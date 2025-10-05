Finacial Times

Η απόφαση της κυβέρνησης του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να σταματήσει τα πλήρως αδειοδοτημένα έργα αιολικής ενέργειας ανοικτής θάλασσας στις ΗΠΑείναι «πολύ επιζήμια» για τις επενδύσεις, υπογράμμισε την Κυριακή η πρόεδρος της Shell U.S., Κολέτ Χέρστιους, μιλώντας στους Financial Times.

Η ίδια είπε ότι τα ενεργειακά έργα με τις κατάλληλες άδειες θα πρέπει να συνεχίσουν και προειδοποίησε ότι η πολιτική ταλάντευση στις ΗΠΑ θα μπορούσε τελικά να στραφεί εναντίον του τομέα του πετρελαίου και του φυσικού αερίου.

«Πιστεύω ότι η αβεβαιότητα στο ρυθμιστικό περιβάλλον είναι πολύ επιζήμια. Όσο μακριά κι αν κλίνει το εκκρεμές προς τη μία πλευρά, είναι πιθανό να κλίνει εξίσου μακριά προς την άλλη», δήλωσε η Χέρτσιους

«Θα ήθελα σίγουρα να δω τα έργα που έχουν λάβει άδεια στο παρελθόν να συνεχίσουν να αναπτύσσονται», πρόσθεσε.

Τον Αύγουστο, η κυβέρνηση Τραμπ ανακοίνωσε ότι ακυρώνει 679 εκατομμύρια δολάρια σε ομοσπονδιακή χρηματοδότηση για 12 υπεράκτια έργα αιολικής ενέργειας, σε ένα πλήγμα για έναν κλάδο που ήταν κεντρικός στις κλιματικές και ενεργειακές ατζέντες του πρώην προέδρου Τζο Μπάιντεν.

Η Shell, που είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο του Λονδίνου, απασχολεί περισσότερους από 11.000 ανθρώπους στις ΗΠΑ και είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός πετρελαίου και φυσικού αερίου στον Κόλπο του Μεξικού.