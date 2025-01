Alter Ego Media:Το IPO, οι εκτιμήσεις, το μέρισμα και το ισχυρό brand name

Έσοδα 57 εκατ. ευρώ μέσω της δημόσιας προσφοράς που εκκινεί την προσεχή Δευτέρα, με την ανώτατη τιμή να έχει οριστεί στα 4 ευρώ ανά μετοχή, προσδοκά η Alter Ego Media η οποία βάση του ενημερωτικού της δελτίου θα αποδώσει μέρισμα στους επενδυτές που θα συμμετάσχουν στη δημόσια προσφορά από τα κέρδη της χρήσης του 2024.

Το ισχυρό brand name, το θετικό μακροοικονομικό περιβάλλον που υποστηρίζει την ανάπτυξη των διαφημιστικών εσόδων, η ισχυρή χρηματοοικονομική διάρθρωση, και η θετική εκτιμώμενη εξέλιξη των οικονομικών μεγεθών διαμορφώνουν το τοπίο προσμετρώντας θετικά για την εταιρεία που αναμένεται να περάσει το κατώφλι του ΧΑ με discount περί το 25% με βάση το ανώτατο όριο τιμής εισαγωγής.

Την ίδια ώρα βασικοί πυλώνες του επενδυτικού σχεδίου του Ομίλου Alter Ego Media σύμφωνα με τις εκτιμήσεις είναι η διαφοροποίηση εσόδων, ο τεχνολογικός μετασχηματισμός και οι στρατηγικές εξαγορές.

Με βάση τις εκτιμήσεις των αναλυτών που δημοσιεύτηκαν προ εισαγωγής (pre IPO), τα καθαρά κέρδη αναμένεται να διαμορφωθούν στα 10 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων θα διατεθεί ως μέρισμα το 30%-35% των καθαρών κερδών, δηλαδή ποσό μεταξύ 0,05 - 0,06 ευρώ ανά μετοχή που συνιστά μερισματική απόδοση 1,2%-1,5% για τους νέους μετόχους μέσα σε λίγους μήνες, με βάση πάντα με την ανώτατη τιμή διάθεσης.

Όσον αφορά στην αξιοποίηση των κεφαλαίων που θα αντλήσει η εταιρεία αυτά θα αξιοποιηθούν κατά 30,8 εκατ. ευρώ για εξαγορές και συμμετοχές σε τρίτες εταιρείες και επενδύσεις στην Alter Ego Ventures, θυγατρική που συστάθηκε την 30.10.2024 και έχει ως βασικό καταστατικό σκοπό τις δραστηριότητες εταιρειών χαρτοφυλακίου (Holding)-, κατά 10 εκατ. ευρώ για επενδύσεις σε τεχνολογία, εγκαταστάσεις και πάγιο εξοπλισμό και κατά 10 εκατ. ευρώ για παραγωγή περιεχομένου και απόκτηση πνευματικών δικαιωμάτων οπτικοακουστικού περιεχομένου.

Επίσης, στο ενημερωτικό δελτίο αναφέρεται πως κεφάλαια που θα δεν θα διατεθούν για εξαγορές και παραγωγή περιεχομένου κατόπιν παρέλευσης των 24 μηνών από την ημερομηνία πιστοποίησης της αύξησης θα αξιοποιηθούν για κεφάλαιο κίνησης.

Τι λένε EUROXX, Piraeus και Eurobank

Ενόψει της επικείμενης δημόσιας προσφοράς μετοχών της Alter Ego Media με σκοπό την εισαγωγή τους στο Χρηματιστήριο Αθηνών οι αναλυτές της Eurobank Equities, Πειραιώς Χρηματιστηριακής και Euroxx Χρηματιστηριακής δημοσίευσαν τις προ εισαγωγής (pre IPO) αναλύσεις τους. Από την ανάλυση των εκτιμήσεων των τριών χρηματιστηριακών προκύπτει ότι το consensus (μέσος όρος) σχετικά με τα μεγέθη της Alter Ego διαμορφώνεται ως εξής:

Ο κύκλος εργασιών για τη χρήση που ολοκληρώθηκε το 2024 εκτιμάται στα 119,6 εκατ. ευρώ αυξημένος κατά 10% σε σχέση με τη χρήση 2023.

