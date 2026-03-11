ITB BERLIN

Η έκθεση ITB στο Βερολίνο, κύλησε ομαλά, αν εξαιρέσουμε την απουσία των χωρών του κόλπου. Την ίδια στιγμή, σε στάση αναμονής βρίσκονται οι περισσότεροι επαγγελματίες της φιλοξενίας, αφού παρατηρείται επιβράδυνση των κρατήσεων, ως συνέπεια του πολέμου, μεταφέρει στο Liberal.gr ο Managing Director Aldemar Resorts, Αντιπρόεδρος ΕΕΝΕ και μέλος του Δ.Σ. του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου κ. Αλέξανδρος Αγγελόπουλος.

Σε ερώτηση για το αντίκτυπο των πρόσφατων διεθνών γεωπολιτικών εξελίξεων στον ελληνικό τουρισμό σημείωσε: «Ασφαλής εκτίμηση για τις μεσο-μακροπρόθεσμες συνέπειες δεν μπορούν να γίνουν, αλλά επικρατεί συγκρατημένη αισιοδοξία ότι η Ελλάδα δεν θα πληγεί σημαντικά από τη σύρραξη».

«Ακριβός προορισμός η Ελλάδα...»

Αντίθετα πολλή συζήτηση γίνεται για το γεγονός ότι η Ελλάδα είναι πια ακριβός προορισμός, όπως τονίζει ο κ. Αγγελόπουλος, αφού ο συνδυασμός αυξημένου κόστους ενέργειας, πρώτων υλών και μη μισθολογικού, κυρίως, κόστους εργασίας συνιστά δυσεπίλυτο πρόβλημα.

«Οι επιχειρήσεις, ασφυκτιούν, την ίδια ώρα που και ο επισκέπτης δεν μπορεί πάντα να ανταποκριθεί στις αυξημένες τιμές. Το πέρας των προκρατήσεων θα μας δώσει μια ξεκάθαρη εικόνα για όλα τα παραπάνω θέματα» καταλήγει.