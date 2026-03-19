Τέλος η απεργία στα βενζινάδικα - 3.000 ευρώ voucher για τα πρατήρια καυσίμων

Ένα βήμα πίσω κάνουν οι πρατηριούχοι σε σχέση με τις κινητοποιήσεις για το πλαφόν. Πηγές από την πλευρά των βενζινοπωλών κάνουν λόγο για μια εποικοδομητική συνάντηση με τον υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο, ωστόσο τονίζουν πως υπάρχουν ανοιχτά ζητήματα.

Παράλληλα, γνωστοποιήθηκε η στήριξη με 3.000 ευρώ voucher για κάθε ένα βενζινάδικο που θα τοποθετεί τα συστήματα Εισροών-Εκροών, μέσα στην προθεσμία που προβλέπεται. Πηγές των βενζινοπωλών αναφέρουν πως από την πλευρά του υπουργείου Ανάπτυξης ξεκαθαρίστηκε πως δεν μπορεί να αλλάξει η συμπερίληψη του ΦΠΑ στο πλαφόν, ένα ζήτημα που προκάλεσε την αντίδραση των πρατηριούχων.

Αυτό σημαίνει πρακτικά πως, ενώ το όριο του πλαφόν ορίστηκε στα 12 λεπτά, η συμπερίληψη του ΦΠΑ οδηγεί σε «ψαλίδισμα» του πραγματικού κέρδους στα 9,5 λεπτά ανά λίτρο. Από την άλλη, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές δόθηκαν διαβεβαιώσεις πως το πλαφόν θα ισχύει μέχρι τις 30 Ιουνίου και πως θα γίνουν κάποιες διαρθρωτικές κινήσεις στα νησιά. Πηγές του υπουργείου Ανάπτυξης τονίζουν πως εν μέσω μιας παγκόσμιας κρίσης εξαιτίας της πολεμικής αναμέτρησης στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής αποφασίστηκαν ορισμένα έκτακτα μέτρα για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενα φαινόμενα αισχροκέρδειας.

Και τα μέτρα αυτά αφορούν το ντίζελ και την αμόλυβδη βενζίνη των 95 οκτανίων. Οι ίδιες πηγές τονίζουν πως «τα φαινόμενα παραβίασης του πλαφόν στο ποσοστό κέρδους είναι σχεδόν μηδενικά. Αυτό δείχνει ότι υπάρχει μεγάλη προσαρμογή και, όπως ήταν και το κλίμα στη σημερινή συνάντηση με τους εκπροσώπους των βενζινοπωλών, υπάρχει υπεύθυνη συμπεριφορά».