AKTOR: O Αλ. Εξάρχου χτύπησε καμπανάκι στο Χρηματιστήριο - Πρεμιέρα για το ομόλογο

Με ένα μεγάλο ευχαριστήριο μήνυμα προς τις τράπεζες και τους 7500 επενδυτές (που πίστεψαν στο όνειρο της AKTOR) ξεκίνησε την ομιλία του ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Αλέξανδρος Εξάρχου στην εκδήλωση του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπου χτύπησε το καμπανάκι για έναρξη διαπραγμάτευσης των ομολογιών του retail bond των 140 εκατ. που ολοκλήρωσε με επιτυχία ο AKTOR.

«Θα τους ανταμείψουμε γιατί εμείς ό,τι λέμε το καταφέρνουμε», είπε εμφανώς συγκινημένος ο κ. Εξάρχουν για να συνεχίσει προαναγγέλλοντας την είσοδο του Ομίλου στον επόμενο κύκλο επενδύσεων κάνοντας focus στην ενέργεια, κλάδος που εμφανίζει και ιδιαίτερη δυναμική.

Το νέο ομόλογο της AKTOR συγκέντρωσε 341 εκατ. ευρώ υπερκαλυπτόμενο κατά 3,1 φορές με την τελική απόδοση να διαμορφώνεται στο 4,7%, επιβεβαιώνοντας την εμπιστοσύνη των επενδυτών στις προοπτικές του Ομίλου. Όπως γνωστοποίησε η κα Βασιλική Λαζαράκου, Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, το νέο ομόλογο της AKTOR αποτελεί το 23ο που διαπραγματεύεται στην αγορά ομολόγων και το 4ο που εκδόθηκε μέσα στο 2025. Σημειώνεται ότι από την έναρξη της αγοράς ομολόγων του 2016 έχουν εκδοθεί 38 εταιρικά ομόλογα αντλώντας περί τα 17 δισ. ευρώ.