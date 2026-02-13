50 χρόνια Μασούτης – 50 εβδομάδες «Σπάμε τις τιμές! Μόνο στον Μασούτη!»

Η Διαμαντής Μασούτης Α.Ε., γιορτάζει 50 χρόνια δυναμικής παρουσίας και προσφοράς και εγκαινιάζει μια νέα, ξεχωριστή καμπάνια με τίτλο: «Σπάμε τις τιμές! Μόνο στον Μασούτη!».

Η καμπάνια ξεκινά το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου και θα υλοποιείται κάθε Σάββατο, για συνολικά 50 συνεχόμενες εβδομάδες, στο πλαίσιο του εορτασμού των 50 χρόνων της εταιρείας.

Κάθε Σάββατο, για 50 συνεχόμενες εβδομάδες, ένα αγαπημένο προϊόν επιλέγεται και προσφέρεται σε πραγματικά «σπασμένη» τιμή, προσφέροντας ουσιαστικό όφελος στους καταναλωτές.

Η προσφορά ισχύει σε όλα τα σούπερ μάρκετ Μασούτης, καθώς και στο ηλεκτρονικό κατάστημα masoutis.gr, δίνοντας τη δυνατότητα σε όλους να αποκτήσουν το προϊόν της εβδομάδας εύκολα και άμεσα.

Με την ενέργεια αυτή, η Διαμαντής Μασούτης Α.Ε. συνεχίζει δυναμικά να στηρίζει την ελληνική οικογένεια, συνδυάζοντας ποιότητα, ποικιλία και ανταγωνιστικές τιμές, με νέες ευκαιρίες εξοικονόμησης κάθε εβδομάδα, για συνολικά 50 συνεχόμενες εβδομάδες.