550 εκθέτες και 4.350 επιχειρηματικά ραντεβού στις Philoxenia-Hotelia και FOOD & DRINKS by Detrop από 14-16 Νοεμβρίο

Μια στρατηγική σύμπραξη που δημιουργεί προστιθέμενη αξία και ενισχύει την εξωστρέφεια δύο κομβικών κλάδων για την ελληνική οικονομία φέρνει η φετινή διοργάνωση των Philoxenia-Hotelia και FOOD & DRINKS by Detrop, που ενώνουν τις δυνάμεις τους και από τις 14 έως τις 16 Νοεμβρίου θα δίνουν τον παλμό του τουρισμού και της γαστρονομίας στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης.

Τις δύο εκθέσεις, με περισσότερους από 550 εκθέτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό και με πάνω από 4.350 επιχειρηματικά προγραμματισμένα ραντεβού (B2B), θα εγκαινιάσει την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου, στις 19:30, η υπουργός Τουρισμού, κα Όλγα Κεφαλογιάννη, μαζί με τον Επίτροπο Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού, κ. Απόστολο Τζιτζικώστα.

Φέτος η ναυαρχίδα του ελληνικού τουρισμού, Philoxenia, γιορτάζει τα 40 της χρόνια, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας νέας εποχής. Μάλιστα, στη φετινή διοργάνωση η Philoxenia-Hotelia υποδέχεται 300 εκθέτες από την Ελλάδα και 21 χώρες του εξωτερικού, όπως η Αρμενία, η Αίγυπτος, η Βοσνία, η Γεωργία, η Σερβία, η Ινδονησία και η Πορτογαλία.

Ιδιαίτερα σημαντική είναι η συμμετοχή από τη Σερβία, με περιοχές όπως το Βελιγράδι και η Βοϊβοντίνα, αλλά και από χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Στο επίκεντρό της μάλιστα βρίσκεται ένα διπλό, ενισχυμένο επιχειρηματικό B2B πρόγραμμα: Corporate Meetings, στο πλαίσιο των οποίων την Παρασκευή οι εκθέτες θα παρουσιάσουν τις υπηρεσίες τους σε εταιρικούς πελάτες, και Hosted Buyers Program με 110 προσκεκλημένους επαγγελματίες του τουρισμού από 36 χώρες.

Με Χορηγό Γαστρονομίας την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Πελοποννήσου, θα γευτούν τοπικά προϊόντα, ενώ ο Οργανισμός Τουρισμού Θεσσαλονίκης χορηγεί το city tour και το ΔΙΠΑΕ υποστηρίζει με εθελοντές. Μέσω αυτών των προγραμμάτων, θα πραγματοποιηθούν περισσότερα από 3.700 προγραμματισμένα B2B ραντεβού. Παράλληλα, η έκθεση θα υποδεχθεί δύο επιχειρηματικές αποστολές με περίπου 100 άτομα από τη Βόρεια Μακεδονία και τη Βουλγαρία, καθώς και μια πολυμελή αποστολή από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Διευθυντών Ξενοδοχείων.

Για τον εορτασμό των 40 χρόνων της Philoxenia και μαζί με τον στρατηγικό συνεργάτη της ΔΕΘ-HELEXPO, τον ΕΟΤ, έχουν σχεδιαστεί ειδικές δράσεις: Έκθεση τουριστικής αφίσας με υλικό από το 1985 έως σήμερα και σε συνεργασία με την κοινότητα Greek Instagramers Events φωτογραφικός διαγωνισμός «40 Years of Philoxenia», τα νικητήρια έργα του οποίου θα εκτίθενται στο περίπτερο 13. Παράλληλα, ο Οργανισμός Διαχείρισης Αρχαιολογικών Πόρων (ΟΔΑΠ) συμμετέχει και φέτος, αναδεικνύοντας τη στενή σχέση τουρισμού και πολιτισμού.

