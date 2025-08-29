Τζαννετάκης (Motor Oil): Σε τροχιά ανάπτυξης με την επανεκκίνηση της Κορίνθου και το deal με ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Αισιόδοξος για την πορεία του β’ εξαμήνου του 2025 εμφανίστηκε ο αναπληρωτής CEO της Motor Oil, Πέτρος Τζαννετάκης, κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης με τους αναλυτές για την παρουσίαση των οικονομικών αποτελεσμάτων του ομίλου.

Όπως τόνισε, η επανεκκίνηση από τον Αύγουστο της κρίσιμης μονάδας ατμοσφαιρικής απόσταξης (CDU) στο διυλιστήριο Κορίνθου, σε συνδυασμό με την εποχική ενίσχυση της ζήτησης, δημιουργούν συνθήκες για ένα ισχυρότερο δεύτερο εξάμηνο.

Ανθεκτικά μεγέθη παρά τις προκλήσεις

Ο κ. Τζαννετάκης αναφέρθηκε στην «ανθεκτικότητα» των οικονομικών μεγεθών της Motor Oil, παρά την πίεση που προκάλεσε η πολύμηνη διακοπή λειτουργίας της CDU λόγω της πυρκαγιάς του Σεπτεμβρίου 2024, αλλά και το δυσμενές περιβάλλον τιμών στις διεθνείς αγορές πετρελαίου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, τα προσαρμοσμένα EBITDA διύλισης του β’ τριμήνου διαμορφώθηκαν στα 185 εκατ. ευρώ, 12% χαμηλότερα από τις εκτιμήσεις της UBS (210 εκατ. ευρώ). Η υποχώρηση οφείλεται κυρίως σε χαμηλότερα περιθώρια διύλισης (14,5 δολ./βαρέλι έναντι 18 δολ./βαρέλι της εκτίμησης), ενώ ο ρυθμός αξιοποίησης της μονάδας κυμάνθηκε στο 43%.

Ο όμιλος επιβεβαίωσε, πάντως, τον προγραμματισμό για επενδύσεις (capex) 500 εκατ. ευρώ το 2025, με ήδη εκτελεσμένο το 41% στο πρώτο εξάμηνο.

Η στρατηγική συμμαχία με τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρέθηκε και η πρόσφατη συμφωνία με τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ για τη δημιουργία της κοινοπραξίας UtilityCo. Ο κ. Τζαννετάκης εκτίμησε ότι η συναλλαγή θα ολοκληρωθεί στα τέλη του 2025 ή στις αρχές του 2026, τονίζοντας ότι το νέο σχήμα δημιουργεί έναν ισχυρό ενεργειακό παίκτη με καθετοποιημένη δομή.

Η Motor Oil αποκτά μέσω της συμφωνίας πρόσβαση στην ευρεία πελατειακή βάση της ΗΡΩΝ, ενισχύοντας τη θέση της στη λιανική αγορά ενέργειας, ενώ ταυτόχρονα αποκτά επιπλέον ισχύ 1,5 GW μέσω μονάδων στρατηγικής σημασίας (ΗΡΩΝ ΙΙ, Κομοτηνή, Korinthos Power).

Παράλληλα, μέχρι τα τέλη του έτους αναμένεται η έναρξη εμπορικής λειτουργίας της νέας μονάδας φυσικού αερίου στη Θερμοηλεκτρική Κομοτηνής, στην οποία συμμετέχουν από κοινού Motor Oil και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

Προοπτικές για το β’ εξάμηνο και αποζημιώσεις

Ο όμιλος εκτιμά ότι τα λειτουργικά αποτελέσματα (EBITDA) στο δεύτερο εξάμηνο θα είναι ικανοποιητικά, με σημαντική συνεισφορά όχι μόνο από το διυλιστήριο αλλά και από τις θυγατρικές δραστηριότητες: AVIN & Coral (λιανική καυσίμων), MORE (ΑΠΕ), LPC (λιπαντικά) και Ηλέκτωρ (κυκλική οικονομία).

Ο κ. Τζαννετάκης υπογράμμισε την ικανότητα της Motor Oil να προσαρμόζεται σε δύσκολες συνθήκες, σημειώνοντας:

«Παρά τις προκλήσεις, ανταπεξήλθαμε και αντέξαμε 11 μήνες δυσκολιών», με τον όμιλο να στρέφει πλέον το βλέμμα στα νέα έργα που θα αποτελέσουν τη βάση για τη μελλοντική του ανάπτυξη.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο ζήτημα των αποζημιώσεων που συνδέονται με το ατύχημα του περασμένου Σεπτεμβρίου, με τον όμιλο να έχει ήδη εισπράξει αποζημιώσεις ύψους 119 εκατ. ευρώ για «επιχειρηματικές απώλειες» έως και τον Ιούλιο του 2025, ενώ το υπόλοιπο ποσό αναμένεται να καταβληθεί μέσα στους επόμενους μήνες.

Όπως τόνισε, η διαδικασία εξελίχθηκε με ιδιαίτερη ταχύτητα και οι πληρωμές πραγματοποιούνται σταδιακά, με το επόμενο ορόσημο να τοποθετείται στις αρχές Σεπτεμβρίου, όταν θα πραγματοποιηθεί συνάντηση με τους brokers ενόψει της εκταμίευσης νέας δόσης στα τέλη του μήνα. Παράλληλα, η ασφαλιστική κάλυψη προβλέπει αποζημίωση και για «property damage», η οποία βρίσκεται στο στάδιο έκδοσης τιμολογίων και εκτιμάται ότι θα έχει ολοκληρωθεί έως το τέλος του έτους.

Την ίδια στιγμή, σε πλήρη ανάπτυξη προχωρά το επενδυτικό πλάνο της Motor Oil στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, με το χαρτοφυλάκιο να εμπλουτίζεται με νέα έργα που θα τεθούν σε λειτουργία έως το τέλος του 2025.

Όπως ανέφερε ο κ. Τζαννετάκης, έχει σημειωθεί ουσιαστική πρόοδος στα έργα της θυγατρικής Unagi, ενώ μέχρι τα τέλη του 2025 προβλέπεται να ολοκληρωθεί η κατασκευή αιολικού πάρκου ισχύος 22,5 MW στη Βοιωτία, καθώς και τριών έργων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας με μπαταρίες, συνολικής ισχύος 72 MW, σε Φωκίδα, Βοιωτία και Φλώρινα.