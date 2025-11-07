Θέλουν και οι Αμερικανοί Γάλλιο από τη Metlen - Τι αποκάλυψε ο Ευάγγελος Μυτιληναίος

Η αντιπροσωπεία των Αμερικανών που βρίσκεται αυτές τις μέρες στην Ελλάδα μας προσέγγισε για να διερευνήσει τη δυνατότητα τροφοδοσίας των ΗΠΑ με Γάλλιο από το νέο εργοστάσιο του Αλουμινίου με 15ετή συμβόλαια. Στις ΗΠΑ έχουν παραγωγή 30 τόνους σε ετήσια βάση και το δικό μας εργοστάσια θα είναι σε θέση να παράγει 50 τόνους. Την ίδια ώρα η Ευρώπη φαίνεται να σνομπάρει το Γάλλιο». Αυτό αποκάλυψε ο επικεφαλής της Μetlen Ευάγγελος Μυτιληναίος κατά την παρουσίαση του τρίτου εταιρικού μετασχηματισμού του ομίλου.

Ο πρώτος εταιρικός μετασχηματισμός (Big One) έγινε το 2017 όταν ο όμιλος είχε ebitda 306 εκατ. ευρώ. Ο δεύτερος εταιρικός μετασχηματισμός έγινε το 2022 (Big Two) και τα κέρδη ebitda είχαν φτάσει τα 822 εκατ. ευρώ. Τώρα ανακοινώθηκε ο τρίτος εταιρικός μετασχηματισμός (Big Three) με τα κέρδη ebitda να αναμένεται να ανέλθουν στο τέλος του 2025 στο 1 δισ. ευρώ.

Στόχος του τρίτου εταιρικού μετασχηματισμού που θα τεθεί σε ισχύ από την 1/1/2026 και της νέας διοικητικής ομάδας είναι ο διπλασιασμός των ebitda στα 2 δισ. ευρώ τα επόμενα τρία με τέσσερα χρόνια αλλά και η περαιτέρω προσαρμογή της διοικητικής δομής του ομίλου στις αρχές εταιρικής διακυβέρνησης που επιβάλλει το Χρηματιστήριο του Λονδίνου και ο UK Corporate Governance Code.

Αιχμή οι κρίσιμες πρώτες ύλες, τα ανακυκλούμενα μέταλλα και η άμυνα

Ο τρίτος εταιρικός μετασχηματισμός προβλέπει την ενίσχυση των βασικών δραστηριοτήτων σε ενέργεια και μέταλλα με νέες επενδύσεις όπως η αυτόνομη μονάδα Battery Storage των 330MW, η οποία αναμένεται να λειτουργήσει το 2ο τρίμηνο του 2026. Aιχμή θα είναι επίσης τα critical raw materials όπως Γάλλιο και Γερμάνιο αλλά και η ανάπτυξη των ανακυκλώσιμων μετάλλων (Circular Metals), μιας καινοτόμου διαδικασίας ανάκτησης κρίσιμων πρώτων υλών από υπολείμματα, κατάλοιπα και λοιπά απόβλητα παραγωγικών διαδικασιών που αναπτύσσει η εταιρεία σε εξειδικευμένη μονάδα στη Θεσσαλονίκη.

Ο κ. Μυτιληναίος έκανε ιδιαίτερη μνεία στους τομείς της άμυνας και των υποδομών.

Για την άμυνα - ο τομέας μετονομάζεται σε Μ Τechnologies- είπε ότι «πριν έξι μήνες στο investor day είχαμε δύο εργοστάσια στο Βόλο, εγκαινιάστηκε ένα τρίτο από τον πρωθυπουργό, αγοράσαμε άλλα δύο και ετοιμαζόμαστε για το έκτο. Υπάρχει μεγάλη ζήτηση για παραγγελίες από το εξωτερικό για το hub της άμυνας στο Βόλο. Εμείς όμως δεν θέλουμε να μείνουμε στις εργολαβίες αλλά να αναπτύξουμε και δικό μας τμήμα έρευνας και ανάπτυξης». Για τη ΜΕΤΚΑ τόνισε ότι η εταιρεία έχει διευρύνει το αντικείμενό της και έχει εξελιχθεί σε μια υπολογίσιμη δύναμη στα τεχνικά έργα. «Θα έχει κέρδη ebitda 100 εκατ ευρώ το 2025 και πάει για 150 εκατ. το 2026 και όλα αυτά με μηδενικό δανεισμό. Σχεδιάζουμε την εισαγωγής της στο ΧΑ ίσως και τον επόμενο χρόνο».

Ένα χαρακτηριστικό του μετασχηματισμού είναι η ενσωμάτωση της Μ Power Projects στην Μ Renewables. O κ. Μυτιληναίος αναφέρθηκε στην αστοχία ενός έργου της ΜPP που στοίχισε στην εταιρεία ζημία 132 εκατ. ευρώ σε επίπεδο ebitda στο εξάμηνο λέγοντας ότι «πήραμε το μάθημά μας. Πρέπει να παραδεχόμαστε τα λάθη μας και πρώτος εγώ».

Τι ειπώθηκε για τη μετοχή και τις πιέσεις μετά την αναδιάρθρωση των δεικτών MSCI

Ο κ. Μυτιληναίος αναφέρθηκε και στη συμπεριφορά της μετοχής που δέχτηκε πιέσεις επειδή τέθηκε εκτός από τον MSCI Standard των αναδυόμενων αγορών (χθες έκλεισε με απώλειες 5,87% στην Ελλάδα και με απώλειες 5,46% στο Λονδίνο). «Είναι μια συγκυρία που θα κρατήσει λίγο. Αυτό όμως που έχει σημασία είναι η είσοδός μας όμως στον δείκτη MSCI Europe των ανεπτυγμένων αγορών όπου τοποθετούνται 10 φορές περισσότερα κεφάλαια από τις αναδυόμενες αγορές, γεγονός που θα ωφελήσει τη μετοχή μακροπρόθεσμα».

Ο κ. Μυτιληναίος παρουσίασε τον νέο CEO του ομίλου τον Χρήστο Γαβαλά, ο οποίος είναι στέλεχος της εταιρείας τα τελευταία 25 χρόνια. Ο κ. Γαβαλάς τόνισε ότι είναι μεγάλη τιμή για εκείνον να αναλάβει αυτόν τον ρόλο επισημαίνοντας πως η εταιρεία τα τελευταία χρόνια δεν έχει ζητήσει κεφάλαια από το ΧΑ και έχει στηριχθεί στην οργανική ανάπτυξη. «Έχουμε παρουσία σε 50 χώρες και ετοιμαζόμαστε για το νέο μεγάλο βήμα της Metlen. Είμαστε έτοιμοι μαζί με τη διοικητική ομάδα να οδηγήσουμε τον όμιλο στη νέα εποχή».

Ο κ. Μυτιληναίος συγκινημένος τόνισε ότι στη νέο αυτή προσπάθεια - ορόσημο της Metlen δεν ήταν δυνατό να λείψει και διατηρεί τη θέση του εκτελεστικού προέδρου στο διοικητικό συμβούλιο. «Θα με ανεχτείτε για λίγα χρόνια ακόμα» ανάφερε στο τέλος της ομιλίας του.