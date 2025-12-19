Αμετάβλητη σε σχέση με φέτος αναμένεται να παραμείνει και το 2026 η χρέωση ΕΤΜΕΑΡ (Ειδικό Τέλος Μείωσης Εκπομπών Αερίων Ρύπων) στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος, παρά τις πιέσεις που δημιουργεί η εικόνα του ειδικού λογαριασμού μέσω του οποίου αποζημιώνονται οι παραγωγοί ΑΠΕ.

Η απόφαση της αρμόδιας ρυθμιστικής αρχής πρόκειται να δημοσιευθεί πριν από το τέλος του έτους, «κλειδώνοντας» την τιμή του ΕΤΜΕΑΡ στα 17 ευρώ ανά μεγαβατώρα (€/MWh), όπως ισχύει και σήμερα, σε συνέχεια της συζήτησης που έγινε στην τελευταία Ολομέλεια της Αρχής.

Τούτων δοθέντων, το ΥΠΕΝ φαίνεται να επιλέγει να μην ανοίξει νέο μέτωπο με τους καταναλωτές, κρατώντας σταθερή μια χρέωση που καταβάλλεται μέσω των λογαριασμών ρεύματος και επηρεάζει άμεσα το τελικό κόστος.

Ο «κόμπος» του ΕΛΑΠΕ: Έλλειμμα 300 εκατ. ευρώ

Το θέμα, ωστόσο, συνδέεται ευθέως με τον ΕΛΑΠΕ (Ειδικός Λογαριασμός ΑΠΕ), από τον οποίο χρηματοδοτούνται οι πληρωμές προς τους παραγωγούς ανανεώσιμης ενέργειας. Τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν έλλειμμα της τάξης των 300 εκατ. ευρώ, ένα κενό που –όπως είναι αναμενόμενο– αναζητά τρόπο κάλυψης.

Στο τραπέζι, ως «κλασική» λύση, θα μπορούσε να βρεθεί η αύξηση του ΕΤΜΕΑΡ, ώστε να ενισχυθούν τα έσοδα. Όμως, πληροφορίες αναφέρουν ότι το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας προκρίνει εναλλακτικές παρεμβάσεις για να κλείσουν οι «τρύπες», αποφεύγοντας να μετακυλίσει επιπλέον βάρος στους λογαριασμούς των πολιτών και των επιχειρήσεων.

Το δεύτερο ζήτημα: Πώς χρεώνεται και πώς εισπράττεται

Παράλληλα, ανεβαίνει ψηλά στην ατζέντα και ένα ξεχωριστό –αλλά κρίσιμο– θέμα, ο τρόπος εφαρμογής της χρέωσης ανά κατηγορία καταναλωτών.

Η βιομηχανική ένωση ΕΒΙΚΕΝ επισημαίνει ότι, κανονικά, το ΕΤΜΕΑΡ θα πρέπει να εφαρμόζεται ομοιόμορφα σε όλους, με εξαίρεση όσους δικαιούνται μειωμένες χρεώσεις στο πλαίσιο των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις. Στην πράξη, όμως, όπως υποστηρίζει, προκύπτει διαφοροποίηση που «ροκανίζει» τον ΕΛΑΠΕ:

Για καταναλωτές Υψηλής Τάσης που δεν δικαιούνται μειωμένο ΕΤΜΕΑΡ, η χρέωση εμφανίζεται στα 2,47 €/MWh αντί για 17 €/MWh.

Για τη Μέση Τάση, το αντίστοιχο ποσό για τους ίδιους καταναλωτές διαμορφώνεται στα 8,78 €/MWh.

Η εικόνα αυτή, σύμφωνα με την Ένωση, μεταφράζεται σε ένα ετήσιο «βάρος» περίπου 70 εκατ. ευρώ, το οποίο καταλήγει να επιβαρύνει τον ΕΛΑΠΕ και –όπως τονίζεται– απαιτεί διόρθωση.

Το δίλημμα της επόμενης μέρας

Έτσι, το 2026 ξεκινά με «κλειδωμένη» την τιμή του ΕΤΜΕΑΡ, αλλά με ανοιχτό το μεγάλο ερώτημα για το πώς θα ισορροπήσει ο λογαριασμός των ΑΠΕ χωρίς να προκληθούν νέες αναταράξεις στους καταναλωτές.

Η επιλογή του ΥΠΕΝ να αναζητήσει λύσεις εκτός της αύξησης του τέλους ανεβάζει τον πήχη για πιο στοχευμένες παρεμβάσεις, ειδικά αν επιβεβαιωθεί ότι υπάρχουν στρεβλώσεις στον τρόπο χρέωσης και είσπραξης που στερούν πολύτιμα έσοδα από τον ΕΛΑΠΕ.