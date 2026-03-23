TotalEnergies: Αποζημίωση $1 δισ. για τα ακυρωμένα αιολικά – Επενδύσεις φυσικού αερίου στις ΗΠΑ

Η κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ και η TotalEnergies ανακοίνωσαν σήμερα ένα πλαίσιο διακανονισμού με βάση το οποίο ο γαλλικός όμιλος θα αποζημιωθεί με ποσό ύψους σχεδόν 1 δισ. δολαρίων για την ακύρωση δύο συμβάσεων για την κατασκευή υπεράκτιων αιολικών πάρκων στις ΗΠΑ.

Τα χρήματα αυτά θα επενδυθούν από την TotalEnergies σε έργα φυσικού αερίου και πετρελαίου στις ΗΠΑ.

Η ανακοίνωση έγινε από κοινού από τον Αμερικανό υπουργό Εσωτερικών, Νταγκ Μπέργκαμ και τον πρόεδρο-διευθύνοντα σύμβουλο της TotalEnergies, τον Πατρίκ Πουγιανέ, κατά την έναρξη του συνεδρίου για την ενέργεια CERAWeek στο Χιούστον του Τέξας. Οι δύο άνδρες υπέγραψαν τη συμφωνία επί τόπου κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Η συμφωνία είναι «επωφελής και για τις δύο πλευρές», σχολίασε ο Πατρίκ Πουγιανέ.

Πριν από την επιστροφή του Τραμπ στον Λευκό Οίκο, η TotalEnergies είχε εξασφαλίσει, έναντι 928 εκατομμυρίων δολαρίων, δύο συμβάσεις για αιολικά έργα στη θάλασσα, στα ανοικτά της Νέας Υόρκης και της Βόρειας Καρολίνας. Όμως στα τέλη του 2024 τα είχε θέσει ουσιαστικά σε αναμονή, λόγω της εμφανούς εχθρότητας της νέας αμερικανικής κυβέρνησης απέναντι στην αιολική ενέργεια.

Ο Πουγιανέ εξήγησε ότι επέλεξε να επιδείξει «ρεαλιστική» στάση και να διαπραγματευθεί με την κυβέρνηση Τραμπ, αντί να προσφύγει στα δικαστήρια εναντίον της, όπως έκαναν άλλες εταιρείες, για έργα που βρίσκονται σε πιο προχωρημένο στάδιο. Η TotalEnergies κατέληξε στο συμπέρασμα ότι «η υπεράκτια αιολική ενέργεια δεν είναι η φθηνότερη μέθοδος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας» στις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με τον Πουγιανέ.

Ο γαλλικός όμιλος θα ανακτήσει τα χρήματα που κατέβαλε και θα τα επενδύσει για να επισπεύσει έργα υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) στις ΗΠΑ, ιδιαίτερα το έργο «Ρίο Γκράντε», πρόσθεσε.