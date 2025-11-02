«Ανεβάζει» ταχύτητα το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα

Καταλυτικό για την κάλυψη από τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας, ακόμη και των πιό δύσκολων περιοχών ή των περιοχών όπου εντοπίζονται πολλές «γκρίζες τρύπες» στο δίκτυο, θα είναι το νομοσχέδιο «Ψηφιακή ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και λοιπές διατάξεις», το οποίο έχει κατατεθεί προς διαβούλευση στο opengov.gr.

Στις διατάξεις του νομοσχεδίου αυτού προβλέπεται και η εναρμόνιση των ορίων εκπιομπής ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας από τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας, όπου παραμένουν αμετάβλητα από το 2000 και βάσει των οποίων η συνολική ακτινοβολίας φθάνει το 60 ως 80% των ορίων που ισχύουν διεθνώς.

Η αναπροσαρμογή των ορίων αυτών προς τα πάνω θα δώσει, αναμφίβολα, στις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας το περιθώριο να προσφέρουν ποιοτικά καλύτερη κάλυψη.

Μάλιστα, όπως εκτιμούν εκπρόσωποι των παρόχων κινητής τηλεφωνίας, στην Αττική η κάλυψη θα βελτιωθεί κατά 120%, ενώ στη Θεσσαλονίκη κατά 300%.

Εκτός από τη βελτίωση των ταχυτήτων δεδομένων μέσω κινητού τηλεφώνου, η αύξηση των ορίων αναμένεται να καλύψει πολύς «τρύπες» στα δίκτυα των παρόχων.

Η ταχύτητα αρωγός του FWA

Παράλληλα, αποτελεί και ένα βήμα προόδου για τις συνδέσεις τεχνολογίας 5G standalone που δίνει τη δυνατότητα στους παρόχους για υπηρεσίες FWA (Fixed Wireless Access) σε γεωγραφικά σημεία όπως ημι-αστικές ή αγροτικές περιοχές όπου η διέλευση οπτικών ινών είναι από δύσκολή ως αδύνατη.

Το FWA είναι μια τεχνολογία που χρησιμοποιεί δίκτυα κινητής τηλεφωνίας για την παροχή ευρυζωνικής σύνδεσης στο Διαδίκτυο σε σταθερές τοποθεσίες, όπως σπίτια και επιχειρήσεις. Αντί να χρησιμοποιεί καλώδια ή οπτικές ίνες για τη σύνδεση, το FWA χρησιμοποιεί ασύρματο σήμα για να μεταφέρει δεδομένα, κάνοντας χρήση των δικτύων 4G και 5G.

Το FWA απαιτεί την εγκατάσταση ενός εξωτερικού δέκτη ή κεραίας που λαμβάνει το ασύρματο σήμα από τον πλησιέστερο «πύργο» κινητής τηλεφωνίας. Ο δέκτης αυτός συνδέεται σε έναν δρομολογητή (router) μέσα στο σπίτι ή την επιχείρηση, παρέχοντας στη συνέχεια σύνδεση στο Διαδίκτυο μέσω Wi-Fi ή καλωδίου Ethernet.

Σε ό,τι αφορά τις ταχύτητες διασύνδεσης, αυτές ξεκινούν από τα 50 Mbps και μπορεί να φθάσουν ως τα 300 Mbps και σε ορισμένες περιπτώσεις και τα 500 Mbps.

Μικρότερο το κόστος αναβάθμισης

Η εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με τη διεθνή θα προσφέρει μικρότερο λειτουργικό κόστος για τις επιχειρήσεις του κλάδου (Cosmote, Nova, Vodafone). Επίσης, θα περιορίσει ενδεχόμενα έξοδα πύκνωσης ή και επέκτασης του δικτύου κεραιοσυστημάτων, προκειμένου να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες επικοινωνίας που επιβάλλουν τα σύγχρονα συστήματα 5ης γενιάς.

Το αίτημα εξομοίωσης των ορίων εκπομπών κινητής τηλεφωνίας με τα διεθνή όρια ήταν ένα χρόνιο και δίκαιο αίτημα των παρόχων κινητής στη χώρα μας. Και αυτό γιατί, η Ελλάδα συγκαταλεγόταν μεταξύ τριών-τεσσάρων χώρων της ΕΕ που είχαν αγνοήσει τις διεθνείς και κοινοτικές συστάσεις σχετικά με τα όρια εκπομπής Η/Μ ακτινοβολίας. Επιπλέον, η απόφαση περιορισμού των ορίων αυτή είχε καθαρά πολιτικά κριτήρια, καθώς δεν υπήρξε καμία εισήγηση από επιστημονική επιτροπή για τον περιορισμό των ορίων της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας.

Ένα άλλο μέτρο, το οποίο ακόμη δεν έχει αποφασιστεί και βρίσκεται στο στάδιο της μελέτηςαπό την κυβέρνηση είναι αυτό των δικαιωμάτων χρήσης συχνοτήτων κινητής τηλεφωνίας στη ζώνη των 900 και 1800 MHz που λήγουν το 2027.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες τo τίμημα που θα ζητηθεί θα είναι αρκετά χαμηλό και ιδιαίτερα προσιτό προς τους παρόχους. Στα σενάρια που εξετάζει η κυβέρνηση είναι ακόμη η απόδοση των δικαιωμάτων να γίνει για πρώτη φορά επ’ αόριστον και όχι για συγκεκριμένη περίοδο, όπως ίσχυε, (15 ή 20 χρόνια). Μάλιστα σχετική πρόταση προβλέπει το τίμημα να καταβάλλεται ετησίως, αντί εφάπαξ και προκαταβολικά.