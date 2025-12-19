Αχ.Κανάρης (Vodafone): Νέα εξαγορά στο ICT και άνοιγμα σε άμυνα και ενέργεια φέρνει το 2026

Σε νέα εξαγορά στον τομέα του ICT πρόκειται να προχωρήσει η Vodafone Ελλάδος μέσα στο 2026, προκειμένου να μπορεί να διεκδικήσει τεχνολογικά έργα του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα.

Αυτό ανέφερε ο CEO της εταιρείας κ. Αχιλλέας Κανάρης σχολιάζοντας την περαιτέρω πορεία της εταιρείας ενώ, παράλληλα, τόνισε ότι πρόκειται να κάνει άνοιγμα και στην αμυντική τεχνολογία αλλά και στην ενέργεια.

Στους στόχους της για το 2026, ακόμη, περιλαμβάνεται η κάλυψη 850.000 σπιτιών ως το 2027 με δίκτυο FTTH. Η Vodafone, είπε, θα συνεχίσει να επενδύει συστηματικά στα δίκτυα και τις υπηρεσίες επικοινωνίας και ψυχαγωγίας περί το ένα δισ.ευρώ ως το 2029.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση του Liberal για την νέα, καινοτόμο, δορυφορική υπηρεσία της κοινοπραξίας SatCo, στην οποία συμμετέχουν η Vodafone Group Plc και η AST SpaceMobile Inc. ανέφερε ότι θα αρχίσει να προσφέρεται στην Ευρώπη και, φυσικά στην Ελλάδα, περί τα τέλη του 2027.

Η SatCo θα επιδιώξει να παρέχει 100% γεωγραφική κάλυψη σε κάθε μέρος της Ευρώπης, ώστε να προσφέρει στους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις πρόσβαση σε ασφαλή δορυφορική ευρυζωνική συνδεσιμότητα μέσω των παρόχων τους.

Όπως διευκρίνισε ο κ. Κανάρης, η νέα αυτή υπηρεσία θα δίνει τη δυνατότητα σε όλους τους χρήστες, χωρίς την χρήση ειδικού λογισμικού ή hardware, παρά μόνο με το κινητό τους τηλέφωνο, να μπορούν να επικοινωνήσουν σε απομακρισμένες περιοχές όπου δεν υπάρχει καθόλου σήμα κινητής τηλεφωνίας. Σε πρώτη φάση θα υποστηρίζονται φωνητικές επικοινωνίες, σύντομα γραπτά μηνύματα και βασική επικοινωνία μέσω Internet.

Την άνοιξη του 2026 και συγκεκριμένα τον Μάρτιο, η εταιρεία θα λανσάρει και την υπηρεσία 5G Standalone. Μάλιστα, όπως είπε ο κ. Κανάρης, στο 5G, τον Μάρτιο του 2026 η πληθυσμιακή κάλυψη θα ανέλθει στο 96%.

Ακόμη ο σταθμός του Τυμπακίου θα αναβαθμιστεί μέσα στο επόμενο έτος προκειμένου να μπορεί να υποδεχθεί κι άλλα διεθνή δίκτυα μεταφοράς δεδομένων, στα πρότυπα των καλωδιακών συστημάτων IEX και 2Africa, από τα μεγαλύτερα στον κόσμο, τα οποία ήταν μόνο η αρχή, τόνισε χαρακτηριστικά ο CEO της Vodafone Ελλάδος.

Σε ό,τι αφορά τους εμπορικούς στόχους για το 2026, φιλοδοξία της εταιρείας είναι να αποτελεί τον συνεργάτη επιλογής και εμπιστοσύνης, ιδιωτών και επιχειρήσεων, για όλες τις υπηρεσίες επικοινωνίας και τεχνολογίας, προσφέροντας λύσεις και προσδίδουν αξία στην καθημερινότητα των συνδρομητών.

Στους στόχους της είναι η διατήρηση της ισχυρής θέσης στην αγορά κινητής, και η ενίσχυση της θέση στη σταθερή, με προτεραιότητα στη μετάβαση των πελατών στο FTTH έτσι ώστε η χώρα να πλησιάσει τον μέσο όρο της Ευρώπης και να επιτύχει τους στόχους ψηφιοποίησής της.

Στον τομέα των εταιρικών πελατών, η στρατηγική του Vodafone Business είναι να αποτελεί τον συνεργάτη εμπιστοσύνη που καθοδηγεί τις ελληνικές επιχειρήσεις, τους επαγγελματίες και κομβικές λειτουργίες του Κράτους, στην ψηφιακή τους μετάβαση. Οι μεγάλοι οργανισμοί επενδύουν δυναμικά σε cloud, security και λύσεις AI. Και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, η ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας, έχουν σήμερα περισσότερες ευκαιρίες από ποτέ να γίνουν πιο ανταγωνιστικές και ανθεκτικές στις προκλήσεις του μέλλοντος, υιοθετώντας ψηφιακά εργαλεία προσαρμοσμένα στις ανάγκες τους.

Στις προτεραιότητες της Vodafone Ελλάδος περιλαμβάνεται, επίσης, η περαιτέρω βελτίωση της εμπειρίας των πελατών (ιδιωτών και επιχειρήσεων) σε όλα τα σημεία επαφής, με αναβάθμιση συστημάτων και απλοποίηση διαδικασιών που μεταμορφώνουν την ψηφιακή εμπειρία των συνδρομητών. Σε αυτό το πλαίσιο, καθοριστική θα είναι και η συμβολή της τεχνητής νοημοσύνης, η οποία αξιοποιείται και για τη βελτιστοποίηση της απόδοσης των δικτύων.

Θα πρέπει , ακόμη, να σημειωθεί ότι στον πυλώνα της ψυχαγωγίας, το Vodafone TV , σύμφωνα με τον κ. Κανάρη συνέχισε τη σταθερά ανοδική του πορεία σημειώνοντας ετήσια ανάπτυξη της τάξεως του 10%. Για το 2026 θα συνεχιστούν οι συζητήσεις με πολλούς παρόχους περιεχομένου ώστε να εμπλουτιστεί η υπηρεσία. Ακόμη, θα συνεχισθεί και η ανακαίνιση των καταστημάτων της, πέραν των 50 όπου έχουν ήδη ανακαινισθεί.

Στον τομέα των εταιρικών πελατών το Vodafone Business αναπτύσσεται με ρυθμό πάνω από 30% στις υπηρεσίες ΙοΤ και ICT, κάτι που αντικατοπτρίζει την εμπιστοσύνη των εταιρικών πελατών και την αξία των λύσεων που προσφέρει.

Μέσα από μεγάλα έργα ICT, η Vodafone υποστηρίζει την ψηφιοποίηση του Δημοσίου και των επιχειρήσεων.