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) για τη χρήση 2024 εκτιμώνται σε 44,3 εκατ. και τα κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) σε 15,8 εκατ. αυξημένα κατά 30,2% και 92,6% αντίστοιχα σε σχέση με τα αντίστοιχα μεγέθη της χρήσης 2023.

Οι συγκλίνουσες εκτιμήσεις των αναλυτών για τη χρήση 2025 είναι εξίσου θετικές. Ο κύκλος εργασιών εκτιμάται σε 127,8 εκατ., το EBITDA σε 51,2 εκατ. και το EBIT σε 23,7 εκατ.

Με βάση τo consensus των αναλυτών και την εκτιμώμενη pre IPO αποτίμηση λαμβάνοντας υπ’ όψιν την ανώτερη τιμή διάθεσης ύψους 4,00 ευρώ ανά μετοχή διαμορφώνει πολλαπλασιαστές EV (επιχειρησιακή αξία) / EBITDA 2024 3,9x και EV / EBITDA 2025 3,5x. Οι συγκεκριμένοι πολλαπλασιαστές θεωρούνται ιδιαίτερα ελκυστικοί και σε σημαντικό discount σε σχέση με τις συγκρίσιμες εταιρείες στο εξωτερικό.

Οι προβλέψεις της Euroxx Χρηματιστηριακής

H EUROXX Χρηματιστηριακή προβλέπει σταθερή δυναμική αύξησης των πωλήσεων στις βασικές δραστηριότητες της εταιρείας, με γνώμονα την επιτυχημένη παραγωγή πρωτότυπου περιεχομένου, καθώς και τα αυξανόμενα διαφημιστικά έσοδα. Βασικοί πυλώνες του επενδυτικού σχεδίου του Ομίλου Alter Ego Media κατά τη χρηματιστηριακή είναι η διαφοροποίηση εσόδων, ο τεχνολογικός μετασχηματισμός και οι στρατηγικές εξαγορές.

Το επενδυτικό story του Ομίλου Alter Ego Media συνίσταται στο ισχυρό brand name, το θετικό μακροοικονομικό περιβάλλον που υποστηρίζει την ανάπτυξη των διαφημιστικών εσόδων, στην ισχυρή χρηματοοικονομική διάρθρωση, τη θετική εκτιμώμενη εξέλιξη των οικονομικών μεγεθών καθώς και στη προοπτική διανομής μερίσματος. Οι αναλυτές της Euroxx αναμένουν ότι ο όμιλος θα συνεχίσει να καταγράφει ισχυρές επιδόσεις. Ειδικότερα, αναμένει κύκλο εργασιών ύψους €119,4 εκατ. το 2024 (+10% vs 2023) και €127,3 εκατ. το 2025. Όσον αφορά στο EBITDA, η EUROXX αναμένει ότι επίσης θα συνεχίσει να ενισχύεται σταθερά και θα διαμορφωθεί από €45,1 εκατ. το 2024 (+33% vs 2023) και σε €52,8 εκατ. το 2025.

Οι αναλυτές της Euroxx αναφέρουν ότι Alter Ego Media κατέγραψε ισχυρή ανάπτυξη το πρώτο εξάμηνο του 2024. Σε δωδεκάμηνη βάση για την περίοδο 12 μηνών (last twelve months – LTM) έως τις 30.06.2024, ο Όμιλος παρουσίασε κύκλο εργασιών 119,4 εκατ. και 41,9 εκατ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας τις εκτιμήσεις της χρηματιστηριακής για τη χρήση του 2024. Προβλέπουν ακόμη ότι η διαχείριση του ισολογισμού του ομίλου θα παραμείνει συνετή, με τη διάθεση για μόχλευση να παραμένει χαμηλή, λειτουργώντας ως ασπίδα στην κυκλικότητα του κλάδου της επιχείρησης. Αναμένουν, επίσης, ότι η ισχυρή και επαναλαμβανόμενη δημιουργία ταμειακών ροών θα τροφοδοτήσει ένα μεγάλο κομμάτι των επερχόμενων επενδύσεων, που θα υποστηρίξουν την οργανική ανάπτυξη.

