, είναι πολύ λιγότερο από το 25% των πρόσθετων δασμών που είχε απειλήσει ο Τραμπ.

Παρά τις αντιξοότητες, η Toyota κατέγραψε ρεκόρ παγκόσμιων πωλήσεων κατά το πρώτο εξάμηνο του οικονομικού έτους. Αρχίζει μάλιστα να ανακτά το χαμένο έδαφος στην Κίνα, όπου κυριαρχούν οι εγχώριες μάρκες ηλεκτρικών οχημάτων με επικεφαλής την BYD.