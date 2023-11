Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος: Σύμπραξη με την Ε.Ι. Παπαδόπουλος για την ανάπτυξη νέων προϊόντων

Για δεύτερη συνεχή χρονιά, το Κέντρο Αριστείας για τη Διατροφή, τον Τουρισμό και την Αναψυχή (Center of Excellence in Food Tourism & Leisure, CoEFTL) του Ερευνητικού Κέντρου του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος (ACG-RC) επιλέχθηκε να συμμετάσχει στο Ερευνητικό Πρόγραμμα για την εφαρμογή των CEL (Consumer Engagement Labs).

Η επιλογή έγινε ύστερα από ανοιχτή πρόσκληση του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας για τα Τρόφιμα (EIT Food, European Institute of Innovation and Technology for Food) – με την ΕΙΤ να είναι η μεγαλύτερη και η πιο δυναμική πρωτοβουλία καινοτομίας στον τομέα της αγροδιατροφής παγκοσμίως, χρηματοδοτούμενη από το πρόγραμμα-πλαίσιο Horizon Europe.

Τα εργαστήρια ενθαρρύνουν τόσο τις εμπλεκόμενες εταιρείες, όσο και τους οργανισμούς να εισαγάγουν στην αγορά νέα προϊόντα διατροφής και να τονώσουν τη συνεργασία μεταξύ νεοφυών επιχειρήσεων, ερευνητικών ιδρυμάτων και εταιρειών τροφίμων. Πιο συγκεκριμένα, ευαισθητοποιούν τους φορείς του οικοσυστήματος τροφίμων, καθιερώνοντας τον διάλογο με ομάδες καταναλωτών, ενώ παράλληλα τους προσφέρουν την ευκαιρία να προτείνουν ιδέες για νέα προϊόντα που ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες τους.

Μεθοδολογία

Η μεθοδολογία των CEL εργαστηρίων βασίζεται σε τεχνικές ψυχολογίας που εφαρμόζονται σε δημιουργικές διαδικασίες με σκοπό τη δημιουργία νέων προϊόντων και τροφίμων. Οι συνεδρίες είναι διαδραστικές και ελκυστικές, παρέχοντας τη δυνατότητα σε απλούς καταναλωτές να τροποποιήσουν τα χαρακτηριστικά των προτιμώμενων τροφών τους, να αναθεωρήσουν προσεγγίσεις στις διατροφικές ανάγκες, καθώς και να αναπτύξουν συνδυασμούς χαρακτηριστικών και πλεονεκτημάτων.

Τα CEL Εργαστήρια δίνουν μεγάλη έμφαση στη διάδοση και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων τους, ενώ παράλληλα ενισχύουν την κατανόηση των αναγκών των καταναλωτών μεταξύ των παραγωγών τροφίμων σε διάφορες χώρες, που ενθαρρύνονται να αναπτύξουν ειδικά προϊόντα.

Συνδημιουργώντας για τους καταναλωτές

Στο πλαίσιο αυτών των CEL Εργαστηρίων, το ACG-RC και η Ε.Ι. Παπαδόπουλος Α.Ε. ένωσαν τις δυνάμεις τους για την ανάπτυξη των διαδικασιών συνδημιουργίας, που οδηγούν στη σύλληψη νέων προϊόντων τα οποία ανταποκρίνονται πιο στοχευμένα στις ανάγκες των καταναλωτών. Η Ε.Ι. Παπαδόπουλος Α.Ε. έθεσε τα πλαίσια των εργαστηρίων αναφορικά με την παραγωγική διαδικασία καθώς και τις διαδικασίες καινοτομίας και μέσα σε αυτά τα πλαίσια οι καταναλωτές δημιούργησαν από κοινού τα νέα προϊόντα και τις συσκευασίες τους.

Τα Εργαστήρια «έτρεξαν» από τον Μάιο έως τον Ιούλιο του 2023 στο πλαίσιο των κοινωνικών προκλήσεων του EIT Food, που συνδέονται με τη στοχευμένη διατροφή και τη χρήση εναλλακτικών πηγών πρωτεΐνης. Συντονιστές των Εργαστηρίων ήταν το επιστημονικό προσωπικό του Κέντρου Έρευνας αλλά και καθηγητές του ACG από το τμήμα της Ψυχολογίας.