Η χρηματιστηριακή εκτιμά ότι η εταιρεία θα διανείμει μέρισμα για τη χρήση 2024, το οποίο θα λάβουν οι νέες μετοχές βάσει του ενημερωτικού δελτίου. Με βάση τις εκτιμήσεις της χρηματιστηριακής, η μέση μερισματική απόδοση για τις χρήσεις 2025 – 2026 διαμορφώνεται σε 2,3 – 2,9%. Με βάση τη μέθοδο της συγκριτικής αποτίμησης (peer valuation), η EUROXX καταλήγει σ’ ένα εύρος αποτίμησης πριν από την αύξηση από €194 εκατ. έως €255 εκατ. ευρώ, η οποία αντιστοιχεί σε discount 20-40% σε σχέση με τις ομοειδείς εταιρείες (peers). Με βάση την ανώτατη τιμή μετοχής τα €4,00 και επομένως συνολική αποτίμηση εταιρείας πριν από την αύξηση €171 εκ., συμπεραίνεται ότι η μετοχή προσφέρεται στους επενδυτές με περαιτέρω σημαντικό discount της τάξης του 25% περίπου.

Η Eurobank Equities

H Eurobank Equities αναδεικνύει την ηγετική θέση του ομίλου στον κλάδο των ΜΜΕ στην Ελλάδα, καθώς και τις επιδιώξεις του ομίλου να διατηρήσει την εν λόγω θέση μεταξύ των ηγετών του κλάδου, εξερευνώντας παράλληλα νέα εργαλεία δημιουργίας εσόδων. Η χρηματιστηριακή τονίζει ότι η Alter Ego Media έχει επιτύχει ισχυρές χρηματοοικονομικές επιδόσεις τα τελευταία χρόνια με ετήσια αύξηση (CAGR) σε επίπεδο EBITDA άνω του +30%.

Η Eurobank Equities τονίζει ότι η εταιρεία διατηρεί θετικό καθαρό ταμείο και αξιολογεί θετικά τη στρατηγική της εταιρείας να χρηματοδοτήσει τη μελλοντική της ανάπτυξη με ίδια κεφάλαια, προκειμένου να προστατεύσει την εταιρεία από τις κυκλικές διακυμάνσεις της οικονομίας. Η χρηματιστηριακή αναμένει κύκλο εργασιών €120 εκατ. για το 2024 (+11% vs 2023) και €128 εκατ. το 2025. Επιπλέον, προβλέπει EBITDA ύψους €45 εκατ. το 2024 (+32% vs 2023), και €51 εκατ. το 2025.

Σε σχέση με τα αποτελέσματα του α’ εξαμήνου του 2024 η Eurobank Equities αναφέρει ότι τα αποτελέσματα του β’ εξαμήνου είναι πολύ ισχυρότερα λόγω της σημαντικής αυξημένης διαφημιστικής δαπάνης το δίμηνο Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου λόγω της περιόδου των Χριστουγέννων. Προκειμένου να απομονώσει την εποχικότητα, η χρηματιστηριακή ανέλυσε τα αποτελέσματα της εταιρείας για τη περίοδο 12 μηνών (LTM) έως τις 30.06.2024. Με βάση αυτά τα στοιχεία, τα αποτελέσματα του Ομίλου διαμορφώνονται σε κύκλο εργασιών 118 εκατ. ευρώ και EBITDA 42 εκατ. ευρώ.

Ο τομέας broadcasting και παραγωγής περιεχομένου θα οδηγήσει την ανάπτυξη της εταιρείας. Παράλληλα, τα διαφημιστικά έσοδα θα συνεχίσουν να κινούνται ανοδικά και στους δύο τομείς δραστηριότητας της εταιρείας, ενώ τα οφέλη της λειτουργικής μόχλευσης (operating leverage) θα είναι όλο και πιο εμφανή, με τα περιθώρια κέρδους να βελτιώνονται διαχρονικά. Παράλληλα, λόγω της υψηλότερης λειτουργικής κερδοφορίας και των χαμηλότερων αναγκών για κεφαλαιακές δαπάνες, ο όμιλος θα είναι σε θέση να παράγει σταθερά αυξανόμενες ελεύθερες ταμειακές ροές πάνω από €20 εκατ. ανά έτος.

