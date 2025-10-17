ACTIVE: 30 Χρόνια πρωτοπορίας και καινοτομίας στην αγορά ICT

Ο Όμιλος Active, ο κορυφαίος ελληνικός Όμιλος τεχνολογίας και πληροφορικής, συμπλήρωσε τριάντα χρόνια σταθερής και επιτυχημένης πορείας στην αγορά ICT (Information & Communication Technologies).

Καταγράφοντας ένα success story επιχειρηματικής ανάπτυξης, με κύκλο εργασιών που αγγίζει τα €70εκ., ο Όμιλος Active αποτελεί έναν από τους κορυφαίους ICT Solution Providers στην Ελλάδα, καλύπτοντας σύνθετες τεχνολογικές ανάγκες οργανισμών στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, σε νευραλγικούς κλάδους όπως η εκπαίδευση, η υγεία, το λιανικό εμπόριο και ο τουρισμός.

Την τριακονταετή διαδρομή του, επισφράγισε με μια λαμπρή εκδήλωση την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου στον χώρο του 91 Athens Riviera, με πλήθος καλεσμένων συνεργατών και φίλων, από Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και θεσμικών εκπροσώπων του κλάδου.

Στην ομιλία του ο Διευθύνοντας Σύμβουλος, κ. Δημήτρης Σπηλιόπουλος, ανέφερε: «Στην πορεία αυτή των 30 ετών η εταιρία εξελίχθηκε, μεγάλωσε, έγινε ένας ολοκληρωμένος τεχνολογικός πάροχος με σαφή στόχευση και όραμα. Καταφέραμε να χτίσουμε κάτι που αντέχει στον χρόνο, γιατί στηρίζεται στην εμπιστοσύνη, στη συνεργασία και στην κοινή μας αγάπη γι’ αυτό που κάνουμε. 30 χρόνια γεμάτα ιστορίες, γεμάτα εμπειρίες που πιστεύουμε ότι θα είναι ο οδηγός μας και για τα επόμενα τριάντα».

Στην δική του ομιλία o Διευθύνοντας Σύμβουλος, κ. Γιάννης Στασινόπουλος δήλωσε: «Ξεκινώντας θέσαμε ως προσωπικό στόχο να δημιουργήσουμε ένα οργανισμό, που όσο μεγάλος κι αν γίνει, όσα χρόνια κι αν περάσουν, να διαθέτει πάντα αυτό που δηλώνει το όνομα μας, «ενέργεια». Active νιώθαμε τότε, active νιώθουμε και τώρα. Είναι μερικές λέξεις και πράξεις που ξεχωρίζουν τις καλές εταιρίες από τις εξαιρετικές εταιρίες, και είμαστε μία από αυτές. Είμαστε Active λοιπόν για πάνω από 30 χρόνια και υποσχόμαστε να συνεχίσουμε να δημιουργούμε καινοτομία στο κλάδο της τεχνολογίας, βασιζόμενοι πάντα στους ανθρώπους μας, που χωρίς αυτούς δεν θα είχαμε καταφέρει τίποτα».

Οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι κ. Δημήτρης Σπηλιόπουλος (αριστερά) και κ. Γιάννης Στασινόπουλος (δεξιά).

Μέσα στην τριακονταετή ιστορία του, ο Όμιλος ίδρυσε τέσσερεις εταιρείες, την Active Computer Systems S.A., την KCR Printing S.A., την SRC Statistics & Informatics και την Ylem 3D Technologies S.A. Μέσα από αυτές, προσφέρει ένα ευρύ φάσμα προηγμένων υπηρεσιών τεχνολογίας και πληροφορικής, όπως η διαχείριση εξοπλισμού και υποστήριξη υποδομών, η ανάπτυξη λύσεων Έξυπνων & Βιώσιμων Πόλεων, υπηρεσίες ασφάλειας συστημάτων και διαχείρισης κ.α.

Με πανελλαδική δραστηριότητα σε πάνω από 100 πόλεις, μια ομάδα 180 και πλέον καταρτισμένων επαγγελματιών, καθώς και ένα ισχυρό πελατολόγιο κορυφαίων επιχειρήσεων και οργανισμών, ο Όμιλος Active συνεχίζει να αναπτύσσεται, με ένα επενδυτικό πλάνο €25εκ. για τη διεύρυνση των υπηρεσιών του, συμβάλλοντας δυναμικά στον ψηφιακό μετασχηματισμό της Χώρας.