Aegean: Υπερβαίνει το 80% η πληρότητα στις πτήσεις για το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας

Σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα αναμένεται να διαμορφωθεί η επιβατική κίνηση το προσεχές τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας, καθώς σημαντικός αριθμός Ελλήνων ταξιδιωτών έχει ήδη προγραμματίσει τις αποδράσεις του, αναφέρει η Aegean, σύμφωνα με την οποία, στην κορυφή των προτιμήσεων καταγράφονται οι προορισμοί του εξωτερικού, ενώ παράλληλα έντονο παραμένει το ενδιαφέρον και για δημοφιλείς προορισμούς εντός Ελλάδας, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της ταξιδιωτικής ζήτησης για τη συγκεκριμένη αργία.

Στοιχεία πληρότητας και δημοφιλών προορισμών για τo τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας:

Η επιβατική κίνηση για το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας, τόσο από τη βάση της Αθήνας όσο και από τη βάση της Θεσσαλονίκης, διαμορφώνεται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, με τους συντελεστές πληρότητας να υπερβαίνουν το 80%.

Ειδικότερα, στο δίκτυο εξωτερικού από τη μεγαλύτερη βάση της AEGEAN στην Αθήνα, οι πληρότητες ξεπερνούν το 85%, ενώ σε αντίστοιχα επίπεδα κινούνται και οι επιδόσεις από τη βάση του αεροδρομίου «Μακεδονία» στη Θεσσαλονίκη.

Αντίστοιχα, θετική είναι η εικόνα και στο δίκτυο εσωτερικού, όπου οι πληρότητες από την Αθήνα αγγίζουν το 80%, με τη Θεσσαλονίκη να καταγράφει ακόμη υψηλότερα ποσοστά, ξεπερνώντας το 85%, επιβεβαιώνοντας τη σταθερά αυξημένη ταξιδιωτική ζήτηση για την περίοδο.

Η υψηλότερη δυναμική στις πληρότητες, τόσο στο δίκτυο εξωτερικού όσο και στο δίκτυο εσωτερικού, καταγράφεται τις ημέρες Πέμπτη, Παρασκευή και Καθαρά Δευτέρα, με την επιβατική κίνηση από και προς τις δύο μεγαλύτερες βάσεις της εταιρείας να εμφανίζεται ιδιαίτερα αυξημένη.