Η Eurobank Equities αναμένει η εταιρεία να διανείμει μέρισμα από τη χρήση του 2025. Με βάση την ανάλυση της χρηματιστηριακής οι συγκρίσιμες εταιρείες (peers) διαπραγματεύονται με πολλαπλασιαστές 6-7x EV/ EBITDA. Η χρηματιστηριακή, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο των πολλαπλασιαστών, αποτιμά την εύλογη αξία της εταιρείας πριν από την ΑΜΚ μεταξύ κατ’ ελάχιστο €180 εκατ. και κατ’ ανώτατο 212 εκατ. ευρώ, η οποία διαμορφώνει μέση τιμή ανά μετοχή 4,59 ευρώ. Με βάση την παραπάνω αποτίμηση και σύμφωνα με τα εκτιμώμενα αποτελέσματα του 2025, ο πολλαπλασιαστής EV/EBITDA του Ομίλου ανέρχεται σε 3,5x-3,9x, καταγράφοντας σημαντικό discount της τάξης του 35%-45% σε σχέση με τις αντίστοιχες αποτιμήσεις των ξένων peers. Σημειώνεται ότι στην εν λόγω αποτίμηση δεν περιλαμβάνεται η αξία της συμμετοχής της Alter Ego Media στην Digea, η οποία κατά τη χρηματιστηριακή εκτιμάται σε 11-15 εκατ. ευρώ.

Η Πειραιώς Χρηματιστηριακή

H Πειραιώς Χρηματιστηριακή αναδεικνύει τη δυναμική του κλάδου οπού δραστηριοποιείται ο όμιλος λόγω της ισχυρής οικονομικής ανάπτυξης της χώρας και τις σημαντικές δυνατότητες ανάπτυξης τόσο σε παραδοσιακές όσο και σε ψηφιακές πλατφόρμες. Η χρηματιστηριακή αναδεικνύει ως βασικά επενδυτικά σημεία της Alter Ego Media τα ακόλουθα:

Τις προοπτικές ανάπτυξης της ελληνικής διαφημιστικής αγοράς

Την ισχυρή θέση του Ομίλου στην ελληνική αγορά

Την υγιή χρηματοοικονομική διάρθρωση

Την υψηλή λειτουργική μόχλευση που αναμένεται να οδηγήσει σε αύξηση των περιθωρίων κερδοφορίας.

Η χρηματιστηριακή αναμένει ότι ο Όμιλος θα συνεχίσει να καταγράφει ισχυρές επιδόσεις. Ειδικότερα αναμένει ότι ο κύκλος εργασιών θα διαμορφωθεί από €119,2 εκατ. το 2024 (10% vs 2023) σε €128,3 εκατ. το 2025. Σε όρους EBITDA, η Πειραιώς Χρηματιστηριακή αναμένει €42,8 εκατ. για το 2024 (+26% vs 2023) και € 49,7 εκατ. το 2025. Σε επίπεδο ισολογισμού, υπογραμμίζει την ισχυρή χρηματοοικονομική θέση του ομίλου, έχοντας ουσιαστικά μηδενική χρηματοοικονομική μόχλευση, που επιτρέπει στον όμιλο να κατευθύνει τα κεφάλαιά του προς αναπτυξιακές πρωτοβουλίες. Η χρηματιστηριακή αποτιμάει την εταιρεία, χρησιμοποιώντας μια μικτή προσέγγιση προεξόφλησης ταμειακών ροών (30%) και EV/EBITDA (70%), εκτιμώντας την αποτίμησή της πριν από την επικείμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, σ’ ένα εύρος μεταξύ €193 εκατ. και €240 εκατ.

Οι αναλυτές της Πειραιώς καταλήγουν ότι με βάση την παραπάνω αποτίμηση ο πολλαπλασιαστής EV/EBITDA της ALTER EGO MEDIA ανέρχεται μεταξύ 4,5x και 5,5x σε discount σε σχέση με τις ομοειδείς εταιρείες του εξωτερικού. Η ανώτατη τιμή διάθεσης της μετοχής ύψους €4,00 αντιστοιχεί σε discount 20% σε σχέση με τη μέση δίκαιη τιμή διάθεσης, όπως προκύπτει από την ανάλυση της Πειραιώς Χρηματιστηριακής.

Η μερισματική απόδοση

Σε σχέση με τη μερισματική πολιτική της εταιρείας στο δελτίο της Δημόσιας Προσφοράς αναφέρεται ότι οι νέες Μετοχές δικαιούνται μέρισμα από τα κέρδη της χρήσης 2024. Το ακριβές ποσό του μερίσματος δεν προσδιορίζεται στο Δελτίο, καθότι εκκρεμεί η οριστικοποίηση των μεγεθών για τη χρήση 2024.

