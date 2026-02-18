Διάλογοι Νισύρου

Τριμερή συμφωνία ναυπηγικής συνεργασίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών, Ελλάδας και Νότιας Κορέας προανήγγειλε η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ από το βήμα των φετινών Διαλόγων της Νισύρου.

Όπως σημείωσε, η επικείμενη συμφωνία είναι προτεραιότητα του Προέδρου Donald Trump με την αμερικανική στρατηγική να εστιάζει σε συνεργασίες με συμμάχους που «σεβόμαστε και προστατεύουμε», συνδέοντας την οικονομική συνεργασία με την ασφάλεια.

Η ίδια στάθηκε και στη σημασία επενδύσεων σε στρατηγικές υποδομές, φέρνοντας ως παράδειγμα τα Ναυπηγεία Ελευσίνας, ως μοντέλο ανασυγκρότησης βιομηχανικής ικανότητας με αμερικανική συμμετοχή.

Αναφερόμενη στην κινεζική παρουσία στο λιμάνι του Πειραιά, η κ. Γκίλφοϊλ σημείωσε ότι η Κίνα αξιοποίησε μια περίοδο οικονομικής αδυναμίας της Ελλάδας. Τόνισε, ωστόσο, πως σήμερα υπάρχουν θεσμικά εργαλεία ελέγχου επενδύσεων που δεν υπήρχαν στο παρελθόν. Η νέα στρατηγική, όπως την περιέγραψε, εστιάζει στην προσέλκυση «αξιόπιστου κεφαλαίου» και στη μείωση της έκθεσης σε ανταγωνιστικές δυνάμεις, διαμηνύοντας ότι η προώθηση των αμερικανικών συμφερόντων αποτελεί καθημερινή της αποστολή.

Παράλληλα, συνέδεσε την ενέργεια με τη θαλάσσια ασφάλεια. Λιμάνια, τερματικοί σταθμοί και θαλάσσιοι διάδρομοι συνιστούν κρίσιμα οικονομικά περιουσιακά στοιχεία, τα οποία απαιτούν σταθερότητα, διαλειτουργικότητα και κοινές ασκήσεις για να προσελκύσουν επενδύσεις.

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ μίλησε για τις «στενές και διαχρονικές» σχέσεις Αθήνας–Ουάσιγκτον, επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα βρίσκεται στο επίκεντρο του αμερικανικού σχεδιασμού για την Ανατολική Μεσόγειο. Προανήγγειλε, μάλιστα, ότι το επόμενο διάστημα θα ενταθούν οι υψηλού επιπέδου επισκέψεις Αμερικανών αξιωματούχων στην Αθήνα, με στόχο την εμβάθυνση της στρατιωτικής και αμυντικής συνεργασίας.

Στο ίδιο πλαίσιο, αναφέρθηκε στη συνάντηση που έχει προγραμματιστεί στην Ουάσιγκτον στις 24 Φεβρουαρίου, όπου, όπως είπε, θα ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο μετά την υπουργική σύνοδο P-TECH που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα. Εκεί αναμένεται να συγκεντρωθούν υπουργοί Ενέργειας από όλο τον κόσμο, υπό τον συντονισμό κορυφαίων στελεχών της αμερικανικής κυβέρνησης, με στόχο την επιτάχυνση κοινών ενεργειακών πρωτοβουλιών.

Η παρουσία της Αμερικανίδας πρέσβη έδωσε έμφαση στον ρόλο της Ελλάδας ως «αναντικατάστατου συμμάχου» σε μια περίοδο εντεινόμενου διεθνούς ανταγωνισμού.

Ανοίγει η συζήτηση για τους μικρούς αρθρωτούς πυρηνικούς αντιδραστήρες

Επιπλέον, η πρέσβης ανέδειξε τη σημασία ενός διαφοροποιημένου ενεργειακού χαρτοφυλακίου. «Δεν μπορείς να βασίζεσαι σε μία μόνο πηγή», τόνισε, υπογραμμίζοντας ότι η ενεργειακή ασφάλεια ταυτίζεται με την εθνική ασφάλεια. Οι ΗΠΑ, όπως είπε, επενδύουν σε μικρούς αρθρωτούς πυρηνικούς αντιδραστήρες, στην πυρηνική ενέργεια, στο πετρέλαιο και στο φυσικό αέριο, επιδιώκοντας ανθεκτικότητα απέναντι στις γεωπολιτικές αναταράξεις.

Η Ελλάδα, σύμφωνα με την ίδια, έχει εξελιχθεί σε κρίσιμο ενεργειακό κόμβο για την Ευρώπη. Η ενίσχυση των υποδομών LNG και οι διασυνδέσεις με τα Βαλκάνια και την Κεντρική Ευρώπη ενδυναμώνουν τη θέση της χώρας ως πύλης εισόδου αμερικανικού φυσικού αερίου στην ευρωπαϊκή αγορά. Οι εξαγωγές LNG από τις ΗΠΑ προς την Ευρώπη κινούνται σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, γεγονός που, όπως υποστήριξε, ενισχύει και τη διατλαντική συνοχή.

Ο «Κάθετος Διάδρομος» και ο ενεργειακός ρεαλισμός

Από το ίδιο βήμα, ο υπουργός Ενέργειας Στ. Παπασταύρου ανέδειξε τον ρόλο της χώρας στη νέα ενεργειακή πραγματικότητα, μιλώντας για «ενεργειακό ρεαλισμό». «Στρατηγική της Ελλάδας είναι να αναπτύσσουμε όλες τις πηγές που έχουμε από αποθήκευση ΑΠΕ και δίκτυα μέχρι το φυσικό αέριο», σημείωσε.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον Κάθετο Διάδρομο φυσικού αερίου, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για σύνθετο αλλά στρατηγικής σημασίας εγχείρημα. Ο ανταγωνισμός από άλλες ευρωπαϊκές οδεύσεις – όπως μέσω Πολωνίας και Λιθουανίας – καθιστά επιτακτική, όπως είπε, την άρση ρυθμιστικών εμποδίων ώστε το τελικό προϊόν να παραμένει ανταγωνιστικό.

Αναφορικά με τη συμφωνία παραχωρήσεων προς τη Chevron, ο υπουργός σημείωσε ότι εφόσον τα κοιτάσματα αποδειχθούν εμπορικά αξιοποιήσιμα, η περίοδος 2030 - 2035 θα μπορούσε να σηματοδοτήσει την έναρξη παραγωγής, με σημαντική συμβολή στα δημόσια έσοδα και σαφή γεωπολιτική διάσταση.

Το συνολικό μήνυμα από τη Νίσυρο ήταν σαφές, καθώς η Ελλάδα τοποθετείται στο επίκεντρο ενός πλέγματος ενεργειακής, αμυντικής και βιομηχανικής συνεργασίας με τις ΗΠΑ. Η Ουάσιγκτον βλέπει την Αθήνα, όχι απλώς ως περιφερειακό εταίρο, αλλά ως κρίσιμο πυλώνα σταθερότητας.