Στο πλαίσιο των παράλληλων εκδηλώσεων της έκθεσης, το Σάββατο 15 Νοεμβρίου, θα διοργανωθεί από τη ΔΕΘ-HELEXPO το συνέδριο «Philoxenia in a Digital Era: Beyond 4.0», Καινοτομία, Φιλοξενία, Προορισμοί στην Ψηφιακή Εποχή, εστιάζοντας στον ψηφιακό μετασχηματισμό του τουρισμού. Το συνέδριο συνδιοργανώνεται από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και συγκεκριμένα από την Αντιπεριφέρεια Ψηφιακής Διακυβέρνησης και την Αντιπεριφέρεια Τουρισμού. Τελεί υπό την αιγίδα του ΕΟΤ, του ΣΕΠΕ και του ΣΕΤΠΕ και έχει χορηγό φιλοξενίας τη Fraport Greece. Επίσης, στο Συνεδριακό Κέντρο «Ι. Βελλίδης», θα φιλοξενηθεί το Thessaloniki #JobFestival 2025 από το skywalker.gr, συνδέοντας τον τουρισμό με την αγορά εργασίας.

Παράλληλα, και σε απόλυτη συνέργεια με τον τουρισμό και τη φιλοξενία, ο κλάδος της γαστρονομίας βρίσκει την απόλυτη έκφρασή του στην έκθεση FOOD & DRINKS by Detrop, η οποία συγκεντρώνει 250 εκθέτες. Από την Ελλάδα συμμετέχουν οι Περιφέρειες Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Θεσσαλίας και Βορείου Αιγαίου, ενώ από το διεθνές στερέωμα συμμετέχουν brands από χώρες όπως η Αιθιοπία, η Αυστραλία, η Βουλγαρία, η Γερμανία, η Ιταλία, η Κίνα και η Νότια Αφρική.

Η δομή της έκθεσης βασίζεται σε στοχευμένα θεματικά αφιερώματα: Drinks & Wine by Oenos, Golden Olive, Dairy, Herbs & Honey, Global & Local και το All about Café, που φέτος σπάει κάθε ρεκόρ με την παρουσία πάνω από 60 μεγάλων brands του κλάδου. Για πρώτη φορά πολύ σημαντικές εταιρείες δίνουν το «παρών» στο Coffee Village, sponsored by Eurogat, με καινοτόμες εκδηλώσεις, σεμινάρια και workshops.

Στον τομέα των αγοραστών και προσκεκλημένων εμπορικών επισκεπτών της έκθεσης έχουν εξασφαλιστεί δυναμικές παρουσίες από μεγάλες ξένες αλυσίδες super market, σημαντικούς εισαγωγείς από ευρωπαϊκές χώρες, τη Μέση Ανατολή, τη Νότια Αμερική και τα Βαλκάνια, προσκεκλημένοι αγοραστές και εμπορικοί επισκέπτες από Βαλκάνια, Ηνωμένο Βασίλειο, Ελβετία, Ολλανδία, Τσεχία, Ουγγαρία, Γερμανία, Πολωνία, Λουξεμβούργο, Κύπρο, Σαουδική Αραβία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Ιορδανία, Κύπρο και Βραζιλία, αλλά και Έλληνες αγοραστές από μεγάλα εγχώρια super market και τον κλάδο της εστίασης, με προκαθορισμένα ραντεβού.

Συνολικά, θα πραγματοποιηθούν πάνω από 650 B2B ραντεβού, σε συνεργασία με τον ΣΒΕ (Σύνδεσμο Βιομηχανιών Ελλάδος), μέλος του δικτύου Enterprise Europe Network – Hellas (ΕΕΝ). Οι συναντήσεις απευθύνονται σε στελέχη προμηθειών από αλυσίδες Σ/Μ, καταστήματα εστίασης και F&B managers ξενοδοχείων.

Η σημερινή συνέντευξη Τύπου

Την ευρεία εκπροσώπηση των κλάδων του τουρισμού και της γαστρονομίας στις εκθέσεις Philoxenia-Hotelia και FOOD & DRINKS by Detrop υπογράμμισε στο πλαίσιο σημερινής συνέντευξης Τύπου ενόψει των εγκαινίων των δύο διοργανώσεων ο πρόεδρος της ΔΕΘ-HELEXPO, κ. Τάσος Τζήκας. Ιδιαίτερη αναφορά μάλιστα έκανε στα 40 χρόνια που συμπληρώνει η Philoxenia, αλλά και στο φετινό συνέδριό της για την ψηφιακή περίοδο σε σχέση με τον τουρισμό.

