Άλλη μία μεγάλη νίκη για το Insurancemarket στα e-volution Awards 2023

Με 6 ακόμη σπουδαίες διακρίσεις έκλεισε το 2022 για το insurancemarket, από τα e-volution Awards 2023.

Το insurancemarket, η κορυφαία πλατφόρμα σύγκρισης και αγοράς ασφαλιστικών προϊόντων στην Ελλάδα, απέσπασε 6 βραβεία, 1 Gold, 3 Silver & 2 Bronze, για τις βέλτιστες πρακτικές και την καινοτομία του στο ελληνικό e-επιχειρείν.

Συγκεκριμένα, η πλατφόρμα απέσπασε Gold Award στην κατηγορία Best SEO for an e-Business, 3 Silver Awards στις κατηγορίες Best in Conversion Rate Optimization, Expansion to New Industries & Effective in-house e-Commerce Team αλλά και 2 Bronze Awards στις κατηγορίες Best Email & Marketing Automation Strategy for an e-Business & Καινοτομία Ηλεκτρονικού Επιχειρείν.

Οι διακρίσεις αυτές ήρθαν να προστεθούν στο πλήθος διακρίσεων που το insurancemarket έχει λάβει, για τις καινοτόμες διαδικασίες του, την τεχνολογική του υπεροχή και την κορυφαία εξυπηρέτηση σε όλα τα στάδια επαφής του με τον πελάτη.

Ο Στέφανος Φαλκονάκης, Chief Growth & Marketing Officer του insurancemarket σημειώνει:

«Οι βραβεύσεις που πετύχαμε σε έναν τόσο σημαντικό θεσμό, έρχονται να επισφραγίσουν το έργο μας και τη συνεχή μας διάθεση για βελτίωση. Η τεχνολογία από μόνη της δε φτάνει. Χρειάζεται να συνδυαστεί με ανθρώπους που σκέφτονται δημιουργικά και οραματίζονται. Υποδεχόμαστε το 2023 με την υπόσχεση να συνεχίσουμε να υπηρετούμε το όραμά μας, να επενδύουμε στους ανθρώπους μας, να εξελισσόμαστε, να θέτουμε όλο και υψηλότερους στόχους και να προσφέρουμε το καλύτερο στον καταναλωτή και στο ελληνικό επιχειρείν.»

Το insurancemarket είναι η μεγαλύτερη ιστοσελίδα σύγκρισης και επιλογής ασφαλιστικών προϊόντων στην Ελλάδα μέσω της οποίας ο καταναλωτής μπορεί να συγκρίνει αντικειμενικά τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες και να επιλέξει το καλύτερο για αυτόν, ασφαλιστικό προϊόν και έχει λάβει πάμπολες διακρίσεις κατά τα 11 χρόνια λειτουργίας του.

Τα e-volutions Awards, επιχειρηματικά βραβεία που διοργανώθηκαν για 12η χρονιά από την BOUSSIAS, έχουν ως στόχο να αναδείξουν κορυφαία e-Shops, e-Businesses και e-Commerce Agencies της χρονιάς. Τις φετινές υποψηφιότητες αξιολόγησε Κριτική Επιτροπή αποτελούμενη από 56 καταξιωμένα στελέχη από την Ελλάδα, υπό την προεδρία του καθηγητή Γεώργιου Δουκίδη, Διευθυντή του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικού Εμπορίου ELTRUN του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.