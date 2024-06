3 Βραβεία για την ΙΚΕΑ και το πρόγραμμα ΙΚΕΑ Family στα Loyalty Awards 2024

Με τρία βραβεία διακρίθηκε η ΙΚΕΑ, εταιρεία του Ομίλου Fourlis, στα Loyalty Awards 2024, έναν θεσμό που για 7η συνεχόμενη χρονιά επιβραβεύει εταιρείες και επιχειρήσεις για την αριστεία και την καινοτομία τους σε τρέχοντα προγράμματα επιβράβευσης και πιστότητας με τους καταναλωτές.

Οι βραβεύσεις της ΙΚΕΑ αφορούσαν στο πρόγραμμα ΙΚΕΑ Family σε τρεις διαφορετικές ενότητες της διοργάνωσης: «Best in Retail» και «Best Use of Data/ Customer Analytics», όπου η ΙΚΕΑ απέσπασε το Bronze βραβείο, ενώ στη κατηγορία «Best Use of AI/ML Tool» κατέκτησε το Gold βραβείο.

Το πρόγραμμα ΙΚΕΑ Family απευθύνεται στους καταναλωτές της ΙΚΕΑ, οι οποίοι ως μέλη του προγράμματος, μπορούν να επωφεληθούν με διάφορα προνόμια, εκπτώσεις και δώρα.

Η υποψηφιότητα της ΙΚΕΑ για το πρόγραμμα επιβράβευσης ΙΚΕΑ Family, το οποίο τιμήθηκε πολλαπλά, βασίζεται στο γεγονός ότι η σχέση καταναλωτή και μάρκας είναι δυναμική και εξασφαλίζεται μέσα από σχέσεις εμπιστοσύνης.

Η Pobuca είναι ο βασικός συνεργάτης της ΙΚΕΑ που βοηθάει να βελτιωθεί η εμπειρία και η πιστότητα των πελατών της, χρησιμοποιώντας εξειδικευμένη τεχνολογία και Τεχνητή Νοημοσύνη.

Η τελετή απονομής πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 11 Ιουνίου στο House 124, με την παρουσία 200 εκπροσώπων εταιρειών, ακαδημαϊκών και θεσμικών φορέων, οι οποίοι επίσης λειτούργησαν ως ανεξάρτητη επιτροπή για την αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων.

Μάθετε περισσότερα για το πρόγραμμα ΙΚΕΑ Family εδώ.