Οι αναλύσεις των χρηματιστηριακών αναλυτών εκτιμούν καθαρά κέρδη στα επίπεδα των €10 εκατ. για τη χρήση του 2024 και διανομή μερίσματος στο 30-35% των καθαρών κερδών που μεταφράζεται σε μέρισμα 0,05-0,06, ήτοι μερισματική απόδοση 1,2-1,5% για τους νέους μετόχους της Alter Ego Media μέσα σε μερικούς μήνες (με βάση την ανώτερη τιμή διάθεσης της μετοχής).

Περαιτέρω, οι χρηματιστηριακοί αναλυτές της Eurobank Equities αναφέρουν ότι η Alter Ego Media εκτιμάται να παρουσιάσει ελεύθερες ταμειακές ροές ύψους άνω των €20 εκατ. ανά έτος τα επόμενα χρόνια και μερισματική απόδοση που θα προσεγγίζει το 2-5%.

Οι αναλυτές τέλος σημειώνουν ότι ο Βαγγέλης Μαρινάκης, κύριος μέτοχος της Alter Ego Media, με πάνω από 17 χρόνια παρουσίας στις κεφαλαιαγορές, γνωρίζει τη σημασία της διανομής μερίσματος προς τους μετόχους. Είναι άλλωστε αξιοσημείωτο ότι η εισηγμένη στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης ναυτιλιακή του εταιρεία Capital Clean Energy Carriers Corp. (πρώην CPLPL) πληρώνει αδιάληπτα μερίσματα από το 2007, έχοντας καταβάλλει άνω του 1 δισ. δολαρίων στους μετόχους της.

Ποια είναι η Alter Ego Media

Σήμερα, η Alter Ego Media έχει εξελιχθεί σε ένα μεγάλο και σύγχρονο μιντιακό όμιλο, ο οποίος περιλαμβάνει περισσότερα από 15 media brands. Ανάμεσα σε αυτά είναι ορισμένα από τα πιο επιδραστικά MME, όπως το Mega, το πρώτο σε τηλεθέαση κανάλι, οι ιστορικές εφημερίδες το Βήμα και τα Νέα, o Οικονομικός Ταχυδρόμος, όπως και το IN.gr, το portal που έχει γράψει τη δική του ιστορία στο διαδίκτυο στην Ελλάδα. Αντιλαμβανόμενη τις διεθνείς τάσεις και τις τεχνολογικές εξελίξεις, η Alter Ego Media προχώρησε σε μεγάλες επενδύσεις, οι οποίες κατευθύνθηκαν κυρίως σε νέες τεχνολογίες, καθώς και σε περιεχόμενο.

Μόνο την περίοδο 2021 - 2024, ο Όμιλος επένδυσε πάνω από 100 εκ. ευρώ, με τα περισσότερα από αυτά τα κεφάλαια να κατευθύνονται στην παραγωγή πρωτότυπου περιεχομένου.). Πηγές εσόδων που ήρθαν να ενισχύσουν τα σημαντικά έσοδα που δημιουργούν ήδη οι ταινιοθήκες και τα ιστορικά αρχεία που έχει στην κατοχή του. Η Alter Ego Media είναι ιδιοκτήτρια της μεγαλύτερης τηλεοπτικής ταινιοθήκης στη χώρα, η οποία περιλαμβάνει ορισμένες από τις πλέον αξεπέραστες επιτυχίες που έχουν παραχθεί στην Ελλάδα.

Οι συνθήκες για την είσοδο της Alter Ego Media στο Χρηματιστήριο είναι κάτι περισσότερο από ευνοϊκές, ενώ σημαντικό είναι και το track record του Βαγγέλη Μαρινάκη, βασικού μετόχου της εταιρείας , στις διεθνείς κεφαλαιαγορές αφού πάνω από 18 χρόνια οι εταιρείες συμφερόντων του έχουν ισχυρή παρουσία στα διεθνή χρηματιστήρια. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι εισηγμένες εταιρείες του Ευάγγελου Μαρινάκη έχουν αντλήσει κεφάλαια ύψους 1,5 δισ. δολαρίων από το επενδυτικό κοινό στις Κεφαλαιαγορές.