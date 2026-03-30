Alpha Trust - Ανδρομέδα: Αύξηση 205% στα κέρδη μετά φόρων - Πρόταση για μέρισμα 0,40 ευρώ ανά μετοχή

Αλματώδη άνοδο παρουσίασαν τα κέρδη μετά φόρων της Alpha Trust - Ανδρομέδα για τη χρήση του 2025, με τη διοίκηση της εισηγμένης στο Χρηματιστήριο Αθηνών να προτείνει μέρισμα 0,40 ευρώ ανά μετοχή.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση που εξέδωσε τη Δευτέρα η εταιρεία:

Τα κέρδη μετά φόρων έφθασαν τα 8,27 εκατ. ευρώ από τα 2,72 εκατ. ευρώ το 2024, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 205%. Η άνοδος της κερδοφορίας ήταν αποτέλεσμα της βελτίωσης όλων των κατηγοριών εσόδων του χαρτοφυλακίου ήτοι των κερδών από αποτίμηση, της πώλησης χρεογράφων και των προσόδων χαρτοφυλακίου. Η σημαντική αύξηση των πραγματοποιηθέντων κερδών δίνει αφενός τη δυνατότητα σημαντικά αυξημένου μερίσματος φέτος και αφετέρου την προοπτική διανομής μελλοντικών μερισμάτων.

Στο τέλος του 2025, το σύνολο του χαρτοφυλακίου της Εταιρείας ήταν επενδεδυμένο στην ελληνική αγορά, με το 90,02% των επενδύσεων να αφορά εισηγμένες μετοχές στο Χρηματιστήριο Αθηνών και το υπόλοιπο να κατανέμεται κυρίως σε μετρητά και money market funds.

Η απόδοση του χαρτοφυλακίου το 2025 έφτασε το 27,27%, με την εσωτερική λογιστική αξία (NAV) να διαμορφώνεται στα 38,17 εκατ. ευρώ ή 10,22 ευρώ ανά μετοχή στις 31.12.2025, ενώ η μετοχή της ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. στις 27 Μαρτίου 2026 διαπραγματευόταν στο Χρηματιστήριο Αθηνών με τιμή κλεισίματος 7,70 ευρώ, καταγράφοντας discount 19,97%.

Πρόταση Διανομής Μερίσματος

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προτείνει προς τη Γενική Συνέλευση τη διανομή μερίσματος ύψους 1.493.665,60 ευρώ που αντιστοιχεί σε 0,40 ευρώ ανά μετοχή, έναντι των 0,32 ευρώ που είχε προταθεί την προηγούμενη χρονιά, το οποίο αποτελεί αύξηση 25%. Δεδομένου ότι οι ίδιες μετοχές



δεν λαμβάνουν μέρισμα, το τελικό ποσό ανά μετοχή θα προσαρμοστεί αναλόγως, λαμβάνοντας υπόψη το μέρισμα που αναλογεί στις ίδιες μετοχές της εταιρείας κατά την ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων (record date). Να σημειωθεί πώς το μέρισμα της Εταιρείας είναι αφορολόγητο.

Η ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ διατηρεί τη στρατηγική της για διανομή μερίσματος δύο φορές τον χρόνο, πρακτική που προτίθεται να συνεχίσει και το 2026, υπό τις κατάλληλες συνθήκες. Από το 2019 και μετά, η μερισματική απόδοση της Εταιρείας είναι κάθε χρόνο υψηλότερη από τη συνολική μερισματική απόδοση του Ελληνικού Χρηματιστηρίου, ενώ ο στόχος είναι να συνεχιστεί αυτή η πολιτική στο μέλλον.