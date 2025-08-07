Airbnb: Ξεπέρασε τις προσδοκίες στα κέρδη εν μέσω εμπορικών πιέσεων και ανάκαμψης στα ταξίδια - Άλμα 13% για τα έσοδα

Μεγάλη ανάσα φαίνεται να παίρνει η παγκόσμια τουριστική αγορά, έπειτα από τους κραδασμούς του εμπορικού πολέμου του Τραμπ. Και φαίνεται πως στο επίκεντρο αυτής της «ανάσας» βρίσκεται η Airbnb.

Η δημοφιλής πλατφόρμα βραχυχρόνιας μίσθωσης ξεπέρασε τις προβλέψεις των αναλυτών για το β’ τρίμηνο, παρουσιάζοντας αυξημένα έσοδα και καθαρά κέρδη.

Ωστόσο, η εταιρεία προετοιμάζεται για ένα πιο απαιτητικό τρίτο τρίμηνο, εν μέσω νέων δασμών και στρατηγικών επενδύσεων ύψους 200 εκατ. δολαρίων, αναφέρουν οι Financial Times.

Ανοδικά τα αποτελέσματα στο β’ τρίμηνο για την Airbnb

Η Airbnb ανακοίνωσε αύξηση 13% στα έσοδα, στα 3,1 δισ. δολάρια, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις για 3 δισ.

Σημειώνεται ότι η καθαρή κερδοφορία αυξήθηκε κατά 16%, στα 642 εκατ. δολάρια, επίσης υψηλότερα από τις προσδοκίες (603 εκατ.).

Η εταιρεία προβλέπει έσοδα 4,02–4,1 δισ. για το γ’ τρίμηνο — στο ανώτατο εύρος των προβλέψεων — ωστόσο προειδοποιεί ότι τα περιθώρια κέρδους θα συμπιεστούν λόγω των νέων εμπορικών πολιτικών των ΗΠΑ και της ενίσχυσης του επενδυτικού της πλάνου.

Νέες υπηρεσίες, νέα πρόκληση

Ο διευθύνων σύμβουλος Μπράιαν Τσέσκι παρουσίασε νέες υπηρεσίες τον Μάιο, όπως κράτηση για καθαρισμό, κομμωτική και μαθήματα μαγειρικής με διάσημους σεφ — όλες διαθέσιμες μέσω της ανανεωμένης εφαρμογής της Airbnb, σχεδιασμένης από τον πρώην επικεφαλής design της Apple, Jony Ive.

Παρότι η Airbnb δεν αποκάλυψε τα έσοδα από αυτές τις καινοτομίες, τις χαρακτήρισε «κεντρικούς πυλώνες μακροπρόθεσμης ανάπτυξης».

Ταξιδιωτική ανάκαμψη, αλλά όχι παντού

Η εταιρεία σημείωσε πως οι κρατήσεις επιταχύνθηκαν μεταξύ Απριλίου και Ιουλίου, ιδιαίτερα στη Βόρεια Αμερική.

Παρά τη γενική βελτίωση, οι κρατήσεις από τον Καναδά προς τις ΗΠΑ παραμένουν «υποτονικές», με προτίμηση προς Μεξικό και Ευρώπη.

Εν τω μεταξύ, ο αριθμός των διανυκτερεύσεων αυξήθηκε κατά 7% (134,4 εκατομμύρια), αποφέροντας συνολική αξία 23,5 δισ. δολαρίων.

Εμπορικός πόλεμος

Οι δασμοί του Τραμπ — ιδίως προς χώρες όπως η Ελβετία και η Ινδία — επηρέασαν αρνητικά τις προκαταβολικές κρατήσεις μέσα στον Απρίλιο, αλλά η κατάσταση σταθεροποιήθηκε από τον Μάιο.

Ωστόσο, η φετινή ανάκαμψη παραμένει πιο αργή σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024.

Πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών $6 δισ.

Η Airbnb ανακοίνωσε και νέο πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών ύψους 6 δισ. δολαρίων, επιπλέον των 6 δισ. που είχε προαναγγείλει νωρίτερα μέσα στο έτος. Από το αρχικό πρόγραμμα, 1,5 δισ. δολάρια παραμένουν ανεκτέλεστα.