Αλ. Εξάρχου (AKTOR): Προσωπικό στοίχημα το «Make AKTOR Great Again» - Οι στόχοι της εταιρείας και το deal για το LNG

Για τη μεταμόρφωση της ΑΚΤOR υπό την ηγεσία του και για την τελευταία θεαματική κίνηση με τη συμφωνία για το αμερικανικό LNG, την οποία χαρακτήρισε μια «εξαιρετικά καλή συμφωνία», μίλησε σε συνέντευξή του σήμερα στο Fortune Greece ο CEO του Ομίλου εταιρειών AKTOR, Αλέξανδρος Εξάρχου.

Πρόσθεσε δε: «Δεν έχει ολοκληρωθεί, θα υπάρξει και συνέχεια. Το σημαντικό είναι ότι έχουμε διασφαλίσει μεγάλη ποσότητα για 20 χρόνια και έχουμε κατοχυρώσει να πουλήσουμε την ποσότητα των 20 ετών που θα αγοράσουμε».

Ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου εταιρειών AKTOR χαρακτήρισε ασφαλές το ευρύτερο πεδίο: «Είναι απολύτως ασφαλές, διότι συμφωνήσαμε την ίδια ημέρα να αγοράσουμε από τη Venture Global 4 δισ. κυβικά μέτρα LNG και αντίστοιχα να το πουλήσουμε σε Ουκρανία και Ρουμανία. Περιμένουμε να γίνουν οι τελικές συμφωνίες. Όμως, επειδή υπάρχει και ένα έντονο πολιτικό στοιχείο σε όλα αυτά, αντιλαμβάνεστε ότι η υπαναχώρηση έχει άλλες συνέπειες, όχι μόνο επιχειρηματικές. Επομένως, νιώθω ασφαλής ότι θα κλείσουν και πιστεύω ότι θα μπει στην ίδια λογική και η Βουλγαρία, η Ουγγαρία, η Μολδαβία. Άρα, πεδίον δόξης λαμπρόν για να αυξηθούν. Αλλά και μόνο αυτό να μείνει (τα 4 δισ. κυβικά μέτρα για 20 χρόνια), είμαστε εντάξει».

Ο Αλέξανδρος Εξάρχου χαρακτήρισε ασφάλεια για την Ελλάδα το LNG και τη δημιουργία του Vertical Corridor, τη βάση της γεωπολιτικής ασφάλειας της χώρας.

Σκοπός να αυξήσουμε την αξία της εταιρείας

Σχετικά με την πολυσχιδή δραστηριότητα του ομίλου, ο CEO της AKTOR επισημαίνει -σε ό,τι αφορά το νήμα που συνδέει όλες αυτές τις δραστηριότητες, κατασκευές, παραχωρήσεις, ενέργεια, χρηματοοικονομικές υπηρεσίες- «το συμφέρον των μετόχων» και την ανάπτυξη του ομίλου. Όπως σημειώνει: «Δεν έχω κανένα θέμα να ασχοληθώ με οτιδήποτε δημιουργεί σταθερές ροές, ασφαλή κερδοφορία και καλά EBITDA. Σκοπός είναι να αυξήσουμε την αξία της εταιρείας. Όταν η αξία αυξάνεται πραγματικά και ουσιαστικά, και οι μέτοχοι έχουν υπομονή και διάθεση να στηρίξουν ένα εγχείρημα προκειμένου πρώτα να αναπτυχθεί και να στηθεί σωστά και μετά να βγάλει μερίσματα, όπως είμαστε εμείς, δεν έχουμε πρόβλημα να περιμένουμε όσο χρόνο χρειάζεται προκειμένου να αισθανθούμε την ασφάλεια».

Όσο για τους απώτερους στόχους: «Θέλω να ισχυροποιηθεί η AKTOR. Όσο θα υπάρχουν ευκαιρίες, εμείς θα είμαστε εδώ να τη μεγαλώνουμε και να την ισχυροποιούμε. Η παρουσία μας στην Ελλάδα επιδιώκω να εδράζεται σε επιχειρηματικές επιτυχίες οι οποίες μας ισχυροποιούν».

Στόχος να γίνουμε μία από τις ισχυρότερες ελληνικές επιχειρήσεις

Καταλήγοντας και απαντώντας στο ερώτημα τι «επιδιώκετε να αφήσετε πίσω σας», ο κ. Εξάρχου περιέγραψε το όραμά του: «Ιδανικά μία από τις ισχυρότερες, αν όχι την ισχυρότερη ελληνική επιχείρηση. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ να θέσουμε γερά θεμέλια.

»Όταν είχα πει κάποτε ''Make AKTOR Great Again'', το εννοούσα με ειλικρίνεια, ανεξαρτήτως αν ταυτίζεται με τον Τραμπ. Για μένα ήταν και εξακολουθεί να είναι ένα προσωπικό στοίχημα. Η AKTOR ήταν στο παρελθόν υπό άλλες συνθήκες μια εταιρεία κραταιά στην Ελλάδα, που στη συνέχεια έχασε το κύρος της και ήταν προσωπικό μου στοίχημα να επανέλθει στη θέση που κατείχε. Με ενδιαφέρει, πέραν όλων των άλλων, να φτιάξουμε μια εταιρεία η οποία θα ξεφύγει από τα ελληνικά δεδομένα. Υπάρχει μια μιζέρια στο μυαλό των ανθρώπων που αισθάνονται δυνατοί. Εγώ δεν αισθάνομαι και δεν θα αισθανθώ ποτέ δυνατός προσωπικά. Διότι ξέρω ότι πάντα υπάρχουν δυνατότεροι. Και πάντα υπάρχουν γεγονότα τα οποία μπορούν να σε προσγειώσουν ταχέως. Η φόρα που αναφέρετε έχει ένα καλό και ένα κακό. Έχει και το κακό ότι μπορεί ξαφνικά με την πολλή φόρα να τρακάρει κανείς και να χτυπήσει.

»Συνεπώς, με ενδιαφέρει ένα μόνο πράγμα: να δημιουργήσουμε τις βάσεις που θα μας επιτρέπουν όταν θα συμβούν ατυχήματα -γιατί στη ζωή τα ατυχήματα συμβαίνουν- να σταθούμε και να τα ξεπεράσουμε, να παραμείνουμε δυνατοί. Και, ναι, σαφώς, επιθυμώ να αφήσω πίσω μου κάποια στιγμή κάτι που θα έχει ένα σοβαρό διεθνές αποτύπωμα».