Από την πλευρά της η αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, κα Βίκυ Χατζηβασιλείου, αναφέρθηκε στα 40 χρόνια συνεχούς παρουσίας και προσφοράς της Philoxenia στον ελληνικό τουρισμό, σημειώνοντας μάλιστα πως Philoxenia-Hotelia αποτελούν διαχρονικά κορυφαίο θεσμό του τουρισμού και της φιλοξενίας στη χώρα μας. Τόνισε δε πως η συμμετοχή της Περιφέρειας στις διοργανώσεις αυτές είναι στρατηγική επιλογή.

Τα ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά των δύο εκθέσεων παρουσίασε αναλυτικά ο διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΘ-

HELEXPO, κ. Κυριάκος Ποζρικίδης, αναφερόμενος επίσης στο πλούσιο πρόγραμμα των παράλληλων εκδηλώσεων. Μάλιστα, έσπευσε να σημειώσει πως μπορεί η Philoxenia να κλείνει φέτος 40 χρόνια, αλλά και η FOOD & DRINKS κλείνει 47 χρόνια, καθώς είναι η διάδοχος της Detrop.

Σημαντικούς θεσμούς και τόπο συνάντησης των επιχειρηματιών των κλάδων του τουρισμού και της εστίασης χαρακτήρισε τις δύο εκθέσεις ο αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Τουριστικής Ανάπτυξης και Διαδημοτικής Συνεργασίας του δήμου Θεσσαλονίκης, κ. Βασίλης Γάκης. Μάλιστα, υπογράμμισε τη σημασία τους για τον δήμο, καθώς δένουν, όπως είπε με την πολιτική και στρατηγική της διοίκησής του τόσο στο μέτωπο της ενίσχυσης της επισκεψιμότητας όσο και της γαστρονομίας και εν προκειμένω της καμπάνιας του για την προβολή των γλυκών της, τα οποία και θα παρουσιαστούν στο περίπτερό του.

Με περισσότερες από 50 επιχειρήσεις του αγροδιατροφικού τομέα συμμετέχει στη FOOD & DRINKS by Detrop η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, όπως ανέφερε ο αντιπεριφερειάρχης Εξωστρέφειας, κ. Μπάνε Πρέλεβιτς, καλώντας μάλιστα το κοινό στο foodstage του περιπτέρου 10, όπου σεφ θα μαγειρεύουν συνταγές της Μακεδονικής Κουζίνας.

Τον ισχυρό συμβολισμό του ότι δεν υπάρχει ανάλογη τουριστική έκθεση όπως η Philoxenia στην Ελλάδα επισήμανε ο γενικός διευθυντής της ΔΕΘ-HELEXPO, κ. Αλέξης Τσαξιρλής, ο οποίος χαρακτήρισε τη διοργάνωση «εθνικό ραντεβού του τουρισμού», κάτι που, όπως είπε, δεν μπορεί να αμφισβητήσει κανείς. Αναφέρθηκε επίσης στο επιτυχημένο rebranding της FOOD & DRINKS, το οποίο φαίνεται στην κάλυψη των εκθεσιακών χώρων. «Ο συνδυασμός τουρισμός-γαστρονομία θα αναπτυχθεί ακόμα περισσότερο την επόμενη περίοδο» σημείωσε.

Τέλος, η εκπρόσωπος της Eurogat, κα Ελευθερία Γκαντιτζικίδου, έκανε λόγο για «παροξυσμό» φέτος στο Coffee Village της FOOD & DRINKS by Detrop, σημειώνοντας πως η εταιρεία δεν θα μπορούσε να λείπει από μια τέτοια διοργάνωση.

Το ωράριο λειτουργίας των δύο εκθέσεων έχει ως εξής: Παρασκευή και Σάββατο 10:00 με 20:00, Κυριακή 10:00 με 18:00.