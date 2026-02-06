Ανακοίνωση συγκρότηση ΔΣ της Noval Property

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΝΟΒΑΛ ΠΡΟΠΕΡΤΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» (στο εξής «Εταιρεία») ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό, συμφώνως με το άρθρο 17 παρ. 1 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 και το άρθρο 2 παράγρ. 2 περίπτωση (ε) της υπ’ αριθμ. 3/347/12.07.2005 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατά τη συνεδρίασή του στις 04.02.2026, ομοφώνως αποφάσισε:

(α) τη συνέχιση της διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρείας από τα υπόλοιπα, υφιστάμενα, οκτώ (8) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, χωρίς την εκλογή νέου μέλους, σε αντικατάσταση του αποβιώσαντος μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, Χριστόφορου Στράτου του Ιάσωνα, συμφώνως με το άρθρο 82 παρ. 2 του Ν.4548/2018 και όπως επιτρέπεται κατ΄ άρθρον 7 παρ. 5 του Καταστατικού της Εταιρείας, για το υπόλοιπο της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ως αναφέρεται κατωτέρω.

(β) την ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σε σώμα, ως ακολούθως:

1) Μελέτιος Φικιώρης του Ιωάννη, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Μη Εκτελεστικό Μέλος.

2) Μιχαήλ Παναγής του Νεοκλέους, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Εκτελεστικό Μέλος.

3) Γεώργιος Κουτσοποδιώτης του Δημητρίου, Διευθύνων Σύμβουλος και Εκτελεστικό Μέλος.

4) Μαρία Καπετανάκη του Νικολάου, Μη Εκτελεστικό Μέλος.

5) Βαρβάρα Παγκουλάκη του Ιωάννη, Μη Εκτελεστικό Μέλος.

6) Ιωάννης Στρούτσης του Παναγιώτη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.

7) Λουκάς Παπάζογλου του Κωνσταντίνου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.

8) Βασίλειος Λουμιώτης του Ιωάννη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, Ανώτατο Ανεξάρτητο Μέλος.

Ο εκ νέου ορισμός του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κου Βασιλείου Λουμιώτη του Ιωάννη, ως Ανώτατου Ανεξάρτητου Μέλους (“Senior Independent Director”), κατά την έννοια της σχετικής Ειδικής Πρακτικής των παρ. 2.2.21 και 2.2.22 του εφαρμοζόμενου από την Εταιρεία Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του Ε.Σ.Ε.Δ. του Ιουνίου 2021) με τις προβλεπόμενες στις προαναφερθείσες διατάξεις του ως άνω Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, αρμοδιότητες, αποφασίστηκε ομοφώνως από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, αφού αυτό έλαβε υπόψη του τη μακρά επαγγελματική ελεγκτική εμπειρία του ως άνω ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, την υψηλή επιστημονική κατάρτισή του και τη διδακτική εμπειρία του στο αντικείμενο της ελεγκτικής και της λογιστικής και τις διοικητικές ικανότητές του εκ της συμμετοχής του, ως μέλους, σε διοικητικά συμβούλια εταιρειών και εκ της έως τώρα θητείας του, ως μέλους και Προέδρου, σε επιτροπές εισηγμένων εταιρειών.

Η θητεία των μελών του εκλεγέντος, από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 15ης Οκτωβρίου 2025, Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας είναι, συμφώνως με το άρθρο 7 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας, ετήσια, δηλαδή έως την 15.10.2026, και παρατείνεται, συμφώνως με τις διατάξεις του άρθρου 85, παρ. 1, εδ. γ’ του ν. 4548/2018, και το άρθρο 7 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρίας μέχρι την λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι την λήψη της σχετικής απόφασης.