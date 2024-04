Τα στρατηγικά ανοίγματα της ΔΕΗ, η στήριξη από ΗΠΑ και οι ευκαιρίες

Τα στρατηγικά ανοίγματα της Ελλάδας στην Αν. Ευρώπη με την αναβάθμιση της Αλεξανδρούπολης, τον ενεργειακό διάδρομο από το Νότο προς το Βορρά και την είσοδο της ΔΕΗ στα Βαλκάνια, βρίσκονται μονίμως στο επίκεντρο του αμερικανικού ενδιαφέροντος.

Το θέμα που καίει περισσότερο παρά ποτέ τους Αμερικανούς, ειδικά τώρα που η Ρωσία επανακάμπτει στις ευρωπαϊκές αγορές μέσω του LNG και η Ουκρανία φαίνεται ότι χάνει στα μέτωπα των μαχών, είναι η ενεργειακή ασφάλεια της ΝΑ Ευρώπης και πως η Δύση θα μπλοκάρει τα ρωσικά σχέδια.

Σε αυτό το μεγαλύτερο πλαίσιο πρέπει να «διαβάσει» κανείς τα όσα είπε χθες από την Ουάσινγκτον, για το ρόλο της Ελλάδας και της ΔΕΗ, ο υφυπ. Εξωτερικών των ΗΠΑ, ειδικός για τους Ενεργειακούς Πόρους, Τζέφρι Πάιατ στο ετήσιο συνέδριο του αμερικανικού think tank CSIS, «2024 Energy Security and Geopolitics Conference».

