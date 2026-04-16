Αγορά Ιδίων Μετοχών από την ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε

H εταιρεία ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ανακοινώνει ότι, κατ’ εφαρμογή της από 23.04.2024 σχετικής απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της, προέβη την 15η Απριλίου 2026 σε αγορά 6.786 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 15,48 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής 105.054,72 ευρώ.

Μετά και την προαναφερόμενη αγορά, η εταιρεία κατέχει συνολικά 403.596 ίδιες μετοχές, ήτοι ποσοστό 0,63% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας.

Η ανακοίνωση εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018 και κατ’ εφαρμογή του υπ' αριθμ. 596/2014 Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου και του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1052.