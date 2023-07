Αναζητώντας τη νέα Amazon.com

Πόσες φορές δεν ακούμε ότι οι αποτιμήσεις των ψηφιακών εταιρειών στη Wall Street, δεν δικαιολογούνται από τις κερδοφορίες τους; Πόσες φορές δεν διαβάζουμε ότι οι επενδυτές αγοράζουν απατηλές προσδοκίες εταιρειών που δεν θα καταφέρουν ποτέ να εμφανίσουν κέρδη; Το παράδειγμα της Amazon.com, διασκεδάζει αυτές τις ανησυχίες.

Ψάχνοντας στα αρχεία μου, βρήκα το mail που είχε στείλει στους μετόχους της Amazon.com το 1998, ο Jeff Bezos, υπογράφοντας σαν Founder and Chief Executive Officer της Amazon.com, Inc., λίγους μόλις μήνες μετά από την είσοδο της εταιρείας στο Χρηματιστήριο της Wall Street.

Συνήθως, όταν γίνεται αναφορά στην ημερομηνία σταθμό της 15ης Μαΐου 1997 και στη δημόσια εγγραφή (ΙΡΟ), που είχε προηγηθεί της εισόδου στη Wall Street και γενικότερα στο παρελθόν της Amazon.com, οι επενδυτές συγκρίνουν τις τότε τιμές της μετοχής με τις σημερινές. Και η σύγκριση κόβει την ανάσα.

Η αναπροσαρμοσμένη τιμή της μετοχή της Amazon ήταν τότε στα $18 και η συνολική κεφαλαιοποίηση της εταιρείας ήταν στα $300 εκατ. Οπότε εάν ένας επενδυτής είχε τοποθετήσει $10.000 στις μετοχές της Amazon, σήμερα η τοποθέτηση του αυτή θα αποτιμάτο στα $2.200.000. Δηλαδή, ο μέτοχος της Αmazon, που θα είχε διακρατήσει τις μετοχές του θα είχε αυξήσει τα κεφάλαια του κατά 220 φορές.

Παρόμοιες θα ήταν οι αντίστοιχες αποδόσεις, για τις μετοχές της Microsoft, της Apple και της Tesla. Τα $10.000 που είχαν επενδυθεί στις μετοχές της Microsoft το 1986, σήμερα θα είχαν αξία $9.000.000, τα $10.000 που είχαν επενδυθεί στις μετοχές της Apple to 1980, σήμερα θα είχαν αξία $1.600.000 και τα $10.000 που είχαν επενδυθεί στις μετοχές της Tesla, σήμερα θα είχαν αξία $2.900.000.

Ωστόσο πιο μεγάλο ενδιαφέρον έχει σήμερα να δούμε τι συνέβαινε στην Amazon του 1997 και τι σκεφτόταν για το μέλλον της εταιρείας ο Jeff Bezos.

Η Amazon στην οικονομική χρήση του 1997 είχε παρουσιάσει αύξηση πωλήσεων κατά 838%. Δηλαδή οι πωλήσεις από $15,7 εκατ. το 1996, είχαν φτάσει το 1997 τα $147,8 εκατ.

Ο αριθμός των πελατών της Amazon είχε αυξηθεί από τους 180.000 στους 1.510.000, δηλαδή κατά 738%.

Το website της Amazon, είχε ανέβει σε επισκεψιμότητα από τη θέση 90, στη θέση 20.

Ο αριθμός των εργαζομένων της Amazon είχε τετραπλασιαστεί από τους 158 στους 614.

Και το μέγεθος των αποθηκευτικών χώρων από 4.645 τμ, είχε ξεπεράσει τα 26.000 τμ.

Δεν έχει κανένα νόημα να κάνουμε συγκρίσεις με τα σημερινά θεμελιώδη οικονομικά μεγέθη της Amazon. Έχει όμως νόημα να αντιληφθούμε το τι σημαίνουν οι προαναφερθέντες ρυθμοί ανάπτυξης μιας εταιρείας, που από ένα ηλεκτρονικό βιβλιοπωλείο, μεταμορφώθηκε στη δύναμη που άλλαξε τη φυσιογνωμία του εμπορίου όπως το γνωρίζαμε.

Διότι η Amazon που ιδρύθηκε το 1994 με μια αρχική χρηματοδότηση $250.000, έγινε κερδοφόρα το 2003, δηλαδή μετά από 9 ολόκληρα έτη, κατά τη διάρκεια των οποίων εμφάνιζε πρωτοφανείς ρυθμούς ανάπτυξης. Και το συγκεκριμένο παράδειγμα της Amazon, δηλαδή της ανάπτυξης δίχως κέρδη, στηρίζει εν πολλοίς και τη σημερινή κυρίαρχη φιλοσοφία των υψηλών αποτιμήσεων που προεξοφλούν μεγέθυνση των εταιριών, με την προσδοκία εμφάνισης μελλοντικών κερδών.

Αυτό άλλωστε ήταν και το motto της Amazon.com από την πρώτη στιγμή. Όπως έλεγε στο μήνυμα του 1997, ο Jeff Bezos, “It's All About the Long Term”.

Όλες οι αποφάσεις του, αφορούσαν τη δημιουργία μιας νέας αγοράς και την κατάκτηση της πρώτης θέσης σε αυτήν. Τη μακροχρόνια ανάπτυξη και όχι τη βραχυχρόνια κερδοφορία. Την απόκτηση σταθερών και ικανοποιημένων πελατών, που θα αποτελούν την καλύτερη διαφήμιση σε βάθος χρόνου. Πόσες Amazom.com υπάρχουν σήμερα στη Wall Street και τις υπόλοιπες χρηματιστηριακές αγορές; Αν αφουγκραστούμε τη διάθεση των επενδυτών, πρέπει να είναι χιλιάδες.