Άλμα 21% για τις μετοχές της Samsung SDS μετά την επένδυση 820 εκατ. δολ. της KKR

Οι μετοχές της Samsung SDS σημείωσαν άνοδο έως και 21,3% την Τετάρτη, αφότου η παγκόσμια εταιρεία ιδιωτικών κεφαλαίων KKR συμφώνησε να επενδύσει 820 εκατομμύρια δολάρια σε νεοεκδοθέντα μετατρέψιμα ομόλογα από τον νοτιοκορεατικό πάροχο λύσεων πληροφορικής και logistics. Η μετοχή αργότερα μείωσε τα κέρδη της για να κλείσει με άνοδο 17,89%.

Η συμφωνία έρχεται καθώς οι εταιρείες τεχνολογίας αυξάνουν τις δαπάνες τους σε υποδομές τεχνητής νοημοσύνης και ψηφιακό μετασχηματισμό, με την Samsung SDS να τοποθετείται για να καλύψει την αυξανόμενη ζήτηση για υπηρεσίες τεχνητής νοημοσύνης.

Η Samsung SDS, μέρος του ομίλου Samsung και θυγατρική της Samsung Electronics, ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι η KKR θα παρέχει συμβουλές σε θέματα συγχωνεύσεων και εξαγορών, κατανομής κεφαλαίου, προσφορών τεχνητής νοημοσύνης και παγκόσμιας επέκτασης.

«Μέσω αυτής της στρατηγικής συνεργασίας, θα διερευνήσουμε ενεργά ένα ευρύ φάσμα ευκαιριών ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένων των συγχωνεύσεων και εξαγορών, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία της KKR που έχει συσσωρευτεί στις παγκόσμιες κεφαλαιαγορές», δήλωσε ο Τζούν Χι Λι, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Samsung SDS.

Τα έσοδα θα επιταχύνουν επίσης τις επενδύσεις της Samsung SDS σε υποδομές τεχνητής νοημοσύνης και θα ενισχύσουν την επέκτασή της ως πάροχος ολοκληρωμένων λύσεων τεχνητής νοημοσύνης.

Ένας πάροχος λύσεων τεχνητής νοημοσύνης πλήρους στοίβας κατασκευάζει και παρέχει κάθε μέρος ενός συστήματος τεχνητής νοημοσύνης — από τους βασικούς υπολογιστές και την αποθήκευση δεδομένων μέχρι τα έτοιμα προς χρήση εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης στα οποία οι εταιρείες λειτουργούν στην πραγματικότητα τις δραστηριότητές τους.

Η Samsung SDS παρέχει επίσης παραδοσιακές υπηρεσίες cloud, ψηφιακού μετασχηματισμού και logistics σε μια παγκόσμια πελατειακή βάση σε όλους τους κλάδους.

Οι μετοχές της Samsung Electronics έκλεισαν τη συνεδρίαση με άνοδο 2,18% την Τετάρτη, χάρη στην άνοδο των αμερικανικών τεχνολογικών μετοχών κατά τη διάρκεια της νύχτας.

«Σε ένα πλαίσιο αυξανόμενης ζήτησης για ψηφιακό μετασχηματισμό και λύσεις τεχνητής νοημοσύνης, έχουμε ισχυρή πεποίθηση στην ηγετική θέση της Samsung SDS στην αγορά και στο αναπτυξιακό δυναμικό της, διαδραματίζοντας κρίσιμο ρόλο στην προώθηση των ψηφιακών δυνατοτήτων και υποδομών της Κορέας», δήλωσε ο Τσούνγκ Χο Παρκ, Partner και Head of Korea στην KKR.

Η KKR δήλωσε ότι η επένδυση θα προέλθει κυρίως από το Asia Fund IV και η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί το δεύτερο τρίμηνο.