Αεροδρόμιο Αθηνών: Αύξηση 8,6% στην επιβατική κίνηση του Ιανουαρίου

Κοντά στα 2 εκατ. επιβάτες διακινήθηκαν από και προς τον αεροδρόμιο Αθηνών για τον Ιανουάριο του 2026, σημειώνοντας ετήσια άνοδο 8,6%, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε την Πέμπτη ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών.

Αναλυτικά, επιβατική κίνηση του αεροδρομίου της Αθήνας κατά τη διάρκεια του Ιανουαρίου 2026 ανήλθε σε 1,99 εκατ.,

αυξημένη κατά 8,6% σε σύγκριση με το 2025.

Τόσο η εγχώρια όσο και η διεθνής επιβατική κίνηση ξεπέρασαν κατά 7,1% και 9,2% τα επίπεδα του 2025.

Ο αριθμός των πτήσεων στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών κατά τη διάρκεια του Ιανουαρίου 2026 ανήλθε σε 17.748, καταγράφοντας αύξηση της τάξης του 7,3% σε σχέση με το 2025.

Τόσο οι πτήσεις εσωτερικού, όσο και οι διεθνείς πτήσεις σημείωσαν άνοδο κατά 7,6% και 7,1% αντίστοιχα.