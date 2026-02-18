Ξεκινά ο αγωγός-κλειδί του ΔΕΣΦΑ για τον Κάθετο Διάδρομο

Στην αφετηρία μπαίνει ένα από τα σημαντικότερα έργα ενίσχυσης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου, καθώς ο ΔΕΣΦΑ δρομολογεί άμεσα την έναρξη εργασιών για τον αγωγό υψηλής πίεσης Καρπερή – Κομοτηνή.

O Διαχειριστής έχει ήδη λάβει την Τελική Επενδυτική Απόφαση ενώ ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 321,5 εκατ. ευρώ, με ορίζοντα ολοκλήρωσης τον Δεκέμβριο του 2027 και έναρξη λειτουργίας το πρώτο τρίμηνο του 2028. Πρόκειται για υποδομή που ενισχύει καθοριστικά τη λειτουργία του Κάθετου Διαδρόμου, επιτρέποντας τη μεταφορά μεγαλύτερων ποσοτήτων φυσικού αερίου μεταξύ του Βόρειου και του Νότιου τμήματος του συστήματος.

Ενίσχυση εξαγωγών και διαφοροποίηση εφοδιασμού

Ο σχεδιασμός του αγωγού στοχεύει στη διασφάλιση αδιάλειπτης (firm) δυναμικότητας έως 3 δισ. κυβικών μέτρων ετησίως για εξαγωγές προς τον Interconnector Greece-Bulgaria (IGB), του οποίου η μέγιστη δυναμικότητα φθάνει τα 5 bcma. Καθοριστικό ρόλο σε αυτό θα διαδραματίσει και ο πρόσφατα ολοκληρωμένος Σταθμός Συμπίεσης στην Κομοτηνή, επένδυση ύψους 134 εκατ. ευρώ.

Το έργο ενισχύει τη διαφοροποίηση των πηγών εφοδιασμού της χώρας, διευκολύνει την ομαλή ροή εξαγωγών προς τη Βουλγαρία και τα Βαλκάνια και εντάσσεται σε ένα ευρύτερο επενδυτικό πρόγραμμα του ΔΕΣΦΑ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, που ξεπερνά το μισό δισ. ευρώ.

Hydrogen ready από την πρώτη μέρα

Ο αγωγός έχει σχεδιαστεί με τεχνικές προδιαγραφές που επιτρέπουν τη μελλοντική μεταφορά έως και 100% υδρογόνου ή μείγματος φυσικού αερίου και υδρογόνου, χωρίς να απαιτηθούν πρόσθετες παρεμβάσεις. Σε πρώτη φάση θα αξιοποιηθεί για την ενίσχυση της δυναμικότητας φυσικού αερίου, ωστόσο η υποδομή εντάσσεται στον ευρωπαϊκό σχεδιασμό για την αύξηση της χρήσης ανανεώσιμων αερίων με χαμηλότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Ο Σταθμός Συμπίεσης Κομοτηνής, ο οποίος κατασκευάστηκε σε ιδιαίτερα σύντομο χρονικό διάστημα κατά τη διάρκεια της ενεργειακής κρίσης, αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα επιτάχυνσης έργων κρίσιμης σημασίας, σε συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και τη ΡΑΑΕΥ.

Η τεχνική ταυτότητα

Ο νέος αγωγός, μήκους 215 χιλιομέτρων και ονομαστικής διαμέτρου 30 ιντσών, θα αναπτυχθεί παράλληλα με την υφιστάμενη υποδομή μεταφοράς φυσικού αερίου.

Η όδευση θα ξεκινά από τον νέο σταθμό αποστολής στην Καρπερή (Δήμος Ηράκλειας) και θα διασχίζει σειρά δήμων σε Σέρρες, Καβάλα, Δράμα, Ξάνθη και Ροδόπη, καταλήγοντας στη νέα εγκατάσταση υποδοχής στην Κομοτηνή, πλησίον της ΒΙΠΕ.

Ενεργειακός κόμβος η Ανατολική Μακεδονία – Θράκη

Με το συγκεκριμένο έργο, σε συνδυασμό με τις υφιστάμενες και υπό ανάπτυξη υποδομές, η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη εδραιώνεται ως κομβική περιοχή για τη μεταφορά φυσικού αερίου και, μελλοντικά, ανανεώσιμων αερίων προς τα Βαλκάνια και την Κεντρική Ευρώπη.

Σε ένα περιβάλλον όπου η ενεργειακή ασφάλεια και η διαφοροποίηση οδεύσεων παραμένουν βασικές προτεραιότητες, ο αγωγός Καρπερή – Κομοτηνή αναδεικνύεται σε κρίσιμο κρίκο του νέου περιφερειακού ενεργειακού χάρτη.