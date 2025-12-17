TotalEnergies: Πουλά το 50% του χαρτοφυλακίου ΑΠΕ στην Ελλάδα

Στην πώληση του 50% του χαρτοφυλακίου ανανεώσιμων πηγών ενέργειας συνολικής ισχύος 424 MW στην Ελλάδα στην ισπανική Asterion Industrial Partners έναντι 254 εκατ. ευρώ, προχωρά η Total Energies.

Σύμφωνα με το Reuters, η συναλλαγή αποτιμά το χαρτοφυλάκιο της TotalEnergies σε 508 εκατ. ευρώ, ή περίπου 1,2 εκατ. ευρώ ανά εγκατεστημένο μεγαβάτ.

Η γαλλική εταιρεία θα συνεχίσει να εκμεταλλεύεται τα ελληνικά περιουσιακά στοιχεία και θα διατηρήσει το μερίδιό της ύψους 50%. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, σχεδιάζει να εμπορευτεί και να πουλήσει το μεγαλύτερο μέρος της ηλεκτρικής ενέργειας μετά τη λήξη των ρυθμιζόμενων τιμολογίων.

Η TotalEnergies αντιμετωπίζει πιέσεις από τους επενδυτές να επιταχύνει τις εκποιήσεις και να μειώσει τα επίπεδα χρέους της, μετά από μια σειρά εξαγορών που οδήγησαν τον δείκτη χρέους προς ίδια κεφάλαια να υπερδιπλασιαστεί το πρώτο εξάμηνο του 2025.

Η ανακοίνωση της εταιρείας

Σύμφωνα με το επιχειρηματικό μοντέλο της για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η TotalEnergies ολοκλήρωσε την πώληση του 50% του χαρτοφυλακίου αιολικής και ηλιακής ενέργειας 424 MW στην Ελλάδα στην Asterion Industrial Partners. Η αξία του χαρτοφυλακίου σε αυτή τη συναλλαγή ανέρχεται σε 508 εκατομμύρια ευρώ, που αντιστοιχεί σε περίπου 1,2 εκατομμύρια ευρώ ανά MW εγκατεστημένης ισχύος.

Η TotalEnergies διατηρεί το 50% των μετοχών και παραμένει ο διαχειριστής των περιουσιακών στοιχείων. Επιπλέον, η TotalEnergies θα αγοράζει και θα εμπορεύεται το μεγαλύτερο μέρος της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από αυτά τα περιουσιακά στοιχεία όταν αυτά παύσουν να επωφελούνται από τις ρυθμιζόμενες τιμές.